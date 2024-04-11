VPC 基础架构上的 IBM Cloud Bare Metal Servers 是专用裸机服务器，可通过虚拟私有云 (VPC) 功能提供增强的网络和连接。现已作为 IBM Cloud® 的集成部件提供。
许多公司需要实体专用硬件，可以保证安全性和性能，同时支持使用熟悉的公共云概念来定义、保护和管理网络。VPC 基础架构上的 IBM Cloud Bare Servers 整合了专用基础架构与多专区区域以及软件定义的私有云。
获得价值 1,000 美元的积分，可用于任何 VPC 新资源，包括所有计算、网络和存储组件。
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC 荣获 2022-23 年度最佳云基础架构奖
计算：cx2-metal-96x192
96 个 vCPU
192 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB 本地磁盘
无系统管理程序的单租户服务器，部署在由企业控制的软件定义云上，具备 VMware、SAP、Red Hat 和 Ubuntu 等多种选项
均衡型：bx2d-metal-96x384
96 个 vCPU
384 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB，8 x 3200 GB 本地磁盘
均衡型：bx2-metal-192x768
192 个 vCPU
768 GB RAM
100 Gbps 带宽
1 x 960 GB 本地磁盘
将裸机服务器部署至多专区区域并使用浮动 IP。
为应对动态变化以及不可预测的各种环境提供最大的弹性。
有助于确保网络的协调一致，非常适合输入／输出 (I/O) 密集的帐户型交易模式。
保留现有工具并使用容器、Kubernetes 或 Red Hat® OpenShift® 升级应用程序。
将企业 IP 空间速率控制在 100 Gbps。在云端和本地均可实现扩展。
在真正的裸机服务器上实现企业 SAP 操作所需要的安全性、控制性和功能性。
获得速度快 4 倍、高达 100 Gbps 的网络吞吐量。
隔离的网络编排层可消除 Pod 边界。
建立内部或外部专用网络连接。
CPU 密集型需求以及中等至高 Web 流量的理想之选，如生产批处理和前端 Web 服务器
非常适合中等流量的中型数据库和常见云应用程序
非常适合 RAM 密集型需求，例如大容量内存高速缓存、内存中的分析工作负载和密集型数据库应用程序等
添加辅助级别的本地 NVMe 驱动器 (JBOD 3.2TB NVMe u.2)。
指定 IOP 层，有助于避免出现瓶颈。
在冗余固态驱动器 (SSD) 上实施本地磁盘启动存储器。
采用高度可用的专用虚拟网络，将具备高度安全性的各种功能集成至计算、存储和子网级别。
利用一系列规则作为企业自有的虚拟防火墙，控制单个或多个裸机服务器的流量。
接入一个浮动 IP，确保连接路径中的任何命令均无法对企业裸机服务器进行强制解密。
了解关键功能、优点、工作负载、网络、安全性等内容。
阅读了解配置更快、网络设计和性能更优的裸机服务器所具备的优点。
观看视频，了解如何订购配备 Intel Xeon 8260 可扩展处理器的 VPC 版裸机服务器，以及如何接入浮动 IP。
了解如何创建配备多个子网的 IBM Cloud VPC，以支持 vSphere 网络和 VMware vSphere 配置。
了解如何在裸机服务器开始运行后连接 VMware ESXi，从而确保企业网络处于安全的云环境之中。