超级计算技术包括超级计算机，世界上最快的计算机。 超级计算机由互连、输入/输出系统、内存和处理器核心组成。

不同于传统的计算机，超级计算机使用多个中央处理器 (CPU)。 这些 CPU 分组成多个计算节点，包含一个处理器或一组处理器（对称多处理 (SMP)）和一个内存块。 在规模上，超级计算机可以包含数万个节点。 凭借互连通信能力，这些节点可以协作解决特定问题。 节点也使用互连功能与输入/输出系统通信，比如数据存储 和联网。

需要注意的一点是，由于现代超级计算机的功耗，数据中心需要冷却系统和合适的设施来容纳所有的这些设备。

