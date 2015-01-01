选择第二代或第三代 AMD EPYC 处理器，选择最符合您的成本和性能需求的处理器。
通过 AMD 差异度极高的核心计数、时钟速度和内存带宽选项进行定制和配置。
在所有按月计费的裸机服务器上提供 20 TB 的出站数据传输。
在短短三个小时内激活 IBM Cloud 裸机服务器上的处理器。
采用第三代 AMD EPYC 7763 处理器的 IBM Cloud 裸机服务器的每个 CPU 产生 64 个核心/每台双处理器服务器产生 128 个核心。
快速的时钟速度有助于在更短的时间内解决计算密集型任务，从而提高平台工作效率。
8 个内存通道，每个 CPU 最多 4096 GB RAM。
AMD EPYC 架构具有主内存和虚拟机内存加密功能，有助于保护引导过程。
自定义和部署 IBM Cloud 裸机服务器，满足您选择的 IBM Cloud 基础架构上的任何工作负载要求。 经典基础架构和 VPC 基础架构部署都专用于您的单租户使用，具有内置的安全优势和对计算资源的控制。
此版本有 128 个核心、4096 GB RAM 和 20 TB 带宽**。
此版本有 96 个核心、512 GB RAM 和 20 TB 带宽**。
此版本有 48 个核心、512 GB RAM 和 20 TB 带宽**。
了解更多核心、更快的时钟速度和更高的内存带宽如何帮助计算密集型工作负载提供领先的性能与价值。
了解与多租户替代方案相比，基于 AMD EPYC 处理器的 IBM Cloud 裸机服务器为何是 MMO 的最佳选择。
了解为什么采用第三代 AMD EPYC 处理器的 IBM Cloud 裸机服务器可为您的繁重工作负载需求提供更多选择与灵活性。
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