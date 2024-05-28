2018 年 FIFA 世界杯期间，FOX Sports 需要向美国观众转播所有 64 场高清和超高清比赛，同时避免将其最先进的后期制作业务从洛杉矶转移到俄罗斯。这是一项复杂挑战，但解决方案很简单：IBM® Aspera。
FOX Sports 采用 Aspera Streaming 技术近乎实时地远程剪辑内容。这种开创性的高速传输技术令这家广播公司的制作周期缩短了数小时，帮助其以极低的成本提供无缝的观众体验。
2018 年 FIFA 世界杯期间，FOX Sports 通过莫斯科和洛杉矶之间的商品互联网发送了超过 2,700 次直播，尽管俄罗斯在国际数据连接方面面临着独特的挑战。从 Red Square 演播室和俄罗斯各地的 12 个体育场，节目馈送在现场直播后几秒钟内就直接进入剪辑团队的系统，并已"随时做好工作准备"。这一切节省了大量的成本。
IBM 合作伙伴 Telestream 的 Lightspeed Live 系统支持摄像头和其他馈送方式，从而能够全面捕获所有赛事相关内容，并在美国 FOX Sports 内容管理系统中进行访问。
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2024 年 4 月在美国制作。
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