暴力攻击是一种网络攻击，黑客通过反复尝试多个登录凭据或加密密钥，直到找到正确的密码，以便在不经授权的情况下访问帐户或加密数据。暴力攻击通常针对身份验证系统，例如网站登录页面、安全外壳 (SSH) 服务器或受密码保护的文件。



区别于利用软件漏洞的网络攻击，暴力破解攻击通过算力与自动化技术 猜测密码或密钥。 基础 暴力破解攻击 采用自动化脚本或 机器人每分钟测试数千 密码组合 ——如同窃贼尝试挂锁的所有 可能组合，直到它打开。

弱密码或简单的密码会降低攻击难度，而强密码将使此类攻击耗时过长或不可行。 然而更先进的暴力破解技术仍在不断发展。

为了说明当今网络威胁升级的速度和规模，请考虑 Microsoft 平均 每秒拦截 4000 次身份攻击。 然攻击者持续突破边界。专业 密码破解 设备每秒可尝试约 7.25 万亿次密码组合 。

而现在，随着量子计算的出现和后量子加密需求的诞生，暴力攻击不再受到当今硬件的限制。现代加密方法（用于身份验证，例如 RSA 加密）依赖于将大数分解为素数的计算难度。