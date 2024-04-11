经典基础架构上的 IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用裸机服务器，包含高达 20 TB 的免费带宽，并作为 IBM Cloud® 的集成部分提供。
对于寻求将专用硬件与更传统的网络相结合、获得安全性和性能的公司来说，经典基础架构上的 IBM Bare Metal Servers 是理想之选。此类服务器可在遍布 9 个地区和 27 个可用性区域的 50 多个 IBM Cloud Data Center 使用。
– 超过 1100 万种配置组合，非常适合依赖传统云网络并处于稳定状态的大型可预测操作
– 按使用量付费，按小时、按月或合同期计费
– 从 Intel Xeon 或 AMD EPYC 中选择 CPU 技术，然后添加 NVIDIA Tesla GPU
– 我们将价格降低了 17%，并免费提供 20 TB 带宽*
立即开始在 IBM Cloud Bare Metal Servers 上使用最新的 Intel Xeon 技术。
IBM Cloud 上的全新 Intel® Xeon® 技术
获得高度安全且可管理的非本地托管。集成 IBM Watson® 服务等等。
4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽
提供绝对的隔离、控制和安全性能，非常适合任务关键型应用、视频流媒体等场景。
4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
快速扩展以满足玩家需求。定制规则、安装更新、隔离玩家，并实现低延迟运行。
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
40 核，2.50 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
更快解决复杂问题，同时减少电力消耗，是机器学习、编辑视频和游戏的理想选择。
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
NVIDIA T4 显卡 x 2
40 核，2.50 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
NVIDIA Tesla 16 GB V100 显卡 x 2
流式传输大型文件和视频。制定规范并复制集群 Web 托管服务器以满足需求。
4 核，3.80 GHz
16 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
20 核，2.20 GHz
32 GB RAM
1 TB SATA x 1
20 TB 带宽*
无论用户位于何处，均可确保他们就近获取所需数据。
充分利用 25 GbE 端口速度，显著改善效率和灵活度
免费的专用网络无限进站带宽
利用 IBM Cloud® Direct Link 延长正常运行时间并减少延迟
适用于网络故障转移的主要和辅助网络端口
NVIDIA GPU、Intel Xeon、AMD EPYC，满足性能与预算需求
单、双、四或八处理器：多达 224 个内核和 12 TB RAM
有多种操作系统和图像可供选择，也可以上传自己的操作系统
1 年或 3 年期合同低价锁定选项
NetApp 解决方案：源自 IBM Cloud 的构建块、文件和对象存储器
Intel Optane SSD DC P4800X 可用于部分裸机服务器
非易失性内存主机控制器接口规范 (NVMe) SSD，适用于高性能、低延迟应用
经典基础架构上按小时计费的专用服务器，30 分钟内即可就绪。按 GB 购买带宽。
经典基础架构上按月计费的专用服务器，4 个小时内即可就绪。包含 20 TB 出站带宽。
锁定方式，即可立省成本，在您选定的全球数据中心顺利获取经典基础架构服务。将符合条件的按月计费裸机服务器转换为 1 年或 3 年期合同。
*美国、加拿大和欧盟的数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣一同享用。