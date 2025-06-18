IBM Cloud® 致力于将 AI 的强大功能提供给我们的企业客户，从而帮助您确定成果的优先级，并帮助确保您在 AI 部署方面拥有选择权。我们的云专为现代企业而构建，且会优先考虑数据安全性、合规性和信任度。我们可保护您的数据并提供生成式 AI 功能，从而推动竞争差异化和长期成功。

按需访问各种 GPU 和 AI 加速器，包括 NVIDIA H200、Intel Gaudi 3 和 AMD MI300X。IBM Cloud 上的 GPU 和 AI 加速器可满足您的基础设施、应用程序与混合云需求。此外，我们还提供了一个开放式架构来支持 Red Hat OpenShift、IBM watsonx、HPC 软件等。