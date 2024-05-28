2023 年，组织花时间记录并了解了面向客户的客户团队所面临的挑战，尤其是在支持大客户和重点客户方面。组织希望了解员工如何协作，他们需要哪些信息和资源，他们将从哪里获得这些信息和资源，以及他们如何协同工作。组织发现，很多情况下，团队在需要时无法获得所需信息。

例如，IBM 销售团队和客户成功经理缺乏对支持案例的了解，这不利于他们做好有效准备来响应客户问题。支持团队无法了解最新销售机会和部署情况，在处理开放案例时，这些机会和部署可为其提供急需的背景信息。IBM 员工需要花费大量时间来切换不同工具并将信息整合在一起。

IBM CIO 组织希望消除员工花在寻找信息上的时间，而是通过在 Slack 中向面向客户的团队提供资源（他们已在 Slack 中工作和合作），来从根本上简化体验。为了应对这项业务挑战，CIO 数字化转型团队依靠 IBM® watsonx AI 和数据平台以及 Slack，开发了一个“账户 360”解决方案，以支持 IBM 团队能够更高效地工作。