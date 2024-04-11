许多寻求云基础架构的公司都希望获得专用硬件的安全性和性能以及体验，尤其是云服务的配置、计费和管理方面的体验。IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用的单租户服务器，支持按小时或按月的增量计费模式进行配置和使用。IBM 还为一些最常用且要求严格的企业工作负载提供 经过认证的基础架构。

Bare Metal Servers 可以按小时或按月计费的方式增量提供

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多个 Bare Metal Servers 可以在 IBM Cloud 虚拟专用网上通信，就像部署在同一机架上一样

企业工作负载

对于许多迁移到云端的公司来说，为其现有应用程序和基础架构规划未来发展方向是该任务相当重要的部分。为了支持这些组织，IBM 提供了经SAP 认证和 VMware 认证的基础架构。该基础架构旨在帮助公司加快迁移和现代化进程。