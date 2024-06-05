一家发展前景良好的 IT 服务与咨询公司发现自身正处于数字化转型之旅的关键时刻。Happiest Minds 的“数字内容货币化 (DCM)”解决方案是一个软件即服务 (SaaS) 平台，它可帮助各大组织将其传统内容数字化并提供数字产品和服务。该产品允许客户、合作伙伴和用户以全新且富有吸引力的方式进行协作，从而提高数字业务收入。
该平台可提供基于消费的商业模型，从而帮助客户快速入门并发展其数字业务。通过使用 DCM，Happiest Minds 的客户可获得一个数字用户门户，而该门户具有灵活且用户友好的多种功能，例如实时投票、交互式图表、截图、社交分享、视听内容以及 AI 与 ML 驱动式知识机器人。
Happiest Minds 实现了快速发展，同时还需保持领先地位。该公司预计未来会出现不断上涨的数据量，同时还需保持业务连续性。为此，该公司需为提供灾难恢复与备份服务而做好准备，从而确保关键数据和应用程序始终可用。于是，该组织向 IBM 寻求相关指导，以便扩展其数字服务产品。
IBM 通过以下高级云服务套件协助实现了上述要求：IBM Cloud Object Storage、IBM Cloud Database Solutions 和 IBM Cloud Code Engine（前身为 IBM Cloud Foundry）。通过此协作努力和颠覆性变革，Happiest Minds 在其客户的数字化转型之旅中取得了丰硕成果，而客户自身也能从可提高效率和竞争力的现代解决方案中获益。
借助 IBM Cloud Object Storage，Happiest Minds 可在业务可操作性和业务目标与 DCM 应用程序的系统可靠性、维护和安全性之间实现平衡。
Happiest Minds 深知，为在快速发展的市场中保持竞争力，它便需不断调整和创新。因此，在评估多家云供应商后，它最终选择了 IBM Cloud。
数字不言自明。Happiest Minds 的应用程序停机时间实现了大幅缩短。该解决方案可在 IBM Cloud 上以 99.95% 的可用性运行，同时内置 50 多项功能。此外，新的存储空间和数据库也提升了该解决方案的可用性，并实现了 20% 的新客户续订率以及 25% 的收入增长率。
“我们与 IBM 之间的战略伙伴关系使得双方得以创建出与业务目标紧密相关的各项解决方案和服务”，Shah 说到。“我们基于 Red Hat OpenShift 来构建的 DCM 解决方案则有助于实现业务环境的现代化，同时提供实时成果。”
Happiest Minds（ibm.com 外部链接）通过提供无缝的客户体验、增强的业务效率和可操作的洞察，来促进企业和技术提供商的数字化转型。通过应用 AI、区块链、云等颠覆性技术，该公司可为各个行业细分领域提供数字工程服务 (PDES)、生成式 AI 商业服务 (GBS) 以及基础设施管理与安全服务 (IMSS)。Happiest Minds 总部位于印度班加罗尔，其业务遍及美国、英国、加拿大、澳大利亚和中东地区。
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2024 年 4 月在美国制作。
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