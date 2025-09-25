Red Hat AI on IBM Cloud 是一套全面的产品和服务，旨在加速混合云环境中 AI 解决方案的开发及部署。它通过使用高效的定制 AI 模型，与您自己的组织相关数据保持一致，帮助组织降低运营成本，缩短上市时间，并确保私密性和安全性。

无论是在单个服务器还是大规模分布式系统上部署，Red Hat AI on IBM Cloud 都能帮助组织管理和监控预测性 AI 模型和生成式 AI 模型的完整生命周期。它基于开源技术构建，并依托合作伙伴生态系统，专注于优化 GPU 和 AI 加速器的性能、稳定性和支持。