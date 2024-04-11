IBM Spectrum Symphony® 软件提供强大的企业级管理功能，用于在可扩展的共享网格上运行计算密集型和数据密集型分布式应用程序。它可加速数十个并行应用程序，从而帮您加速实现业务成果，更高效地利用所有可用资源。利用 IBM Spectrum Symphony，您可以提高 IT 性能，降低基础架构成本和开支，并快速满足业务需求。
动态 HPC 云支持使组织能够根据工作负载需求智能地使用云资源，并支持所有主要云供应商。IBM Spectrum Symphony 可用于在 IBM Cloud 上实现自动化部署。
为计算密集型和数据密集型分析应用程序获取更高的吞吐量和性能，加速实现成果。
通过控制和优化技术计算系统中的海量计算能力，实现更高水平的资源利用率。
通过控制大规模作业、大数据分析、并行应用程序和技术计算基础架构，降低基础架构、应用程序开发、部署和管理成本。
通过孤岛整合和资源共享，即时响应实时需求，从而充分利用资源来提高性能。
具有 10,000 个优先级的公平共享调度方案可用于单个应用程序的多个作业。抢占式和基于资源阈值的前瞻式调度可用于运行时变更管理。多维调度支持根据多达四个的可定制资源度量为每个用户指定槽定义。
IBM Spectrum Symphony® 支持混合高性能计算云，可将工作负载转发到多个云，并将数据自动缓存到云中或从云中缓存。另外，云上使用的资源可根据工作负载需求和调度策略实现自动缩放。IBM Spectrum Symphony 可用于在 IBM Cloud 上实现自动化部署。
IBM Spectrum Symphony 中的资源共享模式有助于降低基础架构开支和管理成本。它使您能够在同一个共享网格上部署多个异构应用程序。不仅如此，您可以在提供服务级别保证的同时保留业务线所有权。
IBM Spectrum Symphony Advanced Edition 包含与 Apache Hadoop 兼容的 MapReduce 实现，该实现针对低延迟、高可靠性和资源共享进行了优化。使用这项功能，您可在相同的共享分布式基础架构上同时运行 Hadoop 和非 Hadoop 应用程序。多租户架构支持在单个共享基础架构上部署多个 MapReduce 引擎。
多集群支持允许一组资源跨越多个集群，并可根据需要在集群之间移动。单个会话可以跨本地和云端的多个集群运行，并通过单个界面进行有效管理。
通过滚动升级，管理员可以轻松地在旧版本上安装和配置较新版本的 IBM Spectrum Symphony，而无需手动迁移。
IBM Spectrum Symphony 有三个版本，都具有低延迟、可实现高性能计算服务的体系结构、敏捷服务和任务调度等功能。这些版本的可扩展性范围很广，从开发人员版的一台或两台主机，到高级版的多达 5,000 台主机和 128,000 个内核，是包括 Hadoop MapReduce 在内的分布式计算和数据密集型应用的最佳选择。标准版提供企业级性能和可扩展性。
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