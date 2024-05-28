Edit@Home 的制作革新 2018 年 FIFA 世界杯期间，FOX Sports 需要向美国观众转播所有 64 场高清和超高清比赛，同时避免将其最先进的后期制作业务从洛杉矶转移到俄罗斯。这是一项复杂挑战，但解决方案很简单：IBM® Aspera。 FOX Sports 采用 Aspera Streaming 技术近乎实时地远程剪辑内容。这种开创性的高速传输技术令这家广播公司的制作周期缩短了数小时，帮助其以极低的成本提供无缝的观众体验。

FOX Sports 始终努力走在前沿，我们喜欢在多个赛事中使用我们的技术...对于我们而言，这是对未来的投资。 Kevin Callahan 现场运营工程副总裁 福克斯体育频道

速度最快，成本最低 2018 年 FIFA 世界杯期间，FOX Sports 通过莫斯科和洛杉矶之间的商品互联网发送了超过 2,700 次直播，尽管俄罗斯在国际数据连接方面面临着独特的挑战。从 Red Square 演播室和俄罗斯各地的 12 个体育场，节目馈送在现场直播后几秒钟内就直接进入剪辑团队的系统，并已"随时做好工作准备"。这一切节省了大量的成本。



IBM 合作伙伴 Telestream 的 Lightspeed Live 系统支持摄像头和其他馈送方式，从而能够全面捕获所有赛事相关内容，并在美国 FOX Sports 内容管理系统中进行访问。

能够在 6000 英里之外编写...这些不断增长的文件、基带记录...直接存储到洛杉矶的存储空间中，供剪辑师直接调入他们的 Premiere，并在 10 秒的延迟内进行剪辑，这实在是太酷了。 Brandon Potter 后期制作总监 福克斯体育频道

<10 秒 从俄罗斯的实景拍摄到洛杉矶的可编辑素材 > 2 PB 视频 通过非托管网络在俄罗斯和美国之间传输 150 多个功能亮点 为支持两个 FOX 频道的现场报道而创建的内容

Aspera 的实施即刻改善了我们接收和处理内容的方式。我们能够比以往更快地接收节目，不再浪费时间查找和发送丢失的资产，或搜索物理内容。 Judd Walliker 广播服务经理 FOX Sports Australia