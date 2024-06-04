机密计算技术在处理过程中将敏感数据隔离在受保护的 CPU 区域中。该区域的内容（包括正在处理的数据和用于处理数据的技术）只有经授权的编程代码才能访问。它们对任何事物或任何人（包括云供应商）都是不可见和不可知的。

随着公司领导越来越依赖公有云和混合云服务，云端的数据隐私至关重要。机密计算的主要目标是向领导者提供更大的保证，确保他们在云端的数据受到保护和保密，并鼓励他们将更多的敏感数据和计算工作负载转移到公有云服务。

多年来，云供应商一直提供加密服务，帮助保护静态 数据（存储、数据库和数据中心中）和传输中 的数据（通过网络连接移动）。机密计算通过保护处理或运行时使用中 的数据来消除剩余的数据安全漏洞。数据在其生命周期的每个阶段都受到保护。