VPC 基础架构上的 IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用裸机服务器，可通过虚拟私有云 (VPC) 功能提供增强的网络和连接。现已作为 IBM Cloud® 的集成部件提供。 许多公司需要实体专用硬件，可以保证安全性和性能，同时支持使用熟悉的公共云概念来定义、保护和管理网络。VPC 基础架构上的 IBM Cloud Bare Servers 整合了专用基础架构与多专区区域以及软件定义的私有云。 10 分钟内即可通过软件定义云部署至多专区区域

通过弹性配置和解除配置，扩展现代化应用程序的容量

启动适用于 VMware、Red Hat OpenShift 和 SAP 的企业解决方案，预设配置文件采用 Intel ® Xeon ® 处理器，可满足巨量内存和计算需求

Xeon 处理器，可满足巨量内存和计算需求 获得全套 IBM Cloud VPC 网络优势，以及快 4 倍的网络吞吐量（高达 100 Gbps）

按小时计费，随用随付 节省 1000 美元 使用优惠码 VPC1000 获得价值 1,000 美元的积分，可用于任何 VPC 新资源，包括所有计算、网络和存储组件。 IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC 荣获 2022-23 年度最佳云基础架构奖

常用配置 无系统管理程序的专用裸机服务器，部署在由企业控制的软件定义云上 查看目录 Intel® Xeon® 8260 计算：cx2-metal-96x192

96 个 vCPU

192 GB RAM

100 Gbps 带宽

1 x 960 GB 本地磁盘 无系统管理程序的单租户服务器，部署在由企业控制的软件定义云上，具备 VMware、SAP、Red Hat 和 Ubuntu 等多种选项 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 8260 均衡型：bx2d-metal-96x384

96 个 vCPU

384 GB RAM

100 Gbps 带宽

1 x 960 GB，8 x 3200 GB 本地磁盘 配置、定价和报价 Intel® Xeon® 8260 均衡型：bx2-metal-192x768

192 个 vCPU

768 GB RAM

100 Gbps 带宽

1 x 960 GB 本地磁盘 配置、定价和报价

优势 适用于敏感帐户数据的高度可用性 将裸机服务器部署至多专区区域并使用浮动 IP。 涵盖零售环境的灵活型 Web 应用程序 为应对动态变化以及不可预测的各种环境提供最大的弹性。 网络关键型财务交易 有助于确保网络的协调一致，非常适合输入／输出 (I/O) 密集的帐户型交易模式。 迁移并实现 VMware 工作负载现代化 保留现有工具并使用容器、Kubernetes 或 Red Hat® OpenShift® 升级应用程序。 升级至 VMware NSX-T 将企业 IP 空间速率控制在 100 Gbps。在云端和本地均可实现扩展。 单租户保证，满足 SAP 工作负载需求 在真正的裸机服务器上实现企业 SAP 操作所需要的安全性、控制性和功能性。

用例 计算成本 配置功能 第二代 Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU

10 分钟快速配置

多种 SAP 和 VMware 认证的解决方案

采用 SmartNIC 技术的 100 Gbps 上行链路

安全启动和 Trusted Platform Module 2.0 可增强安全性

安全组和网络访问控制列表 (ACL)

在多专区区域 (MZR) 创建多个私有云

提供预设的计算型、均衡型和内存配置文件

所有基于 NVMe 的辅助存储器：16x JBOD 3.2 TB NVMeu.2 本地选项 操作系统和图像选项 VMware ESXi 7.0

RHEL 8.4、8.6

RHEL for SAP

SUSE RHEL for SAP

Ubuntu 18、20、22

Debian 11

Windows 2016/2019/2022

CentOS 7.9

CentOS Stream 9

定制图像 位置选项 美国南部（达拉斯）

美国东部（华盛顿特区）

欧盟-德国（法兰克福）

基于我对 IBM Cloud VPC 的使用体验，我有五个选择它的理由，这些理由已经在实践中得到验证。第一是安全性。第二是敏捷性。第三是隔离性。第四是高性能。第五是可扩展性。 Ivo Draginov CEO BatchService 了解更多信息