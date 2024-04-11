使用 IBM Aspera，仅需阅读这句话的时间，您就可以将 250 MB 的文件从纽约迁移到洛杉矶¹。这种 FTP 服务器软件的替代方案有助于更可靠、更安全地传输文件。帮助避免已有数十年历史的 FTP 技术所存在的瓶颈和风险，以最快的速度移动最大的文件和数据集。