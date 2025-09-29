人们在计算机上所做的几乎所有事情都使用加密技术。正因如此，大多数时候，入侵者无法阅读您的电子邮件，访问您的医疗记录，从您的社交媒体帐户中发帖，远程关闭您的汽车，或者扰乱城市电网。

现代加密技术非常先进，在安全数据或系统遭到破坏时，几乎从来都不是因为有人破坏了加密本身。大多数泄露事件都是由于人为错误造成的 - 有人不小心泄露了密码，或者在安全系统中留下了后门。

您可以将 2048 位公钥等现代加密标准视为最坚固的保险库：几乎不可能被攻破，除非有人将钥匙放在外面。然而，随着量子计算时代的到来，这一切都会发生改变。如果坏人拥有足够强大的量子计算机，则可以解锁任何 2048 位保险库并访问保护的数据。

我们并不确切知道量子计算机何时会强大到足以破解 2048 位加密技术，但一些专家已经根据我们目前所知的情况勾画出时间表。美国国家标准与技术研究院发布的后量子加密技术报告（ibm.com 外部链接）指出，量子计算机最早可能在 2030 年破解 2048 位加密技术。

滑铁卢大学的专家 Michele Mosca 博士（ibm.com 外部链接）写道：“我估计，到 2026 年，我们今天依赖的一些基本公钥加密工具有七分之一的可能性被攻破；到 2031 年，这种可能性为 50％。”

量子安全加密技术重建了加密“保险库”，使其能够抵御量子攻击和传统攻击。