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比较 IBM Aspera on Cloud 定价套餐

可以从四种 IBM Aspera on Cloud 计划中选择最适合企业业务需求的计划。定价信息基于使用服务传输的数据量，不包括任何适用的税费。
即用即付 起价为每 GB 传输量 1.01 美元**

非常适合个人用于简单的一次性文件共享用例。

 Essentials 起步价为每年 250.20 美元**/TB

非常适合向多个地点交付固定批量简单项目的小型组织。

 Advanced 起步价为每年 1848 美元**/TB

最适合需要多个工作空间和简单自动化的中型企业。

 企业 联系 IBM 了解定价信息

最适合持续从事大批量项目并寻求高级工作流加速的企业。

 

包括每月存储空间

0.03 美元/GB*

1 TB

10 TB

25 TB

包括输出流量

包含在 GB 价格中

10 TB

100 TB

500 TB

工作空间

1

1

无限制

无限制

可定制 URL

1

1

1

5

传输服务器

1

无限制

无限制

无限制

最低传输量承诺

每年 1 TB

年度计划的起始容量为每年 1 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。

每年 6 TB

年度计划的起始容量为每年 6 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。

每年 60 TB

年度计划的起始容量为每年 60 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。

文件删除政策

1

10

250

自动化工作流程

 

  •  

5

10

SAML 集成

可用

可用

文件预览

可用

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
IBM Aspera 文件传输计算器

试用 IBM Aspera 的文件传输计算器，查看任意距离或任意网络条件下的文件传输时间和速度。

 预估性能
IBM Aspera Enterpris 软件

IBM Aspera 还提供两种软件解决方案，分别作为 IBM Aspera Enterprise 和 Faspio 销售。
企业

无限量传输用户，无限量安装 IBM Aspera 网络应用程序、客户端软件、代理服务器和 HTTP 网关。

 Faspio

IBM Aspera 高速流式传输解决方案。
采取后续步骤

以最快的速度跨公共云、私有云和混合云传输、交换和交付数据。

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脚注

* 美国标准参考值。

**所示价格仅供参考，可能因国家或地区而异，不含适用税款，并视当地产品供应情况而定。