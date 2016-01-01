安全地传输医疗保健和研究数据
了解 IBM Aspera 如何为医疗保健和研究组织提供可靠且符合 HIPPA 标准的传输解决方案，从而以最快的速度安全地发送医疗数据
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符合 HIPAA 标准、快速且安全的大型文件传输

通过值得信赖的跨距离实时传输大型文件，加快研究速度，改善患者护理

为了加速研究并改善患者护理，您的组织需要快速、安全地交换大量文件，其中很多文件包含敏感的患者信息。然而，传统的文件传送方法（从检查室到医疗室，再到研究设施以及这当中的任何地方）速度慢、效率低，并且存在安全风险，会造成严重后果。

IBM Aspera 是一款数据传输软件套件，用于快速、安全地传输大量数据，无论网络条件如何。IBM Aspera 提供以最快速度发送文件所需的服务器端和客户端软件。

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试用 IBM Aspera 文件传输计算器

利用我们的计算器，查看任何距离或网络条件下的文件传输时间和速度。
优势
保护您的数据

在遵守 HIPPA 法规的同时，通过端到端加密安全地传输数据。
敏感数据的传输速度可提高百倍

让医疗保健提供方在极短时间内就能获得检测结果。
缩短诊断时间

以最小丢包率接收近乎实时的检测结果，以确保提供商拥有最准确的数据。
功能

IBM Aspera 可加速跨距离共享大型生物医学数据的流程，同时最大限度地提高数据安全性、可靠性并防止数据丢失。

 大数据传输和同步

在全球范围内传输、分发和同步大型文件和数据集。

 安全加密

端到端加密和数据完整性验证有助于实现最高程度的安全性。

 混合云工作流程

构建在本地和/或云端运行的高度可扩展的工作流程。

 数据完整性验证

防范中间人攻击、重放攻击和拒绝服务攻击。
传输速率比标准 http/ftp 快数百倍。 G2 评论人 阅读完整评论
您可以在全球范围内安全地传输大量数据。 G2 评论人 阅读完整评论
采取后续步骤

借助快速文件传输和流媒体解决方案，IBM Aspera 软件可以跨任意距离移动任意大小的数据。

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