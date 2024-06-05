一家发展前景良好的 IT 服务与咨询公司发现自身正处于数字化转型之旅的关键时刻。Happiest Minds 的“数字内容货币化 (DCM)”解决方案是一个软件即服务 (SaaS) 平台，它可帮助各大组织将其传统内容数字化并提供数字产品和服务。该产品允许客户、合作伙伴和用户以全新且富有吸引力的方式进行协作，从而提高数字业务收入。

该平台可提供基于消费的商业模型，从而帮助客户快速入门并发展其数字业务。通过使用 DCM，Happiest Minds 的客户可获得一个数字用户门户，而该门户具有灵活且用户友好的多种功能，例如实时投票、交互式图表、截图、社交分享、视听内容以及 AI 与 ML 驱动式知识机器人。

Happiest Minds 实现了快速发展，同时还需保持领先地位。该公司预计未来会出现不断上涨的数据量，同时还需保持业务连续性。为此，该公司需为提供灾难恢复与备份服务而做好准备，从而确保关键数据和应用程序始终可用。于是，该组织向 IBM 寻求相关指导，以便扩展其数字服务产品。