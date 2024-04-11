IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供快速供应的计算能力（也称虚拟机），以及 IBM Cloud 上可用的最高网络速度和最安全的软件定义网络资源。这种开发人员友好型基础架构以 IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 为基础，搭载强大的第二代英特尔®至强®处理器，在敏捷的公共云环境中，提供预设的实例配置文件、快速部署和专用网络控制，从而更快、更轻松地驱动现代工作负载。选择多租户或专用租户，添加 GPU，按小时付费。
提供在 IBM VPC 网络上运行的第四代英特尔至强可扩展处理器。可选择计算、内存或平衡虚拟服务器配置文件，每个 vCPU 高达 11 GB 内存。非常适合 HPC、AI 和数据分析工作负载。
6 组配置文件可选：平衡、计算、内存、超高内存、超高内存和 GPU。每组配置文件提供一系列特有的预设虚拟服务器大小，具备满足工作负载要求的不同功能。
通过控制台、CLI 或 API 内 IBM Cloud VPC 上的专用主机节点和组来开拓单租户计算能力。帐户中具有所需权限的用户方可在主机上创建虚拟服务器实例。
在公共云中打造安全空间。通过更快的网络性能加速高生产工作负载，并覆盖多个专用区域进行全球部署。
最多 4 分钟一致地供应和部署 1,000 个虚拟服务器实例。
利用通用虚拟服务器配置文件，获得高达 80 Gbps 的速度。
使用符合行业规范的 REST 型 API，轻松整合至现有工具。
精细控制哪些 IP 地址和应用程序可以访问资源。
支持 KYOK、BYOK 和最高级 FIPS 认证，有效地维护受监管环境。
增强容错能力，防止具体关键工作负载利用率不足或过度利用。
了解 IBM Cloud 托管服务以及各种可用选项。
最适合高性能计算 (HPC)，在全球 29 个数据中心推出。网络吞吐量高达 10 Gbps。
最适合 LinuxOne 应用程序，30 天免费套餐含 1 个 vCPU、2 GB RAM 和 50 GB 存储空间。网络吞吐量 40 Gbps。
IBM Cloud VPC 解释
VPC 有助于控制虚拟网络的规模，并在业务需要时部署云资源；由冗余资源和高度容错的可用区架构提供支持。由于 VPC 是逻辑隔离的网络，因此企业的数据和应用程序不会与云供应商的其他客户共享空间或混合。最后，VPC 有助于节省硬件成本和劳动时间。
VPC 提供灵活的业务增长，便于适应业务需求的变化。在数字世界中，客户期望运行时间接近 100%。VPC 环境的高可用性有助于满足这个期望。VPC 在实例级别和/或子网级别享有高级安全性，从而降低整个数据生命周期的风险。通过降低成本并减少对内部 IT 团队的要求，企业可以集中精力进行业务创新。
有了 IBM Cloud Virtual Server for VPC，企业可以使用 UI、CLI 或 API 快速供应虚拟计算容量，也即虚拟服务器实例或虚拟机。基础架构 IBM Cloud VPC 包含大量存储、网络和安全资源。这些功能都可作为企业的虚拟私有云，兼具 IBM 公共云的可用性和可扩展性。
IBM Cloud Virtual Server for VPC 支持跨基础架构供应虚拟服务器，兼具私有云的安全性和公共云的敏捷性。企业的工作负载和应用程序在逻辑上与其他网络隔离，因而能以最大规模和灵活性快速供应资源。
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC 是软件定义的私有云，用户能在不超过 10 分钟的时间内部署到多专区区域。
传统基础设施上的 IBM Cloud Virtual Server 在本地子网和虚拟 LAN (VLAN) 网络上运行，以在数据中心和单个 Pod 内通信。IBM Cloud Virtual Servers for VPC 与消除了 pod 边界的额外网络编排层共同运行，为扩展实例创造更大的容量。
VPC 会创建安全功能的虚拟化副本，控制传统数据中心的资源访问权限，由此实现高度安全性。用户可以在公共云的逻辑隔离部分中定义虚拟网络。用户可以控制哪些 IP 地址可以访问哪些资源。
访问控制列表 (ACL) 是一组规则列表，限制谁可以访问 VPC 中具体子网，定义获得子网访问权限的 IP 地址或应用程序。