企业如何维持进行数千次技术面试所需的招聘水平，同时为候选人提供积极的体验？
“目前，我们的自由职业面试官每月为全球客户完成 20,000 次技术面试。”FloCareer 的营销副总裁 Warren Sukernek 解释道。FloCareer 通过其面试即服务 (IaaS) 平台，帮助客户将招聘周期缩短 70%。这也为求职者提供了积极的体验。目前，FloCareer的候选人在面试后调查中的满意度为 94%。
FloCareer 旨在维护一支拥有广泛技术技能的强大面试官队伍。“在科技世界中，所需技能总是在不断变化。我们需要做好准备，帮助我们的客户雇用精通最新编程语言和方法的技术人员。”Sukernek 指出。
FloCareer 的持续成功依赖于自身能够让面试官阵容多样化的能力，以便为客户和求职者提供积极的体验。这就是 FloCareer 求助 ThisWay Global（链接位于 ibm.com 站外）和 IBM® watsonx Orchestrate 的原因。
FloCareer 的目标是在负责任的 AI 和智能自动化的帮助下，令员工人数增加 10-20%
FloCareer 每月进行的技术面试
Flocareer 与 ThisWay Global 合作实施 IBM watsonx Orchestrate，以扩张其潜在面试官渠道，采取措施消除（链接位于 ibm.com 站外）招聘流程中的潜意识偏见，并提高候选人沟通和日程安排的效率。
“我们使用 ThisWay Global 的平台为我们的面试官职位空缺寻找候选人，并期待 IBM watsonx Orchestrate 能够自动向合格的候选人提供对外联络服务。随着我们继续扩大 watsonx Orchestrate 的采用范围，我们还将实现面试安排的自动化改造。这一切都将帮助我们缩短自身的招聘周期，并更有效地发展我们的团队。”Sukernek 解释道。
ThisWay Global 为 FloCareer 提供了一个包含 1.69 亿名不同候选人的数据库。该数据库由公正的 AI 匹配 算法（链接位于 ibm.com 站外）提供支持，让 FloCareer 团队可以轻松以符合道德规范的方式为其业务寻找和甄别合格的面试官。在最新的 AI 技术和广泛集成的支持下，watsonx 可以处理面试安排和后续沟通，从而让 FloCareer 团队能够专注于关系培养，并为申请其面试官职位空缺的候选人提供积极的体验。
现在，由于 ThisWay Global 的集成服务，FloCareer 可以使用自然语言要求 watsonx 提供求职者，并在几秒钟内收到一份高素质的专业人员名单。借助 watsonx，团队可以根据需要完善和整理名单，并快速开始对外联络候选人。“此类平台能够让寻找顶尖人才的过程变得更加轻松。总体而言，它们提高了招聘流程的效率，并简化了招聘工作。”FloCareer 的入职支持经理 Nasar Mirza 解释道。这一切均可提高工作效率、改进招聘流程并提供积极的候选人体验。
随着此类解决方案的采用，FloCareer 的目标是将其全球自由职业面试官的名单人数提升 10%-20%，并增加新技术的专业知识，包括提示工程和大型语言模型 (LLM)。展望未来，公司计划探索为新垂直领域的客户提供服务的机会，这些客户也在不同职能领域招聘候选人。
“我们很高兴能够与 ThisWay Global 和 IBM watsonx Orchestrate 继续合作，以发展我们的团队，并继续提供卓越的候选人体验。”FloCareer 入职支持经理 Nasar Mirza 谈道。
自 2019 年以来，FloCareer（链接位于 ibm.com 站外）一直在通过其面试即服务平台帮助初创公司和企业扩展其研发组织，而该平台则会招募自由软件开发人员执行技术面试。自成立以来，FloCareer 已在全球范围内进行了超过 500,000 次面试。其使命是通过提供强大而多样化的自由软件开发人员管道，并支持他们为各种技术岗位提供严格的招聘流程，从而帮助客户更快、更好、更大规模地进行招聘。
ThisWay Global（链接位于 ibm.com 站外）是人力资源技术行业屡获殊荣的领导者，由 Google 推动，并获得风险投资支持。公司致力于偏见消除、候选人与工作匹配技术和认证多元化供应商 (WBENC) 地位，这使其在竞争中处于显着领先地位。ThisWay 是 IBM 银牌合作伙伴，也是 IBM watsonx Orchestrate 的初始上市合作伙伴。ThisWay Global 的专有网络拥有超过 8,500 个独特的多元化合作伙伴，能够为公司和政府提供技术纯熟的候选人的独特数据库，减少偏见并增加所有行业的多样性。这家私营公司的总部位于德克萨斯州奥斯汀。
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美国出品，2023 年 8 月。
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