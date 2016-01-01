为了加速研究并改善患者护理，您的组织需要快速、安全地交换大量文件，其中很多文件包含敏感的患者信息。然而，传统的文件传送方法（从检查室到医疗室，再到研究设施以及这当中的任何地方）速度慢、效率低，并且存在安全风险，会造成严重后果。

IBM Aspera 是一款数据传输软件套件，用于快速、安全地传输大量数据，无论网络条件如何。IBM Aspera 提供以最快速度发送文件所需的服务器端和客户端软件。