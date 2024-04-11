对于寻求将专用硬件与更传统的网络相结合、获得安全性和性能的公司来说，经典基础架构上的 IBM Bare Metal Servers 是理想之选。此类服务器可在遍布 9 个地区和 27 个可用性区域的 50 多个 IBM Cloud Data Center 使用。

– 超过 1100 万种配置组合，非常适合依赖传统云网络并处于稳定状态的大型可预测操作

– 按使用量付费，按小时、按月或合同期计费

– 从 Intel Xeon 或 AMD EPYC 中选择 CPU 技术，然后添加 NVIDIA Tesla GPU

– 我们将价格降低了 17%，并免费提供 20 TB 带宽*