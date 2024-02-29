当今的研究模拟产生的数据比以往任何时候都要多，并且这一趋势没有任何放缓的迹象。为了满足对研究设施不断增长的需求，伯明翰大学牢牢掌控着存储资源，这可帮助降低数据丢失的风险，简化对数据保护规则的合规性并促进突破性研究。
研究解决重大问题，深入研究未知领域，追求可能改变世界的知识。为了有效地完成工作，许多研究人员会运行高度复杂的计算模拟，从而产生或使用了大量数据。这些数据必须存储在易于访问的地方，让参与项目的用户和希望在未来验证和构建结果的人员都可以轻松访问。
作为英国知名的研究机构，伯明翰大学是对这些挑战非常熟悉。该组织为其社区和有资格的外部研究人员提供了伯明翰学术研究环境 (BEAR)，这是一个免费的 IT 资源集合。
伯明翰大学研究计算基础设施架构师 Simon Thompson 解释说：“我们的参与团队不断吸引新用户使用我们的设施，这对大学来说是好事，但意味着我的团队需要做出正确的基础设施决策，以确保我们可以满足需求。”
研究计算团队意识到，他们缺乏一个数据集中供应系统，这不仅阻碍了大学充分发挥数据的潜力，还带来了合规方面的风险。
“以前，人们通常将数据存储在个人硬盘或 USB 闪存盘上。”Thompson 回忆道，“考虑到他们和我们的知识产权，我们希望确保以符合数据保护准则的方式向其他用户提供数据。于是，我们开始寻找一种新的数据存储方法，希望能够应对这些挑战并抓住新的机遇。”
伯明翰大学选择了 IBM Spectrum Scale 作为其新的软件定义存储环境的支柱，并与 IBM 金牌合作伙伴 OCF 合作来选择、采购和支持该技术的部署。借助 IBM Spectrum Scale，该大学相对精简的研究计算团队可以在不同的存储环境中提供实时数据快速访问和长期归档功能。
Thompson 表示：“多年来，我们一直依靠 IBM 解决方案来支持计算集群，因此为软件定义存储选择 Spectrum Scale 是一件自然而然的事。它为我们提供了跨许多不同存储系统的单一数据管理平面，使我们能够在将工作负载与平台匹配时做出性价比决策，且不会导致复杂性失控。我们与 OCF 的框架协议帮助我们以有竞争力的价格获得了最好的技术，我们相信他们的建议。”
利用 IBM Spectrum Scale 的主动文件管理 (AFM) 功能，伯明翰大学可以通过一个同构、可扩展、多站点的多协议存储平台为其异构计算环境提供服务。如今，数据可以跨集群自动获取，这使研究人员能够在有意义的位置部署应用程序，并立即获得可用的数据。借助 AFM，一个版本的数据可以在多个存储系统中保持一致，从而提供一致性，这对成功的科学研究至关重要。
当伯明翰大学在其基础设施中添加第三个现场数据中心时，IBM Spectrum Scale 在实现向新环境的平稳过渡方面发挥了关键作用。Thompson 评论道：“借助 Spectrum Scale 提供的 HA 和 DR 功能，我们得以将数据从用户的眼皮底下移了出来，同时让第三个数据中心上线 — 他们甚至都没有注意到发生了什么。”
最近，伯明翰大学再次与 OCF 合作，迁移到 IBM Spectrum Scale Data Management Edition。这一变化意味着研究计算部门将受益于新功能和不同的许可模式。Thompson 说：“借助 Data Management Edition，我们可以对静态数据进行加密，这有助于我们满足保护出于商业或其他原因的敏感数据的新要求。我们已改用基于容量的许可，事实证明，这更易于管理，并为云和虚拟部署扫清了道路。”
伯明翰大学依赖 IBM Spectrum Protect™ 来备份数据。研究计算团队计划使用 IBM Spectrum Scale Data Management Edition 附带的透明云分层 (TCT) 功能，为较冷的数据提供经济高效的长期存储。Thompson 补充道：“通过 TCT，我们可以将云对象存储用作原生集成在 Spectrum Scale 中的透明存储层，这为我们提供了一条便捷的低风险云路径。”
伯明翰大学在研究基础设施方面的投资正在获得回报：一系列令人兴奋的研究项目在其设施中开展。通过为研究团队提供他们所需的尖端基础设施，该大学可帮助他们更快地取得成果，同时彰显其汇聚全球顶尖人才的世界级高级学府的地位。
Thompson 解释说：“我们支持广泛领域的研究，包括应用和开发使用 AI 和深度学习的技术。例如，我们正在与诺丁汉大学合作开展膜蛋白和受体中心 [COMPARE]（ibm.com 外部链接）项目。通过分析最新一代显微镜产生的超高分辨率图像，该项目将揭示如何更好地预防和治疗心血管疾病、呼吸系统疾病和癌症。我们还加入了 Health Data Research UK（ibm.com 外部链接），该机构专注于开发和应用先进的数据科学方法，以实现更高效、更准确的诊断。”
“一个研究团队正在使用我们的设施来解决通常未应用 HPC（高性能计算）的领域：语言学。他们使用文本分析来了解有史以来翻译最多的文本 — 《圣经》 — 在几个世纪以来发生了怎样的变化，以及这在语言和文化方面给我们带来了哪些启示。该大学最近加入了艾伦·图灵研究所（ibm.com 外部链接），该研究所是英国的一个数据科学和 AI 研究机构，汇聚了具有不同技能的研究人员。作为所有这些开创性创新的基础，IBM Spectrum Storage 解决方案可确保伯明翰的研究人员在需要时随时能获取数据。”
现在，伯明翰大学对数据的控制权比以往任何时候都要大，这使它能够充分利用这一宝贵资源，同时轻松且经济高效地遵守新法规。
Thompson 表示：“通过审查日志记录，Spectrum Scale 为我们提供了前所未有的洞察分析，让我们了解谁在使用数据及其如何使用数据，我们可以使用这些分析来满足报告要求并确保遵循正确的流程。最重要的是，这对用户的干扰最小，而且不会对我们的预算造成太大影响。我们估计，IBM Spectrum 解决方案实现的简化操作使我们能够在不扩大管理团队的情况下扩展 HPC 环境，从而节省了多达两名 FTE（全职员工）。”
配备 IBM Spectrum Storage™ 解决方案后，伯明翰大学拥有了多层保护，可以防止数据丢失，确保研究人员始终能够访问他们所需的信息。随着该大学不断突破 HPC 能力的极限，上述技术将帮助研究计算团队充分利用资源的潜力。
Thompson 总结道：“我们即将实施基于 IBM POWER9 处理器的新服务器来支持 AI 项目，这将是英国最大的 PowerAI 部署，也是与 IBM 合作的一部分，旨在帮助我们的研究人员掌握使用这些系统的技能。为了充分利用它们，我们计划购买极高性能的存储系统。在 Spectrum Scale 的帮助下实现无缝添加新资源并透明地为用户提供服务，这一能力至关重要。”
伯明翰大学（ibm.com 外部链接）由维多利亚女王于 1900 年建立，是英国最大的大学之一，为大约 34,000 名本科生和研究生提供服务。该大学的计算机中心是伯明翰学术研究环境 (BEAR) 的核心，为伯明翰大学社区和有资格的外部研究人员免费提供了一系列 IT 资源。
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