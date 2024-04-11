IBM® Spectrum Conductor 企业级多租户平台可在公共共享资源集群上部署和管理 Apache Spark、Anaconda、Dask 以及其他应用程序框架和服务。平台支持应用程序的不同并发版本，同时在租户和应用程序之间动态分配和共享资源。IBM Spectrum Conductor 提供企业级安全性，实现大规模性能，并最大限度地利用和共享资源，整合原本与单独应用程序环境绑定的资源孤岛。