主页 计算和服务器 Bare Metal Servers 经典基础架构上的 IBM Cloud Bare Metal Servers
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联网电脑服务器及其机器群连线

经典基础架构上的 IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用裸机服务器，包含高达 20 TB 的免费带宽，并作为 IBM Cloud® 的集成部分提供。

 

对于寻求将专用硬件与更传统的网络相结合、获得安全性和性能的公司来说，经典基础架构上的 IBM Bare Metal Servers 是理想之选。此类服务器可在遍布 9 个地区和 27 个可用性区域的 50 多个 IBM Cloud Data Center 使用。

– 超过 1100 万种配置组合，非常适合依赖传统云网络并处于稳定状态的大型可预测操作
– 按使用量付费，按小时、按月或合同期计费
– 从 Intel Xeon 或 AMD EPYC 中选择 CPU 技术，然后添加 NVIDIA Tesla GPU
– 我们将价格降低了 17%，并免费提供 20 TB 带宽*
全新第四代 Intel® Xeon® 可伸缩处理器

立即开始在 IBM Cloud Bare Metal Servers 上使用最新的 Intel Xeon 技术。

IBM Cloud 上的全新 Intel® Xeon® 技术

常用配置

浏览示例并加以定制。进入云目录

安全应用程序托管

获得高度安全且可管理的非本地托管。集成 IBM Watson® 服务等等。

 查看目录 Intel® Xeon® E-2174G

 4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 4210

 20 核，2.20 GHz 
32 GB RAM 
1 TB SATA x 1
 20 TB 带宽

 配置、定价和报价
专用服务器托管

提供绝对的隔离、控制和安全性能，非常适合任务关键型应用、视频流媒体等场景。

 查看目录 Intel® Xeon® E-2174G

 4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 4210

 20 核，2.20 GHz 
32 GB RAM 
1 TB SATA x 1 
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价
高可用性 (HA) 游戏托管

快速扩展以满足玩家需求。定制规则、安装更新、隔离玩家，并实现低延迟运行。

 查看目录 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz
32 GB RAM 
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 6248

40 核，2.50 GHz 
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价
IBM Cloud 上的 NVIDIA GPU

更快解决复杂问题，同时减少电力消耗，是机器学习、编辑视频和游戏的理想选择。

 查看目录 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz
 32 GB RAM
1 TB SATA x 1 
NVIDIA T4 显卡 x 2

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 6248

40 核，2.50 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1 
NVIDIA Tesla 16 GB V100 显卡 x 2

 配置、定价和报价
集群 Web 托管

流式传输大型文件和视频。制定规范并复制集群 Web 托管服务器以满足需求。

 查看目录 Intel® Xeon® E-2174G

 4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1 
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1 
20 TB 带宽*

 配置、定价和报价

用例

全球现代化数据中心

无论用户位于何处，均可确保他们就近获取所需数据。

 查看所有位置 免费 20 TB 高带宽

充分利用 25 GbE 端口速度，显著改善效率和灵活度

 

 查看所有 免费后端带宽

免费的专用网络无限进站带宽

 选择合适的带宽套餐 连接更多网络服务

利用 IBM Cloud® Direct Link 延长正常运行时间并减少延迟

 了解更多信息 网络冗余

适用于网络故障转移的主要和辅助网络端口

 

 查看网络选项
根据您的需求进行定制

NVIDIA GPU、Intel Xeon、AMD EPYC，满足性能与预算需求

 

 了解更多信息 可定制服务器类型

单、双、四或八处理器：多达 224 个内核和 12 TB RAM

 

 查看所有配置选项 操作系统和图像

有多种操作系统和图像可供选择，也可以上传自己的操作系统

 支持的操作系统 按合同期计费的裸机服务器

1 年或 3 年期合同低价锁定选项

 锁定方式，立省成本
附带存储选项

NetApp 解决方案：源自 IBM Cloud 的构建块、文件和对象存储器

 查看 NetApp 解决方案 Intel Optane SSD

Intel Optane SSD DC P4800X 可用于部分裸机服务器

 订购 Intel Optane SSD 驱动器 订购 NVMe SSD 驱动器

非易失性内存主机控制器接口规范 (NVMe) SSD，适用于高性能、低延迟应用

 订购 NVMe SSD 驱动器
IBM Bare Metal Servers 非常适合我们，因为我们可以根据自身的需求来设计和优化这些服务器。 John Bertell Director of Sales Carus 了解更多信息
购买方式

针对经典基础架构，提供极具竞争力的定价和计费选项

 
按小时 按小时计费的裸机服务器

经典基础架构上按小时计费的专用服务器，30 分钟内即可就绪。按 GB 购买带宽。

配置按小时计费的服务器 按月 按月计费的裸机服务器

经典基础架构上按月计费的专用服务器，4 个小时内即可就绪。包含 20 TB 出站带宽。

配置按月计费的服务器 1 年或 3 年期合同 合同期计费方式

锁定方式，即可立省成本，在您选定的全球数据中心顺利获取经典基础架构服务。将符合条件的按月计费裸机服务器转换为 1 年或 3 年期合同。

配置按合同期计费的服务器
资源 裸机服务器快速入门

浏览安全、存储和软件选项。查看教程等。

第四代 Intel® Xeon® 可伸缩处理器

主动满足 HPC 工作负载的性能要求。

裸机服务器定制图像模板

了解如何捕获裸机服务器的图像，以便在订购流程中以最小的更改幅度复制其配置，从而轻松完成迁移和扩展工作负载。

VMware 许可选项

VMware® 管理员可以部署至 IBM Cloud 企业级全球云，快速实现经济高效的混合云特性。

SAP 裸机服务器

在企业级云平台上转换 SAP 工作负载。采用高性能裸机服务器，增强企业的 IT 环境。

采取下一步行动

立即自行构建裸机服务器，获取所需的 IaaS 强大功能。

 

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脚注

*美国、加拿大和欧盟的数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣一同享用。