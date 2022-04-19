由于企业面临多重挑战：不断变化的员工期望、全球劳动力短缺和日益扩大的技能差距，企业纷纷寄希望于人力资源主管来提供答案并展示领导力。人力资源主管在帮助组织实现变革、预见颠覆并敏捷行动方面发挥着至关重要的作用，以便在动荡时期的竞争中脱颖而出。人力资源部门必须持续演进，并采用全新的工作方式，兼顾业务运营与推动转型举措，以便在策略与执行之间取得平衡。

IBM 人力资源和人才转型咨询与人力资源部门携手合作，后者在将员工队伍动态无缝融入到这些更广泛的转型计划的过程中发挥着关键作用。我们齐心协力，以 AI 为核心，重塑人力资源 – 提供商业价值、推进人才议程、加速数字化路线图、构建现代化的敏捷型人力资源职能，并以消费者为导向的员工体验为基础。运用我们深厚的行业专业知识，与组织合作，应对其独特的人才目标和挑战，制定战略，并将员工绩效和工作效率提升到新的水平。