如今，HR 主管面临着前所未有的挑战：不断变化的员工期望、全球劳动力短缺，以及不断扩大的技能差距。为保持竞争力，组织必须调整并转变 HR 职能，推动业务取得成功。这需要使用 AI 驱动的工具来推动创新和增长。

IBM 处于这场革命的最前沿，并将近十年来专注于 HR 的 AI 海外自动化经验注入到预构建的助手中。该解决方案通过自动化任务、简化复杂的工作流程、为您和您的团队节省时间和精力，最终改善员工体验，为您的业务赋能。

通过与 IBM 合作， HR 团队可以以 AI 为核心重新构想 HR ，以推动业务成功并保持竞争优势。我们以客户为导向的方法，有助于确保 HR 计划与业务目标保持一致，并产生持久影响。这有助于组织解决其独特的人才目标和挑战，将员工队伍绩效和生产力提升到新的水平。