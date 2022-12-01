现在是时候优先考虑云计算性能和数据安全性了，借助可扩展的现代处理能力来满足目前新的 HPC 需求。 第四代 IBM Cloud 上的 Intel® Xeon® 可扩展处理器可最大限度地发挥 CPU 核心资源的潜力，从而将功耗、效率和性价比提升到新的高度。 优化的安全功能可帮助您保护业务，在 AI、分析、网络、数据库和存储中增长最快的工作负载中信心满满地开展创新。
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了解 Intel® 和 IBM 如何致力于帮助客户实现 HPC 工作负载的现代化和保护。
在 IBM Cloud 裸机服务器上使用第四代 Intel® 技术，可获得 1000 美元的折扣。
预览 IBM Cloud VPC 上的第 4 代 Intel® Intel® 可扩展处理器。
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 用于在主动处理期间保护敏感数据和代码。
Intel Optane SSD 极大地加速了存储性能，同时减少了等待时间。
Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) 有助于在迁移实时工作负载时确保服务器的信任度。
Intel Optane 持久内存提供了更具成本效益的内存扩展，实现了更大规模的数据集和工作负载整合。
利用您现有的工具、技术和技能将 VMware 工作负载迁移到 IBM Cloud。 与 Red Hat® OpenShift® 的集成和由此实现的自动化，通过诸如 AI、分析之类的服务加速创新。
采用高性能基础架构和解决方案，增强您的企业 IT 环境。 SAP on IBM Cloud 是一种企业就绪型云就绪，用于管理您的安全性、可靠性合规性需求。
将全球开源开发者社区的创新与行业模型、云和 AI 领域中无与伦比的专业知识相结合，更快克服挑战，创造出更好的成果。
交付业界唯一的混合云平台体验。 预集成的数据、自动化和安全性功能可帮助在任何云或 IT 基础架构中更快地构建和现代化应用程序。
Straker 在 IBM Cloud 上实施了 VMware vSphere 以获得高性能交付所需的计算能力，同时在转为交付在线翻译服务的过程中未对可扩展性和控制造成影响。
Autostrade 借助于以 Intel® Xeon® 技术为基础构建的混合云软件系统 IBM Cloud Paks，提高了意大利 4,000 座桥梁和立交桥的安全性。
此配置拥有 4 个核心、3.80 GHz 的频率、16 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 免费带宽¹。
此配置拥有 20 个核心、2.20 GHz 的频率、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。
此配置拥有 48 个核心、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。
此配置为 2 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)、8 GiB RAM、3 Gbps 和 1 x 75 GB。
此配置为 8 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)、16 GiB RAM、12 Gbps 和 1 x 300 GB。
此配置为 8 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)、64 GiB RAM、12 Gbps 和 1 x 300 GB。
此配置为 96 个 vCPU、192 GB RAM、100 Gbps 带宽和 1 x 960 GB。
此配置为 96 个 vCPU、384 GB RAM、100 Gbps 带宽以及 1 x 960 GB 或 8 x 3200 GB 本地磁盘。
此配置为 192 个 vCPU、768 GB RAM、100 Gbps 带宽和 1 x 960 GB 本地磁盘。
此配置拥有 4 个核心、3.80 GHz、16 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。
此配置拥有 20 个核心、2.20 GHz、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。
此配置拥有 48 个核心、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。