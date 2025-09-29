异常检测系统可发现的数据异常有两种常见类型：无意异常和有意异常。

无意异常是指由于数据收集过程中的错误或噪声而偏离正常值的数据点。这类错误起源于数据输入期间的传感器故障或人为错误等问题，可能是系统性错误，也可能是随机错误。无意异常可能会扭曲数据集，从而难以获得准确的见解。

有意异常是因特定行为或事件而偏离常态的数据点。这些异常可能会突出独特的事件或趋势，从而为数据集提供有价值的洞察。

例如，假日季的销售额突然激增可能被视为有意异常，尽管这一激增偏离了典型的销售模式，但由现实世界的活动引发，因而可以预期。

就业务数据而言，时序数据异常主要有三种：点异常、上下文异常和集合异常。

点异常也称全局异常值，是存在于数据集其余部分之外的单个数据点。这些异常可能是有意的，无意的，或由错误、噪音或特殊事件造成的。

例如，某次银行账户提款比用户之前的任何提款金额都大得多便是点异常。

上下文异常是指在特定上下文中偏离正常值的数据点。单独审视时，此类异常不一定是异常值，但在特定上下文中审视时，就会变成异常值。

例如，考虑家庭能耗。如果中午无人在家时，能耗突然增加，这通常是上下文异常。与早晨或晚上（人们通常在家时）的能耗相比，这个数据点可能不是异常值，但在一天中的这个时间点出现，它就是异常值。

集合异常涉及一组数据实例，即使单个实例可能看起来很正常，但它们共同偏离常态。

此类异常的一个示例便是显示来自多个 IP 地址的流量同时突然激增的网络流量数据集。