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人力资源 AI 解决方案

从人工智能驱动的员工敬业度到人才管理，人力资源生成式 AI 解决方案可简化人力资源流程、增强决策能力并推动业务成果。

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变更管理概述

如今，HR 主管面临着前所未有的挑战：不断变化的员工期望、全球劳动力短缺，以及不断扩大的技能差距。为保持竞争力，组织必须调整并转变 HR 职能，推动业务取得成功。这需要使用 AI 驱动的工具来推动创新和增长。

IBM 处于这场革命的最前沿，并将近十年来专注于 HR 的 AI 海外自动化经验注入到预构建的助手该解决方案通过自动化任务、简化复杂的工作流程、为您和您的团队节省时间和精力，最终改善员工体验，为您的业务赋能。

通过与 IBM 合作， HR 团队可以以 AI 为核心重新构想 HR ，以推动业务成功并保持竞争优势。我们以客户为导向的方法，有助于确保 HR 计划与业务目标保持一致，并产生持久影响。这有助于组织解决其独特的人才目标和挑战，将员工队伍绩效和生产力提升到新的水平。

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采用负责任的 AI 的三大注意事项
播客

人力资源人性化的一面——利用 AI 建立真正的联系
优势 提升员工支持水平

从筛选冗长的 HR 政策文档，到在陌生的应用程序之间切换，HR 经理和员工都难以应对复杂的 HR 任务。利用会话式 AI 和数据驱动的自动化功能，简化工作并提高员工绩效。

 减轻管理负担

AI 和自动化解决方案为 HR 专员节省了时间，让他们有更多时间从事职业发展和绩效管理等重要工作。这种耗时任务的减少使 HR 部门能够专注于战略计划和保留策略。

 优化招聘流程

更快地寻找并获得顶尖人才，自动执行候选人寻找和招聘中的任务，并使人才招聘专业人员能够集中精力建立关系。利用预测性分析来优化职位发布，确保与组织指标和留任目标保持一致。
成功案例
创造人力资源的未来

IBM HR 利用数字化员工自动收集数据，以使员工能够将更多的时间投入到高价值任务上。例如改进员工入职流程和协调绩效评估。
Blue Pearl 利用生成式 AI 彻底改变招聘流程

通过与 IBM watsonx.ai 合作，Blue Pearl 开发了一个平台，通过使用 AI 技术优化职位描述和匹配流程来增强承包商的招聘流程。
利用 AI 推进招聘工作

IBM 利用生成式 AI 帮助 Silver Egg Technology 提升招聘效果并简化招聘流程。通过使用 IBM watsonx.ai他们能够快速、公正地评估简历。

行业

使用 AI 推动汽车行业的人力资源 使用 IBM 的生成式 AI 增强汽车行业的 HR 流程，简化技能开发、改善沟通、实现流程管理自动化，以获得更好的结果。 阅读面向汽车行业 HR 的 AI 指南 估算您的 watsonx 投资回报率
利用 AI 提高银行业员工队伍的工作效率 利用生成式 AI，重点解决技能差距问题，并提高金融机构全体员工队伍的技能，增强员工的能力并转变流程。 阅读面向金融服务领域 HR 的 AI 指南 估算您的 watsonx 投资回报率
利用生成式 AI 增强政府人力资本 使用生成式 AI 来增强公务员的人力资本流程，以创建更关注员工福祉的更具影响力的政府机构。 阅读政府人力资本 AI 指南 估算您的 watsonx 投资回报率
零售业人力资源转型 借助使用机器学习算法改善零售业 HR 的生成式 AI，改变员工队伍体验并提高员工技能。 阅读 AI 学院零售业 HR 指南 估算您的 watsonx 投资回报率
在电信行业利用生成式 AI 提高员工队伍工作效率 从网络和现场运营到客户服务，HR 的生成式 AI 帮助电信公司定制解决方案并自动执行任务，以提高效率和业务增长。 阅读面向电信 HR 的 AI 学院指南 估算您的 watsonx 投资回报率

Insights

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CEO 将创造力视为“必须具备”的生成式 AI 技能。与大众的想法相反，生成式 AI 与人息息相关。 阅读报告
CHRO 在人工智能时代的角色

深入了解随着我们进入 AI 增强型劳动力时代，对于在整个企业中担任价值驱动者和变革推动者角色的 CHRO 来说，这些新型挑战意味着什么。HR 系统和软件在促进这一转型方面发挥着至关重要的作用。
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为了从生成式 AI 中获得价值，组织需要采用战略性和扩展性的AI 方法。深入了解五种关键的协调功能，这些功能可以帮助组织根据员工数据做出明智的决策。
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观看本集 AI 学院视频，了解生成式 AI 如何通过改进流程和工作流，帮助组织实现人才和人力资源运营的转型。用例包括增强员工反馈机制和新员工的自助服务选项。
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利用数据、AI 和自动化打造卓越的员工体验，提升满意度、提高工作效率、降低成本、推动业务价值。

人力资源运营和外包

我们的服务将深厚的流程和技术专业知识与 AI 融为一体，打造创新的员工队伍运营模式，优化求职者和员工体验。

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通过以员工为核心的 AI 设计重塑人力资源职能，利用托管员工服务降低人力资源运营成本，为员工提供最先进、始终在线、类似消费者服务的人力资源服务。

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利用现代战略、AI 驱动的干预措施和行为洞察分析来实现业务转型，推动文化加速和领导力发展，充分调动员工的积极性和积极性。
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加速采用生成式 AI，用 AI 重新构想人力资源工作 

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