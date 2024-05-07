Jon 曾经担任 IBM HR 服务交付和转型总监，负责管理全球的六个交付中心的 HR 运营团队。这一角色意味着，在 IBM 向外部客户交付 IBM 在 AI 和自动化领域取得的最新创新成果之前，他会定期收到这些创新成果，以便在实际业务场景中对它们执行极限测试。

在 2021 年的某一天，Jon 和他的团队收到了 IBM Watson 研究实验室开发的一项新技术 – 一款现在被称为 IBM watsonx Orchestrate 解决方案的软件的试用版。

他们一度以为这是他们熟悉的数字助理和会话式 AI 技术的一次新迭代，但在开始使用之后，他们发现并非如此。很快，他们就创建了一个数字工作者以协助 IBM HR 实际员工，在一个季度内自动完成了 12,000 小时原本需要手动执行的数据收集和数据输入任务（请参阅本文后面的详细信息）。他们由此认识到，这款新软件的功能将会彻底改变 IBM HR 部门乃至世界各地的企业的日常工作方式。

在首个数字工作者项目取得成功之后，Jon 在 IBM HR 部门内承担起另一个角色。他渴望将这些新功能扩展到新领域。正如 Jon 所说：“我告诉他们，我已经离不开这种未来的工作方式了。”