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在 IBM Cloud 裸机服务器上使用第三代 AMD EPYC 处理器，为您要求最苛刻的工作负载构建云
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适用于繁重工作负载的 AMD EPYC

IBM Cloud® 裸机服务器上的新 AMD EP 处理器帮助克服性能限制并优化繁重计算任务（如数据分析、全球云游戏和流体动力学应用）的吞吐量。
CPU 选项

选择第二代或第三代 AMD EPYC 处理器，选择最符合您的成本和性能需求的处理器。

 适用于要求苛刻的工作负载

通过 AMD 差异度极高的核心计数、时钟速度和内存带宽选项进行定制和配置。

 额外带宽

在所有按月计费的裸机服务器上提供 20 TB 的出站数据传输。

 按需配置

在短短三个小时内激活 IBM Cloud 裸机服务器上的处理器。

 每台服务器最多 128 个核心

采用第三代 AMD EPYC 7763 处理器的 IBM Cloud 裸机服务器的每个 CPU 产生 64 个核心/每台双处理器服务器产生 128 个核心。

 最快 3.6 GHz*

快速的时钟速度有助于在更短的时间内解决计算密集型任务，从而提高平台工作效率。

 高内存带宽

8 个内存通道，每个 CPU 最多 4096 GB RAM。

 安全引导

AMD EPYC 架构具有主内存和虚拟机内存加密功能，有助于保护引导过程。
流体动力学 实时分析热属性并预测气流建模。 卓越的内存带宽有助于充分利用复杂的系统应用。 阅读调研报告
游戏设计 提供更好的游戏性能和地址编码、编译、磁盘 I/O、加密、计算、内存、Java、eSpeak 或 POV-Ray 要求以及高 CPU 性能。 阅读简介
数据库管理 I/O 带宽充足，计算密集型工作负载可利用大量核心与内存支持。 阅读调研报告
IBM Cloud 裸机服务器

自定义和部署 IBM Cloud 裸机服务器，满足您选择的 IBM Cloud 基础架构上的任何工作负载要求。 经典基础架构和 VPC 基础架构部署都专用于您的单租户使用，具有内置的安全优势和对计算资源的控制。

 了解更多信息
AMD EPYC 7763

此版本有 128 个核心、4096 GB RAM 和 20 TB 带宽**。

 AMD EPYC 7642

此版本有 96 个核心、512 GB RAM 和 20 TB 带宽**。

 AMD EPYC 7F72

此版本有 48 个核心、512 GB RAM 和 20 TB 带宽**。
选择 IBM Cloud 裸机服务器的 AMD EPYC 处理器的 5 大理由

了解更多核心、更快的时钟速度和更高的内存带宽如何帮助计算密集型工作负载提供领先的性能与价值。

 终极 MMO 主机平台

了解与多租户替代方案相比，基于 AMD EPYC 处理器的 IBM Cloud 裸机服务器为何是 MMO 的最佳选择。

 采用第三代 AMD EPYC 处理器的 IBM Cloud 裸机服务器

了解为什么采用第三代 AMD EPYC 处理器的 IBM Cloud 裸机服务器可为您的繁重工作负载需求提供更多选择与灵活性。

 AMD EPYC 技术文档和白皮书

查看 IBM Cloud 上的所有 AMD EPYC 产品文档。
后续步骤

查看所有定制选项，预估成本，并将报价保存在 IBM Cloud 裸机服务器目录中。

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脚注

*  AMD EPYC 处理器的最快速度是处理器上任何单核在服务器系统正常运行条件下可达到的最大频率。

**美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。