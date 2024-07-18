探索 IBM 的混合云 HPC 解决方案，了解它们如何有效满足当今的业务需求。IBM 提供了完整的集成式高性能计算 (HPC) 混合解决方案组合，其中包含全新的第四代 Intel Xeon 可伸缩处理器，可让您灵活管理本地和/或云端的计算密集型模拟、建模和 AI 工作负载。另外，IBM Expert Labs 和 IBM Consulting 会提供专业服务，助您实现转型。
精选资讯
提供一个社区平台，方便成员参与 HPC 讨论、分享专业知识，以及向行业领导者学习
Hyperion Research 白皮书：在 HPC 的发展过程中，混合云得到广泛使用 (The Evolution of HPC Includes Strong Use of Hybrid Cloud)。
从 IaaS 和 HPC 软件解决方案中进行选择，完全自动配置、部署和扩展强大的 HPC 工作负载，并获得集成式用户体验。
采用我们的裸机服务器和虚拟服务器，同时混合搭配合适的基础设施，并利用最新的计算加速器和 GPU 加速器，轻松应对 HPC 和 AI 工作负载需求。
使用云模式，只需为裸机服务器和虚拟服务器实例所使用的算力付费，而且可消除闲置的本地容量并提高利用率。
与 NVIDIA GPU 集成 — 轻松按需扩展算力。
在您自己的专用空间内部署应用程序工作负载。
IBM Power Virtual Server 是 IBM Cloud 中可配置的单租户或多租户虚拟 IBM Power 服务器。
用于处理最复杂的计算密集型工作负载。
获得持久、高弹性且高度安全的数据存储服务。
了解适用于具有严苛带宽和 I/O 吞吐量要求的工作负载的高性能存储。