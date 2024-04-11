主页 分析 Spectrum Conductor IBM® Spectrum Conductor
从容在本地和云端为多租户企业环境部署 IBM® Spectrum Conductor 和其他服务
黑色和蓝色背景
IBM® Spectrum Conductor 可以为企业做什么

IBM® Spectrum Conductor 企业级多租户平台可在公共共享资源集群上部署和管理 Apache Spark、Anaconda、Dask 以及其他应用程序框架和服务。平台支持应用程序的不同并发版本，同时在租户和应用程序之间动态分配和共享资源。IBM Spectrum Conductor 提供企业级安全性，实现大规模性能，并最大限度地利用和共享资源，整合原本与单独应用程序环境绑定的资源孤岛。
优势
加快获得结果的时间

使用高效的资源调度和共享基础架构结果，缩短应用程序等待时间、提高吞吐量、加快分析速度。

 提高利用率并降低总拥有成本

最大限度地利用资源并消除原本与 Spark 和其他应用程序的多个实例和不同版本绑定的资源孤岛。

 扩大规模，满足当前和未来工作负载

获得对数百个应用程序和用户以及数千台服务器的支持。借助在 IBM Spectrum Conductor 集群上的分布式执行，扩展 IBM Watson Studio AI 作业。

 采用企业级功能

此多租户解决方案提供端到端安全性和运行时隔离，从而保护数据。Conductor 提供 Spark 和应用程序生命周期管理，包含 IBM 支持和服务。

 降低管理成本

用于部署、管理、监控和报告的综合框架，减少管理开销。

 获得完整的分析解决方案

运行随附的 Spark 发行版，更轻松地部署用于探索性项目和生产的完整分析环境。
功能
通过运行时隔离，提供高度安全的多租户支持

通过身份验证、授权和运行时隔离，为多个用户和组提供高度安全的支持；还包括多项应用程序、框架和服务，例如 Spark、Python、Anaconda、Dask 等共享资源。

 自动化动态混合云爆发

根据策略和工作负载需求，自动在集群中添加和删除其他资源，支持本地部署和云主机的混合。

 一站式管理与监控

简化横向扩展分布式基础架构的管理。

 简化 Spark 和应用程序生命周期管理

在安全的多租户平台上同时运行多个当前版本的 Spark 以及其他计算框架和服务。

 集成 Spark 分发

使用集成 Spark 发行版，轻松部署和维护 Apache Spark。

 动态资源共享

根据应用程序对计算资源和内存的要求，对计算和存储基础架构进行独立扩展并灵活分配资源。

资源

社区

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 产品文档

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 产品简介

简化 Apache Spark 部署，加速获得结果，提高资源利用率。

 Spark 懒人包

了解开源 Apache Spark 如何改造已经动态十足的大数据基础架构世界。
采取后续步骤

深入了解 IBM® Spectrum Conductor 可以为企业做什么。