可以从四种 IBM Aspera on Cloud 计划中选择最适合企业业务需求的计划。定价信息基于使用服务传输的数据量，不包括任何适用的税费。
非常适合个人用于简单的一次性文件共享用例。
非常适合向多个地点交付固定批量简单项目的小型组织。
最适合需要多个工作空间和简单自动化的中型企业。
最适合持续从事大批量项目并寻求高级工作流加速的企业。
工作空间
1
1
无限制
无限制
可定制 URL
1
1
1
5
传输服务器
1
无限制
无限制
无限制
最低传输量承诺
每年 1 TB
年度计划的起始容量为每年 1 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。
每年 6 TB
年度计划的起始容量为每年 6 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。
每年 60 TB
年度计划的起始容量为每年 60 TB。如果承诺更高的传输量，可立享折扣。
文件删除政策
1
10
250
自动化工作流程
5
10
SAML 集成
可用
可用
文件预览
可用
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
* 美国标准参考值。
**所示价格仅供参考，可能因国家或地区而异，不含适用税款，并视当地产品供应情况而定。