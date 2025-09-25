IBM 和 Red Hat 帮助企业加速 AI 之旅
Red Hat AI on IBM Cloud 是一套全面的产品和服务，旨在加速混合云环境中 AI 解决方案的开发及部署。它通过使用高效的定制 AI 模型，与您自己的组织相关数据保持一致，帮助组织降低运营成本，缩短上市时间，并确保私密性和安全性。
无论是在单个服务器还是大规模分布式系统上部署，Red Hat AI on IBM Cloud 都能帮助组织管理和监控预测性 AI 模型和生成式 AI 模型的完整生命周期。它基于开源技术构建，并依托合作伙伴生态系统，专注于优化 GPU 和 AI 加速器的性能、稳定性和支持。
Red Hat AI on IBM Cloud 产品组合包括 Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud 即服务 (SaaS)（用于构建专用大语言模型 (LLM)）、Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud（用于大规模构建、部署和管理支持 AI 的应用程序）以及适用于各个 Linux 服务器环境的 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI。
利用值得信赖且精心挑选的高质量数据和可靠的 AI 模型，强化完全混合 AI 堆栈上的决策可信度，从而实现跨应用程序和基础设施的无缝部署。
通过精心整理的工作量用例以及灵活的工作量密集型基础设施快速部署可扩展的 AI，加快应用负责任的 AI。
简化数据隐私，并针对受到严格监管的基础设施加强专用 AI 的安全性和合规性。
不只是云端。IBM 提供涵盖服务器、存储与网络服务的 AI 全栈解决方案，帮助您克服 AI 的隐性成本和技术障碍。