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推动数字转型和洞察驱动的创新首先要建立更好的云合作关系
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手上拿着 Intel Xeon 芯片的实验室技术人员
新的第四代 Intel® Xeon® 可扩展处理器现已在 IBM Cloud 上提供

现在是时候优先考虑云计算性能和数据安全性了，借助可扩展的现代处理能力来满足目前新的 HPC 需求。 第四代 IBM Cloud 上的 Intel® Xeon® 可扩展处理器可最大限度地发挥 CPU 核心资源的潜力，从而将功耗、效率和性价比提升到新的高度。 优化的安全功能可帮助您保护业务，在 AI、分析、网络、数据库和存储中增长最快的工作负载中信心满满地开展创新。

探索裸机服务器信息图 (PDF, 3.9 MB)

探索虚拟服务器信息图 (PDF, 10.9 MB)
在 IBM Cloud 上使用全新的 Intel® Xeon® 技术

了解 Intel®  和 IBM 如何致力于帮助客户实现 HPC 工作负载的现代化和保护。

 阅读产品发布信息 使用全新的第四代 Intel® Xeon® 可扩展处理器构建并节省成本

在 IBM Cloud 裸机服务器上使用第四代 Intel® 技术，可获得 1000 美元的折扣。

 申请码 SAPPHIRE1000 测试版：采用全新 Intel® Xeon® 可扩展技术的适用于 VPC 的 IBM 云虚拟服务器

预览 IBM Cloud VPC 上的第 4 代 Intel® Intel®  可扩展处理器。

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以数据为中心的设计 通过经英特尔优化的计算和存储技术提高数据持久性和安全性。 体验机密计算功能

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 用于在主动处理期间保护敏感数据和代码。

了解有关 Intel SGX 的更多信息 提供突破性的存储性能

Intel Optane SSD 极大地加速了存储性能，同时减少了等待时间。  

了解有关 Intel Optane SSD 的更多信息 充满信任和信心地迁移工作负载

Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) 有助于在迁移实时工作负载时确保服务器的信任度。

了解有关 Intel TXT 的更多信息 以更低的每 TB 成本获得更多内存

Intel Optane 持久内存提供了更具成本效益的内存扩展，实现了更大规模的数据集和工作负载整合。

 了解有关 Intel Optane 持久内存的更多信息
IBM Cloud上的英特尔生态系统 VMware 解决方案

利用您现有的工具、技术和技能将 VMware 工作负载迁移到 IBM Cloud。 与 Red Hat® OpenShift® 的集成和由此实现的自动化，通过诸如 AI、分析之类的服务加速创新。

 SAP 解决方案

采用高性能基础架构和解决方案，增强您的企业 IT 环境。 SAP on IBM Cloud 是一种企业就绪型云就绪，用于管理您的安全性、可靠性合规性需求。

 Red Hat 解决方案

将全球开源开发者社区的创新与行业模型、云和 AI 领域中无与伦比的专业知识相结合，更快克服挑战，创造出更好的成果。

 IBM Cloud Paks

交付业界唯一的混合云平台体验。 预集成的数据、自动化和安全性功能可帮助在任何云或 IT 基础架构中更快地构建和现代化应用程序。
Straker Translations 改变了其业务模式

Straker 在 IBM Cloud 上实施了 VMware vSphere 以获得高性能交付所需的计算能力，同时在转为交付在线翻译服务的过程中未对可扩展性和控制造成影响。

 Autostrade per l'Italia 改进了道路管理

Autostrade 借助于以 Intel® Xeon® 技术为基础构建的混合云软件系统 IBM Cloud Paks，提高了意大利 4,000 座桥梁和立交桥的安全性。
IBM Cloud 裸机服务器 Intel® Xeon® E-2174G

此配置拥有 4 个核心、3.80 GHz 的频率、16 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 免费带宽¹。

 Intel® Xeon® Silver 4210

此配置拥有 20 个核心、2.20 GHz 的频率、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。

 Intel® Xeon® Platinum 8260

此配置拥有 48 个核心、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。
IBM Cloud Virtual Servers for VPC 均衡：bx2d-2x8

此配置为 2 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)、8 GiB RAM、3 Gbps 和 1 x 75 GB。

 计算：cx2d-8x16

此配置为 8 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)、16 GiB RAM、12 Gbps 和 1 x 300 GB。

 内存：mx2d-8x64

此配置为 8 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)、64 GiB RAM、12 Gbps 和 1 x 300 GB。
针对 VPC 的 IBM Cloud 裸机服务器 Intel® Xeon® 8260 计算：cx2-metal-96x192

此配置为 96 个 vCPU、192 GB RAM、100 Gbps 带宽和 1 x 960 GB。

 Intel® Xeon® 8260 均衡：bx2d-metal-96x384

此配置为 96 个 vCPU、384 GB RAM、100 Gbps 带宽以及 1 x 960 GB 或 8 x 3200 GB 本地磁盘。

 Intel® Xeon® 8260 均衡：bx2d-metal-192x768

此配置为 192 个 vCPU、768 GB RAM、100 Gbps 带宽和 1 x 960 GB 本地磁盘。
SAP 认证的服务器 Intel® Xeon® E-2174G

此配置拥有 4 个核心、3.80 GHz、16 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。

 Intel® Xeon® Silver 4210

此配置拥有 20 个核心、2.20 GHz、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。

 Intel® Xeon® Platinum 8260

此配置拥有 48 个核心、32 GB RAM、1 个 1 TB SATA 和 20 TB 的免费带宽¹。
高性能计算服务器 Intel® Xeon® Gold 5218

此配置具有 NVIDIA T4 显卡、32 个核心、2.30 GHz、32 GB RAM 和 20 TB 的免费带宽¹。

 Intel® Xeon® 6284

此配置具有 NVIDIA T4 显卡、40 个核心、2.50 GHz、32 GB RAM 和 20 TB 的免费带宽¹。

 GPU：gx2-16x128x2v

此配置具有 16 个 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260)、2 个 v100 NVIDIA GPU 和 1278 GiB RAM。
后续步骤

利用包含 IBM 和 Intel® 产品的值得信任的解决方案，让数据发挥新的价值，发掘新的商机。

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脚注

¹ 美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。