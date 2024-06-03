从顶级纪录片到精品电视剧，再从喜剧到文化，DMC 会创作、销售和发行用于直播、流式播放和下载的电视节目。该公司成立于 2016 年，现已从一个社区频道迅速发展为一家颇受欢迎的公众娱乐广播公司，同时还已加入埃及媒体集团。

DMC 节目进行广泛地联播，包括情景喜剧、脱口秀、戏剧等，观众范围远远超出埃及。为此，完成的剧集通过公共互联网发送媒体文件的方式来传输到多个广播公司。如果传输失败，DMC 就会失去宝贵的客户，而热心观众也会错过他们喜爱的节目。

根据节目时长，文件大小最大可达 25 GB，且每个文件将被发送给多家广播公司。由于每天有十多个节目与多个合作伙伴联合播出，DMC 需要快速、高效、无差错的数据传输，几乎没有时间管理重新发送。然而，由于带宽限制和 Internet Protocol 的技术限制，随着 DMC 联播合作伙伴的增多，错过最后期限的风险也在增加。此外，DMC 还依赖于连接安全性，以防止扣人心弦的剧集被发送给错误的收件人或被黑客拦截。

DMC 技术总监 Eslam El Hariry 表示：“DMC 发展迅速，管理内容、渠道和联播的增加是重中之重。随着我们的节目取得成功，能够快速、可靠、安全地分发内容变得至关重要。以经济实惠的方式管理这种增长是一项巨大的挑战，我们正在寻找平台和业务合作伙伴，以确保尽可能好的战略解决方案。”