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Case Studies
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BASE Media Cloud 以 IBM Cloud、IBM Aspera 和 IBM Cloud Object Storage 技术为基础，成功运营全球媒体信息发布门户网站和管理集中式存储中心。
BASE Media Cloud（链接位于 ibm.com 外部）的任务是为一家体育广播发行公司开发易于使用、经济高效的文件存储和分发服务。该平台必须满足数据安全性、弹性和冗余要求，并在定制解决方案中包含一系列功能。
BASE 团队采用 IBM Cloud 平台、 IBM Aspera on Cloud 和 IBM Cloud Object Storage 为全球媒体分发门户网站提供支持，并为 LCTV 在全球的制作合作伙伴提供集中式存储中心。
体育广播发行公司 LCTV 与 BASE Media Cloud 接洽，希望其以较低的成本提供易于使用、基于网络的文件存储和分发服务，且只需最少的技术专业知识和维护支持。LCTV 一直在与英国和美国的许多不同的传统媒体机构合作。在每种情况下，都使用了多种内容交付方法，包括数字磁带和基于文件的母带。然而，当时的工作主要是手工操作，自动化程度极低，既费钱又费时。此外，由于使用传统设施进行工作，LCTV 团队无法直接访问或拥有自己的数据，这令人沮丧并影响效率。
LCTV 希望找到一个完全由 BASE Media Cloud 管理的自助服务云解决方案，以便 LCTV 团队能够腾出时间，专注于核心业务：以更高效、更低成本的方式销售和分发体育广播内容。关键技术要求包括数据安全性、弹性和冗余以及即时访问备份、归档和文件共享功能。需要将包括简单文件检查、自动转码和自动通知服务在内的附加功能集成到 LCTV 的定制解决方案中。
作为 IBM 业务合作伙伴和 IBM Cloud 平台的现有大型用户，BASE Media Cloud 的解决方案团队采用经验证的 IBM Aspera On Cloud 文件传输服务，在此基础上构建 LCTV 全球媒体分发门户网站的主干。通过使用底层 IBM Cloud Object Storage，其中内置 3 个独立的英国数据中心的数据擦除编码，该团队能够为 LCTV 提供更高的数据安全性、弹性和地理冗余，并且现成可用。
IBM 负责确保底层存储堆栈、数据中心和支持的质量，因而 BASE 解决方案工程师和客户支持团队能够专注于开发尖端媒体工作流程解决方案、管理部署以及培训和指导 LCTV 用户等专业任务。通过在 IBM Cloud 上构建解决方案，BASE Media Cloud 加快了启动时间，并能够根据客户的需求快速更改配置。
目前，借助该解决方案，80 多家全球制作合作伙伴能够将世界各地的高清广播主文件上传到 BASE Media Cloud 的集中式存储中心，并自动检查该内容，为下游分发做好准备。一旦主文件获得批准并准备好交付，LCTV 销售团队即可轻松登录品牌媒体门户，点击“发送”，通过标准的互联网连接，以最快的速度将相关资产送达位于世界任何地方的广播客户。
现在，只需单击一个按钮，LCTV 即可通过标准互联网连接将批准的资产发送给世界任何地方的广播客户。LCTV 团队已被解放出来，可以专注于销售和分发体育广播内容，而不是管理复杂的技术组合。
BASE Media Cloud 解决方案重新定义了 LCTV 向数百家全球买家提供广播媒体的方式，节省客户的时间和金钱，同时加快广播内容的销售和交付流程。通过将数据存储在 IBM，LCTV 可以访问自己的所有材料，并更好地控制存档材料以供未来变现。与此同时，通过将数据分布在多个数据中心而无需增加资本支出，可节省固有成本。
此外，转向由 Aspera on Cloud 支持的在线文件传输服务后，LCTV 无需通过昂贵的快递在世界各地运送磁带和硬盘，进一步节省成本。
从操作角度来看，已最大限度减少缓慢且耗时的手动任务。自从改用 BASE Media Cloud 管理的云原生服务以来，LCTV 能够在几分钟而不是几天内处理上传的主文件，并通过 LCTV 品牌门户网站将它们同时传送给世界各地的广播公司。
Aspera on Cloud 与 IBM Cloud Object Storage 的无缝集成还提高了速度、敏捷性和安全性。内容可以同时快速发送到数百家广播公司，而新客户的服务可以在几分钟内实施，并确保所有数据都以最安全的方式处理，并在传输和静态时进行加密。
BASE Media Cloud 成立于 2015 年，是一家创新型托管云服务公司，为 Associated Media Publishing、COPA90、Formula E、ITV 和 Objective Media Group 等众多知名媒体品牌提供集成云存储和多云软件即服务 (SaaS) 解决方案。
该公司处于媒体行业云和 SaaS 服务的前沿，每年与数千名用户共享和交付数百 TB 的内容。其现成的解决方案包括云存储、备份、文件传输和转码等基础架构服务，以及专门为媒体资产管理、远程后期制作和视频流媒体构建的工作流程。BASE Media Cloud 帮助客户降低成本并提高工作流程效率，同时消除管理复杂的内部基础架构的挑战。
从一开始，BASE Media Cloud 就与 IBM Cloud 合作托管和运行其尖端的媒体工作流程解决方案。该公司采用 IBM Aspera On Cloud、云对象存储和云基础架构即服务 (IaaS)，为一系列客户提供全球文件分发平台以及超安全、即时访问备份、存档和文件共享解决方案。
BASE Media Cloud 自推出以来已获得众多行业奖项的认可，包括凭借部署 Formula E 全球媒体文件分发平台与 IBM Aspera 共同荣获 2016 年 IABM 设计与创新奖。
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美国出品，2019 年 6 月
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