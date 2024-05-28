IBM 首席信息官办公室 (CIO) 组织为 IBM 员工提供用于完成日常工作的 IT 解决方案。成功做到这一点不仅会影响 IBM 员工，还会影响与他们互动的每个客户。这就是 IBM CIO 组织专注于为其面向客户的团队提供所需信息的原因。
2023 年，组织花时间记录并了解了面向客户的客户团队所面临的挑战，尤其是在支持大客户和重点客户方面。组织希望了解员工如何协作，他们需要哪些信息和资源，他们将从哪里获得这些信息和资源，以及他们如何协同工作。组织发现，很多情况下，团队在需要时无法获得所需信息。
例如，IBM 销售团队和客户成功经理缺乏对支持案例的了解，这不利于他们做好有效准备来响应客户问题。支持团队无法了解最新销售机会和部署情况，在处理开放案例时，这些机会和部署可为其提供急需的背景信息。IBM 员工需要花费大量时间来切换不同工具并将信息整合在一起。
IBM CIO 组织希望消除员工花在寻找信息上的时间，而是通过在 Slack 中向面向客户的团队提供资源（他们已在 Slack 中工作和合作），来从根本上简化体验。为了应对这项业务挑战，CIO 数字化转型团队依靠 IBM® watsonx AI 和数据平台以及 Slack，开发了一个“账户 360”解决方案，以支持 IBM 团队能够更高效地工作。
该解决方案旨在帮助与客户合作的任何人快速了解账户中正在进行的关键活动和操作。该工具从多个工具和存储库中提取数据和信息，并通过桌面或移动设备上的 Slack 应用程序，提供对相关集成账户资源的一键访问。该解决方案基于 Slack 构建，可随时随地使用。
目标是为每个面向客户的团队成员创建一个“副向导”，用来提供客户活动的实时快照，包括战略计划、潜在客户、机会、部署和未结案例。该解决方案还简化了寻找合适人员（无论是客户总经理、品牌销售专家、客户工程师还是支持代理）的过程，然后将团队成员联系在一起。这样可以改变客户团队的协作方式，例如，避免了每通电话的前 15 分钟都用来收集和共享信息，结果却发现有人没有收到文件。借助此解决方案，IBM 正在应用其战略平台来实现自动化协作，还能高效共享、跟踪并记录客户团队活动。
除了有关客户机会和支持案例的事务数据之外，该解决方案还提供一组丰富的规划文档的访问权限，例如客户配置文件，其中包括有关历史记录、安装足迹和组织架构的详细信息，以及客户影响者和客户计划，用于制定战略和战略计划。该解决方案利用 watsonx 产品提供这些关键文档的快捷摘要，响应客户的自然语言查询，并提供基于复杂数据源的相关准确答案。
该应用程序用 Python 编写，并托管在基于 Red Hat® OpenShift® 构建的 IBM 内部混合云平台中。将不同来源的账户信息整合到一起，面临的第一个挑战就是决定如何定义账户，然后使用通用标识符从公司的所有数据源查找并链接数据。例如，这需要在销售和支持系统中查找通用标识符。
IBM CIO 组织必须生成一个系统，用于对齐账户的支持数据，将报价单据和其他关键客户数据与客户主记录所关联的支持工单组合起来。随后，该组织会获取这些组合数据，对其进行操作并将其存储在 IBM Cloud Object Storage 中，从此就能直接为该应用程序提供服务。现在，每当用户向应用程序发出请求时，数据就已经在 IBM Cloud Object Storage 中完成了预处理。
IBM 使用其 watsonx.ai AI 工作室作为上述文档的摘要工具。因此，用户在进入协作部分后会看到账户计划、公司简介以及与某个账户关联的交易评论。他们可以生成摘要、接收发送给他们的消息或与摘要进行交互。
未来计划新增的功能包括 IBM® watsonx.data 数据存储和 IBM Cloud Pak for Data Virtualization。此外，IBM 目前正在实施用于聊天的 watsonX Assistant。
公司最初的用户群体很小，目前针对的是高管代表。IBM 最初向大约 70 个客户推出了该解决方案。这些客户团队成员可以查看和使用这些信息，IBM 将继续致力于量化这些面向客户的团队的业务收益。公司计划在 2024 年上半年将其所有商业重点客户和战略客户添加到该工具中，并创建一个演示账户，以供经销商向其客户重点介绍。
为了让 AI 发挥作用，并从此类应用中获取商业价值，数据至关重要。IBM 在连接不同领域的数据方面比在技术方面遭遇了更多挑战。数据治理和数据质量对于跨越多个数据存储库和孤岛的任何项目的成功均至关重要。
关注员工的工作和协作方式至关重要。该解决方案旨在帮助面向客户的团队更有效地开展工作，加快向其提供实时信息和资源——无论他们何时、何地、以何种方式工作。
其他大型组织也存在同样的孤岛。其他地方的很多转型工作都是纵向或通过平台现代化完成的。通过这次经历，IBM 发现了一种跨支柱的横向方法，可以在整个企业中创造 AI 价值。
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美国出品。2024 年 4 月。
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