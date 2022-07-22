从人工智能驱动的员工敬业度到人才管理，人力资源生成式 AI 解决方案可简化人力资源流程、增强决策能力并推动业务成果。
如今，HR 主管面临着前所未有的挑战：不断变化的员工期望、全球劳动力短缺，以及不断扩大的技能差距。为保持竞争力，组织必须调整并转变 HR 职能，推动业务取得成功。这需要使用 AI 驱动的工具来推动创新和增长。
IBM 处于这场革命的最前沿，并将近十年来专注于 HR 的 AI 海外自动化经验注入到预构建的助手中。该解决方案通过自动化任务、简化复杂的工作流程、为您和您的团队节省时间和精力，最终改善员工体验，为您的业务赋能。
通过与 IBM 合作， HR 团队可以以 AI 为核心重新构想 HR ，以推动业务成功并保持竞争优势。我们以客户为导向的方法，有助于确保 HR 计划与业务目标保持一致，并产生持久影响。这有助于组织解决其独特的人才目标和挑战，将员工队伍绩效和生产力提升到新的水平。
人力资源人性化的一面——利用 AI 建立真正的联系
从筛选冗长的 HR 政策文档，到在陌生的应用程序之间切换，HR 经理和员工都难以应对复杂的 HR 任务。利用会话式 AI 和数据驱动的自动化功能，简化工作并提高员工绩效。
AI 和自动化解决方案为 HR 专员节省了时间，让他们有更多时间从事职业发展和绩效管理等重要工作。这种耗时任务的减少使 HR 部门能够专注于战略计划和保留策略。
更快地寻找并获得顶尖人才，自动执行候选人寻找和招聘中的任务，并使人才招聘专业人员能够集中精力建立关系。利用预测性分析来优化职位发布，确保与组织指标和留任目标保持一致。
IBM HR 利用数字化员工自动收集数据，以使员工能够将更多的时间投入到高价值任务上。例如改进员工入职流程和协调绩效评估。
通过与 IBM watsonx.ai 合作，Blue Pearl 开发了一个平台，通过使用 AI 技术优化职位描述和匹配流程来增强承包商的招聘流程。
IBM 利用生成式 AI 帮助 Silver Egg Technology 提升招聘效果并简化招聘流程。通过使用 IBM watsonx.ai他们能够快速、公正地评估简历。
深入了解随着我们进入 AI 增强型劳动力时代，对于在整个企业中担任价值驱动者和变革推动者角色的 CHRO 来说，这些新型挑战意味着什么。HR 系统和软件在促进这一转型方面发挥着至关重要的作用。
为了从生成式 AI 中获得价值，组织需要采用战略性和扩展性的AI 方法。深入了解五种关键的协调功能，这些功能可以帮助组织根据员工数据做出明智的决策。
观看本集 AI 学院视频，了解生成式 AI 如何通过改进流程和工作流，帮助组织实现人才和人力资源运营的转型。用例包括增强员工反馈机制和新员工的自助服务选项。
借助 watsonx Orchestrate，在几分钟内即可开始简化人才招募等 HR 流程。通过无缝集成 AI 工具和 HR 工具，提高效率并减少手动工作量。
快速部署 AI 代理，将员工和人力资源专业人员从重耗时的重复性任务中解放出来。
使用简单易用的工具，利用企业数据调整和指导模型。有效构建并完善绩效提示，支持生命周期管理和新员工融入。
以 AI 为核心重塑人力资源部门，致力实现业务价值、推进数字化议程、释放员工队伍潜力并打造敏捷性。
让员工掌握未来的技能。通过适当平衡人员、数据、AI 和自动化，转变人才招募和技能方面的策略及流程。
利用数据、AI 和自动化打造卓越的员工体验，提升满意度、提高工作效率、降低成本、推动业务价值。
我们的服务将深厚的流程和技术专业知识与 AI 融为一体，打造创新的员工队伍运营模式，优化求职者和员工体验。
通过以员工为核心的 AI 设计重塑人力资源职能，利用托管员工服务降低人力资源运营成本，为员工提供最先进、始终在线、类似消费者服务的人力资源服务。
利用现代战略、AI 驱动的干预措施和行为洞察分析来实现业务转型，推动文化加速和领导力发展，充分调动员工的积极性和积极性。