IBM Spectrum® LSF® Suites 是面向分布式高性能计算 (HPC) 的工作负载管理平台和作业调度程序。基于 Terraform 的自动化现已可用，该功能可在 IBM Cloud® 上为基于 IBM Spectrum LSF 的集群供应和配置资源。
借助我们针对任务关键型 HPC 环境的集成解决方案，提高用户生产力和硬件使用，同时降低系统管理成本。异构、高扩展性和可用架构可为传统的高性能计算和高吞吐量工作负载提供支持，也适用于大数据、认知、GPU 机器学习和容器化工作负载。
借助动态 HPC 云支持，IBM Spectrum LSF Suites 使组织能够根据工作负载需求智能地使用云资源，并支持所有主要云供应商。
充分利用高级工作负载管理以及政策驱动型调度（包括 GPU 调度和动态混合云），以添加随需应变的容量。
通过将增强的用户接口与政策和自动化相结合，创造更出色的成果。这消除了用户成为集群专家的需要，以便其持续聚焦成果。
通常在不到一小时的时间内即可获得功能齐全的集群。充分利用对大型分布式系统的简单集中管理。
借助更多访问 HPC 资源的方式提高用户生产力，包括用于作业监视和通知的移动设备客户端，以及用于 Windows 环境的集成式桌面客户端。使站点能够包含客户特定型自定义项和扩展名。
对混合 HPC 云的支持使工作负载能够转发到多个云，并且数据可以自动暂存到云或从云中暂存。云上使用的资源可根据工作负载需求和调度策略实现自动缩放。
简化的安装流程支持从单个服务器快速部署到现有环境，此外还包括裸机安装功能。三个版本可供选择，其功能呈阶梯式增强。
高级功能可提高用户生产力和硬件使用率，同时降低系统管理成本。
自动检测和配置 NVIDIA GPU 以简化 GPU 服务器的管理，并充分利用 NVIDIA GPU 的行为监视、运行状况和诊断以及会计和进程统计信息。
支持容器技术，包括 Docker、Shifter 和 Singularity。简化应用程序构建、测试和发货流程。在本地部署和云中一致地部署应用程序堆栈。
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