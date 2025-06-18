IBM Cloud® 致力于将 AI 的强大功能提供给我们的企业客户，从而帮助您确定成果的优先级，并帮助确保您在 AI 部署方面拥有选择权。我们的云专为现代企业而构建，且会优先考虑数据安全性、合规性和信任度。我们可保护您的数据并提供生成式 AI 功能，从而推动竞争差异化和长期成功。
按需访问各种 GPU 和 AI 加速器，包括 NVIDIA H200、Intel Gaudi 3 和 AMD MI300X。IBM Cloud 上的 GPU 和 AI 加速器可满足您的基础设施、应用程序与混合云需求。此外，我们还提供了一个开放式架构来支持 Red Hat OpenShift、IBM watsonx、HPC 软件等。
通过按需访问专为 AI 和加速数据处理、HPC、可视化用例而构建的 NVIDIA GPU，实现高效扩展
以经济高效的方式扩展企业 AI 推理能力，兼具高性能、灵活部署和开放开发环境。
增强生成式 AI 模型和 HPC 的性能和能效 采用 AMD Instinct MI300X GPU 的工作量。
高效保护您的数据，即使 IBM 也无法访问。我们将协助您进行管理，同时您可掌控加密密钥，确保只有您能访问。
利用 IBM Security and Compliance Center Workload Protection 减轻安全威胁。最大限度地减少错误配置，快速识别威胁，并了解第三方与第四方风险。
在配备 GPU 和 AI 加速器的云端部署 AI 模型，或在本地和边缘设备中部署 AI 模型。从适应性强的多种 AI 基础设施中进行选择，而这些基础设施可与各种框架和工具相集成，以实现高性能 AI。
使用可自动识别监管变化并将变化转化为可执行政策的工具来应对最新的治理与风险标准。
利用 Red Hat OpenShift 和 IBM Code Engine 的可部署架构或容器管理工具，实现部署流水线自动化，并加速生产进程。
不只是云端。IBM 提供一整套服务器、存储与网络服务，可帮助您克服 AI 的隐性成本和技术障碍。
IBM® watsonx 是一个 AI 产品组合，它可加快生成式 AI 在核心工作流中的影响，从而提高生产力。
通过安全、托管的 Red Hat AI 产品，将任务关键型应用程序和 AI 计划推向市场。
使用适用于各种应用（包括检索增强生成 (RAG)）的特定设计模块和模式，自动进行 AI 部署而无需大量人工干预。
在 IBM Cloud 上管理 AI 部署的安全性和合规性。
借助混合云 HPC 解决方案应对大规模计算密集型挑战，并加速获取洞察。
Blendow Group 与 IBM 携手跨入 AI 增强型法律情报分析领域
“通过 watsonx 构建的 AI 模型不仅提升了美国网球公开赛的数字体验，其自动化关键工作流还提高了我们编辑团队的工作效率。”- Kirsten Corio，美国网球协会首席商务官
通过 watsonx.ai 让客户满意