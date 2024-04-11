许多寻求云基础架构的公司都希望获得专用硬件的安全性和性能以及体验，尤其是云服务的配置、计费和管理方面的体验。IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用的单租户服务器，支持按小时或按月的增量计费模式进行配置和使用。IBM 还为一些最常用且要求严格的企业工作负载提供 经过认证的基础架构。
企业工作负载
对于许多迁移到云端的公司来说，为其现有应用程序和基础架构规划未来发展方向是该任务相当重要的部分。为了支持这些组织，IBM 提供了经SAP 认证和 VMware 认证的基础架构。该基础架构旨在帮助公司加快迁移和现代化进程。
Intel 和 IBM 致力于帮助客户对 HPC 工作负载进行现代化改造并确保其安全。
使用全新的第四代 Intel® Xeon® 可伸缩处理器进行构建并节省成本
无管理程序的单租户服务器，部署在由企业控制的软件定义云上，提供 VMware、SAP、Red Hat 和 Ubuntu 等多种选项
计算：cx2-metal-96x192
96 个 vCPU
192 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB 本地磁盘
均衡型：bx2d-metal-96x384
96 个 vCPU
384 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB，8 x 3200 GB 本地磁盘
获得高度安全且可管理的非本地托管。集成 IBM Watson® 服务等等。
4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
快速扩展以满足玩家需求。定制规则、安装更新、隔离玩家，并实现低延迟运行。
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
48 核，2.40 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
更快解决复杂问题，同时减少电力消耗，是机器学习、编辑视频和游戏的理想选择。
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
NVIDIA T4 显卡 x 2
40 核，2.50 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
NVIDIA Tesla 16 GB V100 显卡 x 2
流式传输大型文件和视频。制定规范并复制集群 Web 托管服务器以满足需求。
4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
直接获取计算资源和硬件级性能，保障实现可控性和安全性。
获取来自 Intel Xeon 和 AMD EPYC 的最新一代 NVIDIA GPU 和 x86 微架构。
在遍佈 9 个地区和 18 个可用区域的 60 个数据中心和 PoP 中快速投入运营。
在同一环境中通过相同的专用 VLAN 启动裸机和虚拟服务器。
自由选择适用的工具；随时与自行选定的提供商和合作伙伴进行集成。
选择合适的计费周期选项：根据需要按小时、按月或按合同期限计费。
运行于 IBM Cloud 上的 Movius MultiLine 解决方案支持随时随地工作的流程。
应对最困难的性能和可伸缩性挑战
Exit Games 利用 SaaS 提升了多人游戏体验。
在选定的 IBM Cloud 基础架构上定制和部署 IBM Cloud Bare Metal Servers，以满足任何工作负载（包括 VMware 和 SAP）的需求。两种部署均专用于企业单租户，具备内置安全优势以及计算控制功能。
使用超过 1100 万种不同配置组合定制您的裸机服务器，并免费获得 20 TB 的带宽。选择最新的 Intel Xeon 或 AMD EPYC CPU。非常适合处理稳定且可预测的大型操作。
选择预设的裸机服务器配置文件，10 分钟内即可覆盖软件定义的网络，部署至多线区域。采用最新的第 2 代 Intel Xeon 处理器。非常适合满足高可用性和最大弹性需求。
浏览安全、存储和软件选项。查看教程等。
了解关键功能、优点、工作负载、网络、安全性等内容。
选用 25-GbE 端口速度，可以更加高效灵活地利用顶级交换机的输入／输出 (I/O) 性能、光纤网功能和 PCIe 通道。
了解如何捕获裸机服务器的图像，以便在订购流程中以最小的更改幅度复制其配置，从而轻松完成迁移和扩展工作负载。
了解如何使用裸机服务器大幅提升存储功能，包括提高 SSD 性能。