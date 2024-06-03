DMC 制作了在埃及最受欢迎的某些电视节目，并在该地区联合播出。为实现分发，该公司会将已完成的录制剧集发送给多家广播公司。由于文件极大，确保快速、可靠、安全的传输便成为 DMC 运营的一项必要事务，否则若无法按时播出节目，便会立即影响数百万观众的观看。
从顶级纪录片到精品电视剧，再从喜剧到文化，DMC 会创作、销售和发行用于直播、流式播放和下载的电视节目。该公司成立于 2016 年，现已从一个社区频道迅速发展为一家颇受欢迎的公众娱乐广播公司，同时还已加入埃及媒体集团。
DMC 节目进行广泛地联播，包括情景喜剧、脱口秀、戏剧等，观众范围远远超出埃及。为此，完成的剧集通过公共互联网发送媒体文件的方式来传输到多个广播公司。如果传输失败，DMC 就会失去宝贵的客户，而热心观众也会错过他们喜爱的节目。
根据节目时长，文件大小最大可达 25 GB，且每个文件将被发送给多家广播公司。由于每天有十多个节目与多个合作伙伴联合播出，DMC 需要快速、高效、无差错的数据传输，几乎没有时间管理重新发送。然而，由于带宽限制和 Internet Protocol 的技术限制，随着 DMC 联播合作伙伴的增多，错过最后期限的风险也在增加。此外，DMC 还依赖于连接安全性，以防止扣人心弦的剧集被发送给错误的收件人或被黑客拦截。
DMC 技术总监 Eslam El Hariry 表示：“DMC 发展迅速，管理内容、渠道和联播的增加是重中之重。随着我们的节目取得成功，能够快速、可靠、安全地分发内容变得至关重要。以经济实惠的方式管理这种增长是一项巨大的挑战，我们正在寻找平台和业务合作伙伴，以确保尽可能好的战略解决方案。”
（借助 IBM Aspera Enterprise）
（在总数据工作负载激增的情况下）
为了管理向联播合作伙伴分发的内容，DMC 依靠 IBM Aspera 文件传输和流式处理解决方案。Aspera 旨在管理全球网络上的数据移动，使用快速自适应和安全协议 (FASP) 传输技术消除吞吐量瓶颈，该技术优化可用带宽以最大限度地提高速度，理论上无上限。
Aspera 解决方案支持在全球范围内传输、分发和同步文件与数据集，同时它还包含用于自动执行和监控工作流程的各种工具，而它们正是 DMC 按截止时间安排的电视节目所需的理想功能。
“我们与 IBM® Partner Systems Design 合作研究如何管理增加的工作负载。”El Hariry 说，“IBM Aspera Enterprise 为 DMC 提供了技术性能和管理功能的最佳组合，以及轻松应对增长的可扩展性。”
使用 IBM Aspera Enterprise，DMC 能够以尽可能高的传输速率传输任意大小的文件。数据通过加密得到保护，而控制功能可确保只有预期收件人才能接收或访问文件。此外，DMC 还能够使用 Aspera Enterprise 提供的技术功能，例如安全流式传输和对应用程序的支持，以提供新服务。
对于 DMC，无法传送项目几乎堪称灾难。很多情况下，如果传送失败，除发送快递外，几乎便无机会来挽救此类情况。而发送快递不但异常昂贵，且在可用时间内并不总能实现。
Systems Design 技术经理 Ehab Hamza 解释说：“IBM Aspera Enterprise 提供了实现快速安全连接的关键功能，而这正是 FASP 技术的优势。这不仅满足了 DMC 的当前需求，Aspera Enterprise 还确保了未来增长的可扩展路径。”
“我们与 Systems Design 的合作已有十多年。同时，我们依赖它们对 IBM 解决方案的广泛了解来指导我们做出最佳选择。根据 Systems Design 的建议，鉴于 IBM Aspera Enterprise 的工作流程管理、传输速度以及连接到我们所有联合播放合作伙伴的云端系统和本地系统的能力，DMC 最终选择了它。”
采用 IBM Aspera Enterprise 后，DMC 的数据传输速度加快，从通常的 20 Mbps 提高到 100 Mbps。与更常见的 TCP 技术（往往会留下一些未使用的带宽）不同，FASP 设计即使在不可靠的连接上也能优化并实现吞吐量最大化。此外，IBM Aspera Enterprise 同步功能可确保文件始终是最新的，并使用嵌入式区块链技术来控制数字资产的移动。
“在斋月旺季，我们的输出大幅增加，对我们的数据工作负载造成很大的压力。确保电视节目数据传输的稳定性至关重要。IBM Aspera Enterprise 提供了 DMC 所需的安全性、可靠性和管理功能。”El Hariry 补充说。
“在 Systems Design 的帮助下，尽管受到超大数据环境的限制，DMC 也轻松、快速地迁移到了 IBM Aspera Enterprise。该解决方案使我们能够在同一团队中处理更多内容，最大限度地提高运营效率，并提供清晰的未来增长路径。随着我们扩大运营、制作更多剧集并联合播放更多节目，IBM Aspera Enterprise 可确保 DMC 每次都能准时、可靠地向我们的合作伙伴频道传送精彩的内容。
DMC（ibm.com 外部链接）于 2016 年 9 月推出，主要播放社区节目。随后，DMC 为其播出的节目增添了各种地方、地区与国际活动，且如今已有两个频道，其节目包括纪录片、电视剧、情景喜剧、脱口秀等。眼下，该公司还会制作独家内容来吸引新受众，并在全球范围内出售联合播出权。
Systems Design（ibm.com 外部链接）是一家领先的系统集成商，专注于提供广播和媒体技术，包括播放中心、媒体资产管理和内容存档解决方案。凭借在视频和音频技术方面的丰富经验，Systems Design 提供一系列专家服务来为埃及和其他地区的媒体公司提供帮助。
如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
Bankdata 通过释放全部软件性能来加速创新 - 金融软件专家利用 Rocket Software 设计的 OMEGAMON Data Provider 以及 IBM Z Monitoring Suite 对开发和运营进行微调。
乌克兰首屈一指的燃料零售商 OKKO 在 IT 专家的帮助下，利用 IBM QRadar 构建网络安全防御体系，以抵御大规模黑客攻击。
瑞士 IT 服务提供商 UMB 通过使用 IBM Power10 服务器扩展其混合云解决方案，最大限度地提高任务关键型 SAP HANA 数据库的可用性、性能和客户满意度，从而专注于实现业务增长。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2024 年 1 月制作于美国。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Aspera 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。