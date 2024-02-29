研究解决重大问题，深入研究未知领域，追求可能改变世界的知识。为了有效地完成工作，许多研究人员会运行高度复杂的计算模拟，从而产生或使用了大量数据。这些数据必须存储在易于访问的地方，让参与项目的用户和希望在未来验证和构建结果的人员都可以轻松访问。

作为英国知名的研究机构，伯明翰大学是对这些挑战非常熟悉。该组织为其社区和有资格的外部研究人员提供了伯明翰学术研究环境 (BEAR)，这是一个免费的 IT 资源集合。

伯明翰大学研究计算基础设施架构师 Simon Thompson 解释说：“我们的参与团队不断吸引新用户使用我们的设施，这对大学来说是好事，但意味着我的团队需要做出正确的基础设施决策，以确保我们可以满足需求。”

研究计算团队意识到，他们缺乏一个数据集中供应系统，这不仅阻碍了大学充分发挥数据的潜力，还带来了合规方面的风险。

“以前，人们通常将数据存储在个人硬盘或 USB 闪存盘上。”Thompson 回忆道，“考虑到他们和我们的知识产权，我们希望确保以符合数据保护准则的方式向其他用户提供数据。于是，我们开始寻找一种新的数据存储方法，希望能够应对这些挑战并抓住新的机遇。”