Cadence 战略性地设计了解决方案，并且融合了本地和多云计算资源，包括 IBM 的云端高性能计算 (HPC)。“IBM Cloud 真正了解混合网络和 EDA 行业的挑战，”Ray 说道，“它提供裸机服务器和虚拟服务器选择；它具有存储、数据移动和同步功能、网络、防火墙选择以及强大的虚拟私有云 (VPC) 选项……它是完整的解决方案。它为我们提供额外容量，并且几乎不会造成任何干扰。如果我们需要爆发巨大的计算能力，我们也能如愿以偿。”



IBM 计算资源助力 Cadence 计算环境中的三个工作流：为 Cadence 自有解决方案设计芯片、为外部客户设计提供系统验证服务，以及开发 Cadence EDA 工具。



Cadence 和 IBM 围绕以下主要组件构建了解决方案：

为了满足 Cadence 的安全要求，Cadence 和 IBM 将解决方案组件与 IBM Cloud Activity Tracker 和 IBM Security and Compliance Center 集成，以检测、审核和报告与安全相关的事件和合规性。

Ray 补充道：“IBM 拥有一支非常优秀的技术团队。他们知道自己在做什么，而且非常专注于让客户取得成功。他们了解我们的愿景，并与我们密切合作，设计出这个解决方案来实现我们的战略目标。”

Cunningham 解释了该解决方案对产品上市时间的影响。“你正在执行一项计划，以交付一种新的芯片产品，并且正处于关键时刻，需要交付一定质量的结果，满足验证目标或确保您已经进行了足够测试。时间至关重要，您希望尽快迁移到云。几年前，还没有办法做到这一点。您必须处理与安全、直接迁移或其他方面有关的障碍。现在，借助 Cadence OnCloud，我们真的可以做到这一点。”

IBM Cloud HPC 旨在提供更高的存储性能、更强大的计算能力和更高级别的安全性，借助这些功能，我们可以帮助 Cadence 提高整体效率，并提高计算软件工作负载性能的 HPC。

“IBM Cloud 和 Cadence 共同创造了 EDA 即服务体验，以满足我们客户对具有灵活容量的顺畅体验的需求，”IBM 高性能计算全球负责人 Christopher Rusert 表示：“通过这种合作关系，我们为客户提供一条灵活的云路径以实现 EDA 应用现代化。”