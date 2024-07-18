高性能计算解决方案

借助混合云 HPC 解决方案应对大规模计算密集型工作负载挑战，并加速获取洞察分析

探索 IBM 的混合云 HPC 解决方案，了解它们如何有效满足当今的业务需求。IBM 提供了完整的集成式高性能计算 (HPC) 混合解决方案组合，其中包含全新的第四代 Intel Xeon 可伸缩处理器，可让您灵活管理本地和/或云端的计算密集型模拟、建模和 AI 工作负载。另外，IBM Expert Labs 和 IBM Consulting 会提供专业服务，助您实现转型。

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 阅读 Hyperion Research 最新白皮书，了解 HPC 的发展过程

Hyperion Research 白皮书：在 HPC 的发展过程中，混合云得到广泛使用 (The Evolution of HPC Includes Strong Use of Hybrid Cloud)。
IBM Cloud HPC 的优势
缩短上市时间

从 IaaS 和 HPC 软件解决方案中进行选择，完全自动配置、部署和扩展强大的 HPC 工作负载，并获得集成式用户体验。
提升性能

采用我们的裸机服务器和虚拟服务器，同时混合搭配合适的基础设施，并利用最新的计算加速器和 GPU 加速器，轻松应对 HPC 和 AI 工作负载需求。
优化成本控制

使用云模式，只需为裸机服务器和虚拟服务器实例所使用的算力付费，而且可消除闲置的本地容量并提高利用率。

解决方案

HPC Workload Scheduler IaaS 服务 更多解决方案
精选客户用例
motherboard
Cadence 利用 IBM Cloud HPC 加速电子芯片和系统设计软件开发
Close up of a group of students socializing in the lobby of the university
伯明翰大学通过掌控数据推动创新研究向前发展
Professor watching college students studying in classroom
纪念大学 (Memorial University) 与 IBM 合作构建 CAIR - 加拿大速度最快的计算环境之一
资源 IBM Cloud HPC
实现 HPC 云环境的自动配置和无缝管理，包括集成式计算基础设施和工具、工作负载调度程序和高性能存储。根据需要扩展容量以应对计算需求高峰，并且只需根据用量付费。
利用 IBM Cloud 满足电子设计自动化 (EDA) 工作负载需求
了解 EDA 公司如何不断大规模扩展其 HPC 环境，以满足高保真模拟和建模工作负载的需求。
HPC 如何帮助金融服务行业进行风险分析
了解 HPC 如何帮助金融机构进行关键风险分析以满足监管要求。
半导体行业如何利用高性能计算推动创新
混合云方法具备所需的敏捷性、灵活性和安全性，可以满足不同需求。
VELA 是 IBM 推出的首款经过 AI 优化的云原生超级计算机
这是 IBM 研究人员的首选环境，IBM 最先进的 AI 功能，包括基础模型，都是在这里构建的。VELA 是我们与合作伙伴合作训练各种模型的地方。
IBM Quantum 在量子计算领域处于世界领先地位
这项新兴技术备受期待，有望解决当前最强大的传统超级计算机所无法攻克的重大难题。
后续步骤

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