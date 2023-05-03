借助混合云 HPC 解决方案应对大规模计算密集型工作负载挑战，并加速获取洞察分析
探索 IBM 的混合云 HPC 解决方案，了解它们如何有效满足当今的业务需求。IBM 提供了完整的集成式高性能计算 (HPC) 混合解决方案组合，其中包含全新的第四代 Intel Xeon 可伸缩处理器，可让您灵活管理本地和/或云端的计算密集型模拟、建模和 AI 工作负载。另外，IBM Expert Labs 和 IBM Consulting 会提供专业服务，助您实现转型。
IBM 网络研讨会：专为生成式 AI 和性能密集型工作负载而设计的混合云 探索如何在实现转型的同时兼顾安全性与合规性。一个强大的骨干网能使组织从容自信地利用 HPC，从而更快取得成果并简化合规管理。
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IDC 白皮书：银行必须快速行动，无缝扩展电网容量，否则 将承担后果 (Banks Must Expand Their Grid Capacity Fast and Seamlessly or Suffer the Consequences)。
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Hyperion Research 白皮书：在 HPC 的发展过程中，混合云得到广泛使用 (The Evolution of HPC Includes Strong Use of Hybrid Cloud)。
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混合云方法具备所需的敏捷性、灵活性和安全性，可以满足不同需求。
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