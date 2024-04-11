VPC 有助于控制虚拟网络的规模，并在业务需要时部署云资源；由冗余资源和高度容错的可用区架构提供支持。由于 VPC 是逻辑隔离的网络，因此企业的数据和应用程序不会与云供应商的其他客户共享空间或混合。最后，VPC 有助于节省硬件成本和劳动时间。

VPC 提供灵活的业务增长，便于适应业务需求的变化。在数字世界中，客户期望运行时间接近 100%。VPC 环境的高可用性有助于满足这个期望。VPC 在实例级别和/或子网级别享有高级安全性，从而降低整个数据生命周期的风险。通过降低成本并减少对内部 IT 团队的要求，企业可以集中精力进行业务创新。