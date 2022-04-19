由于企业面临多重挑战：不断变化的员工期望、全球劳动力短缺和日益扩大的技能差距，企业纷纷寄希望于人力资源主管来提供答案并展示领导力。人力资源主管在帮助组织实现变革、预见颠覆并敏捷行动方面发挥着至关重要的作用，以便在动荡时期的竞争中脱颖而出。人力资源部门必须持续演进，并采用全新的工作方式，兼顾业务运营与推动转型举措，以便在策略与执行之间取得平衡。
IBM 人力资源和人才转型咨询与人力资源部门携手合作，后者在将员工队伍动态无缝融入到这些更广泛的转型计划的过程中发挥着关键作用。我们齐心协力，以 AI 为核心，重塑人力资源 – 提供商业价值、推进人才议程、加速数字化路线图、构建现代化的敏捷型人力资源职能，并以消费者为导向的员工体验为基础。运用我们深厚的行业专业知识，与组织合作，应对其独特的人才目标和挑战，制定战略，并将员工绩效和工作效率提升到新的水平。
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利用 AI 和自动化的力量，重新设计并实现职位的现代化改造，以形成新的工作方式。
AI 和自动化技术将彻底改变人力资源为员工和企业服务的方式，将其从政策执行者提升为价值驱动者。
在新技术带来新机遇之际，推进您的人力资源数字化路线图，让技术与业务目标和规模保持一致。
让员工掌握未来的技能。通过适当平衡人员、AI 和数据，改变人才招聘、技能战略和流程。
无论您是决定外包还是保留服务，AI 为先的人力资源现代化方法都将提升员工体验，同时降低运营成本。
借助数据驱动的洞察和智能工作流程，提供卓越的体验，以满足员工不断变化的工作生活需求。
通过以员工为核心的 AI 设计重塑人力资源职能，利用托管员工服务降低人力资源运营成本，为员工提供最先进、始终在线、类似消费者服务的人力资源服务。
利用敏捷方法、设计思维和认知技术，并以人力资源系统、Oracle、Workday 和 SAP SuccessFactors 为基础，实现人力资源和员工体验的转型。
这家物料搬运公司致力于支持人力资源主管摆脱耗时的管理任务，嵌入并自动执行安全与合规流程，并赋能人力资源专员为未来培养优秀人才。
通过切换到中央平台，这家“烘焙科技公司”为其 HR 数据创建了单一事实来源，使其能够根据数据洞察分析，而不仅仅是本能，做出战略性高效人才决策。
玻璃、陶瓷和光学专家 Corning 公司的人力资源成本不断攀升。他们清晰了解其全球员工的动态，降低运营成本，并提高人力资源绩效。他们专注于人力资源自助服务，让员工敬业度大幅提升。
借助认知解决方案，加速企业迁移至 Oracle Cloud 和转型进程。
运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验，提升运营效率，助力实现人力资源转型。
将云和 AI 技术的力量应用于 Workday 实施方案中，从而实现人力资源转型。
生成式 AI 会改变我们的工作方式和需要的技能，而其发生的速度要快于我们的预期。
IBM 商业价值研究院与 Oracle 合作编写了这份报告，深入了解了人力资源主管应如何培养生成式 AI 驱动的文化，并充当运营模型战略的关键顾问。
全新的工作方式需要了解和因应人们的新优先事项，以及新冠疫情过后的职场现况。
了解注重智能和灵活性的动态人力资源运营模式，可以如何帮助组织预见颠覆性事件并把握新机遇。
人力资源专业人员正在逐步深入了解他们的潜力，通过增强员工的工作能力，并支持他们专注于更高层次的工作，来提高工作效率。随着 AI 能力的扩展，每个企业领导者都必须考虑道德规范方面的担忧和问题，这样他们的 AI 使用就不会以牺牲员工、合作伙伴或客户为代价。
员工队伍正在经历深刻的转型，科技正在快速重塑行业和工作职位。随着自动化技术和 AI 的不断进步，提升技能和再培训的需求从未如此迫切。