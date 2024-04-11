IBM Cloud Bare Metal Servers

完全专用的安全裸机服务器。创建帐户即可获得价值 200 美元的返款。

了解 VPC 部署 了解定价

IBM Cloud Bare Metal Servers 是单租户专用服务器，可以作为云服务进行部署和管理。它们是 IBM Cloud 的一部分，有经典VPC 部署模式可供选择。

许多寻求云基础架构的公司都希望获得专用硬件的安全性和性能以及体验，尤其是云服务的配置、计费和管理方面的体验。IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用的单租户服务器，支持按小时或按月的增量计费模式进行配置和使用。IBM 还为一些最常用且要求严格的企业工作负载提供 经过认证的基础架构。

  • Bare Metal Servers 可以按小时或按月计费的方式增量提供
  • 获取来自 Intel XeonAMD EPYC 的最新一代 NVIDIA GPU 和 x86 微架构。
  • 多个 Bare Metal Servers 可以在 IBM Cloud 虚拟专用网上通信，就像部署在同一机架上一样

企业工作负载
对于许多迁移到云端的公司来说，为其现有应用程序和基础架构规划未来发展方向是该任务相当重要的部分。为了支持这些组织，IBM 提供了经SAP 认证和 VMware 认证的基础架构。该基础架构旨在帮助公司加快迁移和现代化进程。
IBM Cloud 上的全新 Intel® Xeon® 技术

Intel 和 IBM 致力于帮助客户对 HPC 工作负载进行现代化改造并确保其安全。

使用全新的第四代 Intel® Xeon® 可伸缩处理器进行构建并节省成本

适用于传统工作负载的常用裸机服务器配置

浏览示例并加以定制。进入云目录

IBM Cloud VPC

无管理程序的单租户服务器，部署在由企业控制的软件定义云上，提供 VMware、SAP、Red Hat 和 Ubuntu 等多种选项

 查看目录 Intel® Xeon® 8260

计算：cx2-metal-96x192
96 个 vCPU
192 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB 本地磁盘

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 8260

均衡型：bx2d-metal-96x384
96 个 vCPU
384 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB，8 x 3200 GB 本地磁盘

 配置、定价和报价
安全应用程序托管

获得高度安全且可管理的非本地托管。集成 IBM Watson® 服务等等。

 查看目录 Intel® Xeon® E-2174G

4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价
高可用性 (HA) 游戏托管

快速扩展以满足玩家需求。定制规则、安装更新、隔离玩家，并实现低延迟运行。

 查看目录 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 6248

48 核，2.40 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价
IBM Cloud 上的 NVIDIA GPU

更快解决复杂问题，同时减少电力消耗，是机器学习、编辑视频和游戏的理想选择。

 查看目录 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
NVIDIA T4 显卡 x 2

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 6248

40 核，2.50 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
NVIDIA Tesla 16 GB V100 显卡 x 2

 配置、定价和报价
集群 Web 托管

流式传输大型文件和视频。制定规范并复制集群 Web 托管服务器以满足需求。

 查看目录 Intel® Xeon® E-2174G

4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价
用例 值得信赖的行业专业知识和裸机服务器技术 完全供您专用

直接获取计算资源和硬件级性能，保障实现可控性和安全性。

 始终采用最新技术

获取来自 Intel XeonAMD EPYC 的最新一代 NVIDIA GPU 和 x86 微架构。

 现代网络、全球数据中心

在遍佈 9 个地区和 18 个可用区域的 60 个数据中心和 PoP 中快速投入运营。

 一站式配置所有服务器

在同一环境中通过相同的专用 VLAN 启动裸机和虚拟服务器。

 无需锁定供应商

自由选择适用的工具；随时与自行选定的提供商和合作伙伴进行集成。

 按使用付费的便捷计费方式

选择合适的计费周期选项：根据需要按小时、按月或按合同期限计费。
成功案例 Movius

运行于 IBM Cloud 上的 Movius MultiLine 解决方案支持随时随地工作的流程。

 The Weather Company®

应对最困难的性能和可伸缩性挑战

 Exit Games

Exit Games 利用 SaaS 提升了多人游戏体验。
我们希望在我们的能力范围内获得最专用、最稳定的性能，因此我们选择将 IBM Cloud Bare Metal Servers 作为我们主要的生产服务器。 Andre Sencioles System Administrator Drugs.com 阅读案例
评分和评论
部署选项

在选定的 IBM Cloud 基础架构上定制和部署 IBM Cloud Bare Metal Servers，以满足任何工作负载（包括 VMware 和 SAP）的需求。两种部署均专用于企业单租户，具备内置安全优势以及计算控制功能。

观看简要概述
IBM Cloud 经典基础架构

使用超过 1100 万种不同配置组合定制您的裸机服务器，并免费获得 20 TB 的带宽。选择最新的 Intel Xeon 或 AMD EPYC CPU。非常适合处理稳定且可预测的大型操作。

了解经典部署 IBM Cloud VPC 基础架构

选择预设的裸机服务器配置文件，10 分钟内即可覆盖软件定义的网络，部署至多线区域。采用最新的第 2 代 Intel Xeon 处理器。非常适合满足高可用性和最大弹性需求。

了解 VPC 部署
资源 裸机服务器快速入门（经典版）

浏览安全、存储和软件选项。查看教程等。

 裸机服务器快速入门（VPC 版）

了解关键功能、优点、工作负载、网络、安全性等内容。

 更高带宽

选用 25-GbE 端口速度，可以更加高效灵活地利用顶级交换机的输入／输出 (I/O) 性能、光纤网功能和 PCIe 通道。

 定制图像模板

了解如何捕获裸机服务器的图像，以便在订购流程中以最小的更改幅度复制其配置，从而轻松完成迁移和扩展工作负载。

 运行高级别 IO 应用程序的优点

了解如何使用裸机服务器大幅提升存储功能，包括提高 SSD 性能。

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作为 IBM Cloud 中企业专属的受保护空间，IBM Cloud Virtual Servers for VPC 兼具私有云的高级安全性以及公共云的敏捷性和易用性。

 IBM Cloud for VMware

专为企业而设计的云。您可以放心将关键业务 VMware 工作负载迁移至 IBM Cloud，并按照自己的节奏对应用程序进行现代化改造。

 GPU

配备高端 GPU 的服务器，可处理复杂的计算密集型工作负载，涵盖分析和图形处理、能源勘探和机器学习等任务。
采取下一步行动

有多种选项可供选择。选择合适的裸机基础架构。

 部署：经典基础架构 部署：VPC 基础架构
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