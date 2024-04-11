IBM Spectrum Symphony 有三个版本，都具有低延迟、可实现高性能计算服务的体系结构、敏捷服务和任务调度等功能。这些版本的可扩展性范围很广，从开发人员版的一台或两台主机，到高级版的多达 5,000 台主机和 128,000 个内核，是包括 Hadoop MapReduce 在内的分布式计算和数据密集型应用的最佳选择。标准版提供企业级性能和可扩展性。