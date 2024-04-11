IBM Spectrum® LSF® Suites 是面向分布式高性能计算 (HPC) 的工作负载管理平台和作业调度程序。基于 Terraform 的自动化现已可用，该功能可在 IBM Cloud® 上为基于 IBM Spectrum LSF 的集群供应和配置资源。

借助我们针对任务关键型 HPC 环境的集成解决方案，提高用户生产力和硬件使用，同时降低系统管理成本。异构、高扩展性和可用架构可为传统的高性能计算和高吞吐量工作负载提供支持，也适用于大数据、认知、GPU 机器学习和容器化工作负载。

借助动态 HPC 云支持，IBM Spectrum LSF Suites 使组织能够根据工作负载需求智能地使用云资源，并支持所有主要云供应商。