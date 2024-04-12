生成式 AI 正在改变企业的运营方式，这已不再是秘密。然而，与大部分主要关注机器功能的新技术不同，生成式 AI 侧重提升人类的能力。对于希望通过招募和投资最优秀的人才来支持组织发展的人力资源领导者而言，这是一次梦想成真。



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