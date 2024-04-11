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借助 IBM® Aspera 以可调整的简单定价将任意大小的数据传输任意距离 – 以 1.01 美元/GB 的价格即用即付， 或起价低至每年 250.20 美元/TB。

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快速数据传输的新方法

IBM Aspera 采用了不同的方法来应对全球 WAN 上的大数据传输挑战。Aspera 不是优化或加速数据传输，而是使用突破性传输技术来消除潜在的瓶颈，充分利用可用网络带宽来最大限度提高速度，并快速扩展，理论上无限制。

 
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IBM Aspera on Cloud Essentials Edition 降价

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文件传输计算器

使用 IBM Aspera，仅需阅读这句话的时间，您就可以将 250 MB 的文件从纽约迁移到洛杉矶¹。这种 FTP 服务器软件的替代方案有助于更可靠、更安全地传输文件。帮助避免已有数十年历史的 FTP 技术所存在的瓶颈和风险，以最快的速度移动最大的文件和数据集。
白皮书

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试用文件传输计算器
优势 大数据传输和同步

在全球范围内传输、分发和同步大型文件和数据集。

 大型文件共享

加速与世界各地的团队协作处理大数据和大型文件。

 传输管理

自动化、监视和控制数据传输和工作流程。

 任意比特率流式传输

以近乎零延迟的性能，交付任何规模的数据和几乎无比特率限制的视频。

 混合云工作流程

构建在本地和/或云端运行的高度可扩展的工作流程。

 安全的资产交换

使用区块链技术为数字资产移动增加额外的安全性。
功能 迁移数据

使用高速传输技术在本地数据中心与任何大型云平台之间迁入、迁出以及互相迁移数据。

 深入了解数据迁移 交付数据

以最快速度在系统、员工、客户与合作伙伴之间交付和分发任何规模的数据。

 深入了解数据传递 自动执行工作流程

自动执行视频和大数据工作流程所需的处理，而不论规模、格式或传输距离如何。

 深入了解自动化 协作

发送并共享存储在本地数据中心和大型云平台上的大型文件及文件夹。

 深入了解协作 同步数据

享受大数据存储库的高速备份和复制功能。

 深入了解数据同步 流式传输

流式传输技术是用于无差错传输大型数据流的革命性替代方案。

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购买方式

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免费试用

免费试用将在 14 天或 50 GB 的传输量后结束，以先发生者为准。

立即试用 起步价为每年 760.80 美元* Essentials

年度计划的起始容量为每年 1 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。

热门 起步价为每年 11,088 美元* Advanced

年度计划的起始容量为每年 6 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。

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年度计划的起始容量为每年 60 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。

 起步价为每 GB 传输量 1.01 美元* 即用即付

无传输量承诺。
 

*所示价格不包括任何适用税费
采取后续步骤

借助快速文件传输和流式传输解决方案，IBM® Aspera 软件可以在任意距离内移动任何规模的数据。

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脚注

¹ 基于 IBM Aspera 文件传输计算器的数据，网络带宽为 300 Mbps，丢包率为 1%。

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