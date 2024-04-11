应对混合多云环境中的统一安全性、合规性和风险可见性问题。
IBM Security and Compliance Center 是一个集成式解决方案套件，可以跨混合多云环境定义策略即代码、实施控制措施来确保数据和工作负载部署的安全性，以及评估安全性和合规性状况。
IBM 网络研讨会：满足对 AI 工作负载的风险和监管要求 了解如何实施恰当的云策略和技术来推动创新，同时最大限度降低受监管行业采用 AI 的风险。
清楚了解混合云中的云资产、身份 (CIEM)、错误配置和风险。在打造多云环境时，借助内置的行业合规协议实现审计就绪。
通过开箱即用的运行时安全性、容器取证和事件响应能力保护容器、Kubernetes、OpenShift 和主机，让您能够更好地了解安全漏洞和合规性需求。
参考架构可部署且支持策略管理，有助于实现安全的云原生应用程序开发和部署。
自动化 CI/CD 管道，在生产前阻止漏洞，通过检测调查可疑活动且提供实时可视化，并防止应用程序之间出现偏差。
获得云身份的可视化，以管理权限、识别不活动的权限或过多的权限并优化访问策略，以简化满足身份和访问管理安全需求。
Security and Compliance Center 套件中的安全解决方案，提供了 IBM Cloud 资源的云状况管理 (CSPM)，以及跨混合云、多云环境的状况可见性。
Security and Compliance Center 套件中的安全解决方案，提供了集中式云状况管理 (CSPM)、工作负载保护 (CWPP) 等，可保护混合云、多云环境中的工作负载。
这是 Security and Compliance Center 套件中的安全解决方案，它提供集中式加密策略和跨不同数据源的数据审计。
旨在帮助您采用映射到行业最佳实践和监管标准的定制或预定义策略，缩短满足合规性要求和实现审计就绪所花费的时间。
通过以数据和工作负载为中心的保护、优先实时漏洞管理和自动化策略即代码，主动缓解安全风险。
应对混合多云环境和关键工作负载中的统一安全性、合规性和风险可见性问题，并获得洞察分析。
自动监视云与合规性要求，防止潜在数据泄露的影响和成本。
将处理后的数据存储在特定的受信任位置，以提供保护和保障并满足监管标准数据要求。