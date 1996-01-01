由美国注册会计师协会 (AICPA) 制定的系统和组织控制 (SOC) 框架是用于保护存储在云中信息的控制措施的对应标准。SOC 报告可帮助用户评估和应对与外包云服务相关的风险。

SOC 1 是对服务组织为保护客户所持有数据而实施的财务报告的内部控制而进行的审计。SOC 1 审计和报告均基于《鉴证业务标准声明第 18 号》(SSAE 18)。

SOC 2 是对服务组织为保护客户所持有数据而实施的内部控制的有效性而进行的审计。SOC 2 审计和报告均基于与安全性、可用性、处理完整性以及机密性或隐私相关的《AICPA 信任服务原则》。

请与 IBM 代表联系以便索取 IBM Aspera on Cloud 的 SOC 1 和 SOC 2 报告。