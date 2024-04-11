主页 计算和服务器 Bare Metal Servers VPC 基础架构上的 IBM Cloud Bare Metal Servers
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一名 IT 人员站在大量电脑服务器前使用笔记本电脑

VPC 基础架构上的 IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用裸机服务器，可通过虚拟私有云 (VPC) 功能提供增强的网络和连接。现已作为 IBM Cloud® 的集成部件提供。

许多公司需要实体专用硬件，可以保证安全性和性能，同时支持使用熟悉的公共云概念来定义、保护和管理网络。VPC 基础架构上的 IBM Cloud Bare Servers 整合了专用基础架构与多专区区域以及软件定义的私有云。

  • 10 分钟内即可通过软件定义云部署至多专区区域
  • 通过弹性配置和解除配置，扩展现代化应用程序的容量
  • 启动适用于 VMwareRed Hat OpenShiftSAP 的企业解决方案，预设配置文件采用 Intel® Xeon® 处理器，可满足巨量内存和计算需求
  • 获得全套 IBM Cloud VPC 网络优势，以及快 4 倍的网络吞吐量（高达 100 Gbps）
  • 按小时计费，随用随付
使用优惠码 VPC1000

获得价值 1,000 美元的积分，可用于任何 VPC 新资源，包括所有计算、网络和存储组件。

IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC 荣获 2022-23 年度最佳云基础架构奖
常用配置 无系统管理程序的专用裸机服务器，部署在由企业控制的软件定义云上 查看目录 Intel® Xeon® 8260

计算：cx2-metal-96x192
96 个 vCPU
192 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB 本地磁盘

无系统管理程序的单租户服务器，部署在由企业控制的软件定义云上，具备 VMware、SAP、Red Hat 和 Ubuntu 等多种选项

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 8260

均衡型：bx2d-metal-96x384
96 个 vCPU
384 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB，8 x 3200 GB 本地磁盘

 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 8260

均衡型：bx2-metal-192x768
192 个 vCPU
768 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB 本地磁盘

 配置、定价和报价
优势 适用于敏感帐户数据的高度可用性

将裸机服务器部署至多专区区域并使用浮动 IP。

 涵盖零售环境的灵活型 Web 应用程序

为应对动态变化以及不可预测的各种环境提供最大的弹性。

 网络关键型财务交易

有助于确保网络的协调一致，非常适合输入／输出 (I/O) 密集的帐户型交易模式。

 迁移并实现 VMware 工作负载现代化

保留现有工具并使用容器、Kubernetes 或 Red Hat® OpenShift® 升级应用程序。

 升级至 VMware NSX-T

将企业 IP 空间速率控制在 100 Gbps。在云端和本地均可实现扩展。

 单租户保证，满足 SAP 工作负载需求

在真正的裸机服务器上实现企业 SAP 操作所需要的安全性、控制性和功能性。

用例

SmartNIC 技术

获得速度快 4 倍、高达 100 Gbps 的网络吞吐量。

 网络编排

隔离的网络编排层可消除 Pod 边界。

 无缝连接

建立内部或外部专用网络连接。

计算型配置文件

CPU 密集型需求以及中等至高 Web 流量的理想之选，如生产批处理和前端 Web 服务器

 均衡型配置文件

非常适合中等流量的中型数据库和常见云应用程序

 内存配置文件

非常适合 RAM 密集型需求，例如大容量内存高速缓存、内存中的分析工作负载和密集型数据库应用程序等
所有辅助级别的 NVMe 存储器

添加辅助级别的本地 NVMe 驱动器 (JBOD 3.2TB NVMe u.2)。

 文件存储器

指定 IOP 层，有助于避免出现瓶颈。

启动存储器

在冗余固态驱动器 (SSD) 上实施本地磁盘启动存储器。

内置保护

采用高度可用的专用虚拟网络，将具备高度安全性的各种功能集成至计算、存储和子网级别。

安全组

利用一系列规则作为企业自有的虚拟防火墙，控制单个或多个裸机服务器的流量。

加密

接入一个浮动 IP，确保连接路径中的任何命令均无法对企业裸机服务器进行强制解密。

计算成本 配置功能
  • 第二代 Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU
  • 10 分钟快速配置
  • 多种 SAP 和 VMware 认证的解决方案
  • 采用 SmartNIC 技术的 100 Gbps 上行链路
  • 安全启动和 Trusted Platform Module 2.0 可增强安全性
  • 安全组和网络访问控制列表 (ACL)
  • 在多专区区域 (MZR) 创建多个私有云
  • 提供预设的计算型、均衡型和内存配置文件
  • 所有基于 NVMe 的辅助存储器：16x JBOD 3.2 TB NVMeu.2 本地选项
 操作系统和图像选项
  • VMware ESXi 7.0
  • RHEL 8.4、8.6
  • RHEL for SAP
  • SUSE RHEL for SAP
  • Ubuntu 18、20、22
  • Debian 11
  • Windows 2016/2019/2022
  • CentOS 7.9
  • CentOS Stream 9
  • 定制图像
 位置选项
  • 美国南部（达拉斯）
  • 美国东部（华盛顿特区）
  • 欧盟-德国（法兰克福）
基于我对 IBM Cloud VPC 的使用体验，我有五个选择它的理由，这些理由已经在实践中得到验证。第一是安全性。第二是敏捷性。第三是隔离性。第四是高性能。第五是可扩展性。 Ivo Draginov CEO BatchService 了解更多信息
资源 VPC 版裸机服务器快速入门

了解关键功能、优点、工作负载、网络、安全性等内容。

VPC 版裸机服务器介绍

阅读了解配置更快、网络设计和性能更优的裸机服务器所具备的优点。

 在 IBM Cloud VPC 上设置裸机服务器

观看视频，了解如何订购配备 Intel Xeon 8260 可扩展处理器的 VPC 版裸机服务器，以及如何接入浮动 IP。

 在适用于 VPC 的裸机服务器上部署 VMware

了解如何创建配备多个子网的 IBM Cloud VPC，以支持 vSphere 网络和 VMware vSphere 配置。

连接至采用 VPC 版裸机服务器的 ESXi

了解如何在裸机服务器开始运行后连接 VMware ESXi，从而确保企业网络处于安全的云环境之中。
采取下一步行动

有多种选项可供选择。选择合适的裸机基础架构。

 

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