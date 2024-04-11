IBM® Spectrum Conductor 企业级多租户平台可在公共共享资源集群上部署和管理 Apache Spark、Anaconda、Dask 以及其他应用程序框架和服务。平台支持应用程序的不同并发版本，同时在租户和应用程序之间动态分配和共享资源。IBM Spectrum Conductor 提供企业级安全性，实现大规模性能，并最大限度地利用和共享资源，整合原本与单独应用程序环境绑定的资源孤岛。
使用高效的资源调度和共享基础架构结果，缩短应用程序等待时间、提高吞吐量、加快分析速度。
最大限度地利用资源并消除原本与 Spark 和其他应用程序的多个实例和不同版本绑定的资源孤岛。
获得对数百个应用程序和用户以及数千台服务器的支持。借助在 IBM Spectrum Conductor 集群上的分布式执行，扩展 IBM Watson Studio AI 作业。
此多租户解决方案提供端到端安全性和运行时隔离，从而保护数据。Conductor 提供 Spark 和应用程序生命周期管理，包含 IBM 支持和服务。
用于部署、管理、监控和报告的综合框架，减少管理开销。
运行随附的 Spark 发行版，更轻松地部署用于探索性项目和生产的完整分析环境。
通过身份验证、授权和运行时隔离，为多个用户和组提供高度安全的支持；还包括多项应用程序、框架和服务，例如 Spark、Python、Anaconda、Dask 等共享资源。
根据策略和工作负载需求，自动在集群中添加和删除其他资源，支持本地部署和云主机的混合。
简化横向扩展分布式基础架构的管理。
在安全的多租户平台上同时运行多个当前版本的 Spark 以及其他计算框架和服务。
使用集成 Spark 发行版，轻松部署和维护 Apache Spark。
根据应用程序对计算资源和内存的要求，对计算和存储基础架构进行独立扩展并灵活分配资源。