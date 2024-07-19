k近邻算法，也称为 KNN 或 k-NN，是一种非参数、有监督的学习分类器，KNN 使用邻近度对单个数据点的分组进行分类或预测。 虽然 k近邻算法 (KNN) 可以用于回归或分类问题，但它通常用作分类算法，假设可以在彼此附近找到相似点。



对于分类问题，根据多数票分配类别标签，也就是使用在给定数据点周围最常表示的标签。 虽然这在技术上被认为是"最高票制"，但"多数票"一词在文学中更常用。 这两个术语之间的区别在于，"多数票"在技术上要求超过 50% 的多数，这主要适用于只有两个类别的情况。 有多个分类时（例如四个类别），不一定要求 50% 的投票才能对一个分类下结论；您可以分配一个投票率超过 25% 的类别标签。 威斯康星大学麦迪逊分校通过 此处的 示例很好地总结了这一点 （链接位于 ibm.com 外部）。