IBM 和 Red Hat 帮助企业加速 AI 之旅

IBM® Cloud 上的 Red Hat AI 解决方案

Red Hat AI on IBM Cloud 是一套全面的产品和服务，旨在加速混合云环境中 AI 解决方案的开发及部署。它通过使用高效的定制 AI 模型，与您自己的组织相关数据保持一致，帮助组织降低运营成本，缩短上市时间，并确保私密性和安全性。

无论是在单个服务器还是大规模分布式系统上部署，Red Hat AI on IBM Cloud 都能帮助组织管理和监控预测性 AI 模型和生成式 AI 模型的完整生命周期。它基于开源技术构建，并依托合作伙伴生态系统，专注于优化 GPU 和 AI 加速器的性能、稳定性和支持。

 助力 IT 领导者加速 AI 采用和创新

精选资讯

定制业务演进方案，掌控混合云 AI 的强大功能

获取 AI 专家洞见：根据您在 AI 旅程中的所处阶段，量身构建混合云基础设施。

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

阅读博客，了解 IBM Cloud 上的 Red Hat AI InstructLab

InstructLab 是什么？

访问阅读解释器中心，了解由 IBM 专家精心撰写的有关热门技术话题的内容

Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

阅读博客，了解 IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift AI

IBM Cloud 上的 Red Hat AI 产品

Red Hat AI on IBM Cloud 产品组合包括 Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud 即服务 (SaaS)（用于构建专用大语言模型 (LLM)）、Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud（用于大规模构建、部署和管理支持 AI 的应用程序）以及适用于各个 Linux 服务器环境的 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI

发挥开源 AI 模型的规模适配能力，安全私密地解决独特的业务挑战。

IBM Cloud 上的 Red Hat AI InstructLab 服务旨在简化、扩展和保护 AI 模型的完整模型调整、训练和部署。组织可以运用 InstructLab 流程简化自定义 LLM 的创建，构建高度精准且高效的模型，同时保留其数据所有权。主要优点包括：

  • 可移植性，保留数据和模型的所有权。
  • 最大限度地减少灾难性遗忘的风险。
  • 作为一项服务，基础设施始终可用。
OpenShift AI 可作为在 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 上运行的托管附加组件。

Red Hat OpenShift AI 是灵活、可扩展的 AI 和 ML 开发平台，支持企业规模化创建和交付支持 AI 的应用程序。

OpenShift on IBM Cloud 的现有用户可以转到集群概述页面，然后导航到附加组件部分，以安装 OpenShift AI 附加组件。如果您在 IBM Cloud 上还没有 OpenShift 聚类，您可以创建聚类，也可以使用可部署架构来获取安装 OpenShift AI 要求的最小规模的新建 OpenShift 聚类。

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI 是一个基础模型平台

始终如一地开发、测试和部署基于定制 Granite 的大型语言模型 (LLM)，并将 LLM 托管与 vLLM 集成，为企业应用程序提供支持。您可以通过同一个可启动映像构建和托管模型。除了开源 Granite LLM 系列之外，Red Hat Enterprise Linux AI 还提供基于 LAB 方法的 InstructLab 模型对齐工具，并通过 InstructLab 项目实现社区驱动的模型开发。整个解决方案采用优化的可启动 RHEL AI 映像封装，以便在 IBM Cloud 上部署。

将您的 AI 工作量从试点项目推向生产环境

可信且准确的 AI

利用值得信赖且精心挑选的高质量数据和可靠的 AI 模型，强化完全混合 AI 堆栈上的决策可信度，从而实现跨应用程序和基础设施的无缝部署。
战略 AI 投资回报率

通过精心整理的工作量用例以及灵活的工作量密集型基础设施快速部署可扩展的 AI，加快应用负责任的 AI。
AI 数据保护

简化数据隐私，并针对受到严格监管的基础设施加强专用 AI 的安全性和合规性。
端到端 AI 平台

不只是云端。IBM 提供涵盖服务器、存储与网络服务的 AI 全栈解决方案，帮助您克服 AI 的隐性成本和技术障碍。

客户案例

一群人在东京一个现代化的工作空间里一起工作
HAPPIEST MINDS
为实现指数级数字收入流而生的数字 AI 平台
拥挤的体育场，身着白色服装的网球运动员隔网发球
温布尔登
生成式 AI 进一步提升世界级数字体验
与商务培训师一起上课的团队
IBM Account 360
IBM 面向客户的团队协作转型
夜晚拥挤的体育场
美国网球公开赛
提升美国网球公开赛的数字化体验

采取后续步骤
