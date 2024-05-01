Flocareer 与 ThisWay Global 合作实施 IBM watsonx Orchestrate，以扩张其潜在面试官渠道，采取措施消除（链接位于 ibm.com 站外）招聘流程中的潜意识偏见，并提高候选人沟通和日程安排的效率。

“我们使用 ThisWay Global 的平台为我们的面试官职位空缺寻找候选人，并期待 IBM watsonx Orchestrate 能够自动向合格的候选人提供对外联络服务。随着我们继续扩大 watsonx Orchestrate 的采用范围，我们还将实现面试安排的自动化改造。这一切都将帮助我们缩短自身的招聘周期，并更有效地发展我们的团队。”Sukernek 解释道。

ThisWay Global 为 FloCareer 提供了一个包含 1.69 亿名不同候选人的数据库。该数据库由公正的 AI 匹配 算法（链接位于 ibm.com 站外）提供支持，让 FloCareer 团队可以轻松以符合道德规范的方式为其业务寻找和甄别合格的面试官。在最新的 AI 技术和广泛集成的支持下，watsonx 可以处理面试安排和后续沟通，从而让 FloCareer 团队能够专注于关系培养，并为申请其面试官职位空缺的候选人提供积极的体验。