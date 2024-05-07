Happiest Minds 一直处于帮助企业和技术提供商实现数字化转型的前沿。 该公司致力于为客户提供无缝的客户体验、业务效率和可操作的见解。
为了使客户能够从其核心业务产品中获得更多价值Happiest Minds 希望采用生成式 AI (gen AI) 技术。 对于公司来说，客户能够快速准确地找到信息至关重要。 同样重要的是，客户可以利用这些信息更快地做出决策，以推动其业务增长机会并进入市场。
作为实施基于生成式 AI 的功能的一部分Happiest Minds IP 的数字内容货币化 (DCM) 平台需要从庞大的内容存储库中进行数据挖掘。 内容有多种形式，查询通常只生成与搜索的关键字匹配的段落。
在与IBM协商后，Happiest Minds看到了深入了解其客户体验的机会。 IBM 与 Happiest Minds 合作进行了两个月的概念验证 (POC)，并将其非结构化数据加载到 IBM® wastonsx.ai™ 的 Prompt Lab 中 模型中心。
通过IBM Cloud® 上的 watsonx.ai，Happiest Minds 能够从内容库中获得尖锐的数据响应。 不使用准确的关键字进行搜索，而是启用解决方案搜索。 一旦查询到尖锐的数据，每次都会对通过聊天界面进行交互的最终用户的数据进行汇总和重新措辞。
Happiest Minds DCM 平台的目录中有 50 多种功能，需要在庞大的文件库中进行搜索，才能产生洞察力。 借助 watsonx.ai，可以更快地为仪表板和业务图表整理数据。 检索增强生成 （RAG） 的关键组件用于识别相关文档，并通过大型语言模型 （LLM） 进行微调性能。
随着 IBM 解决方案的到位，Happiest Minds 现在每月使用自然语言搜索 50 份报告和文档，并将每个功能每月创建业务图表所需的时间减少了 15 小时。 该解决方案增强的搜索功能使生产力大幅提高了30％。
接下来，Happiest Minds 将对现有的使用案例进行微调，并通过更多的内部和测试场景用户测试来研究新的使用案例。 随后将根据结果发布生产版本。
Happiest Minds（ibm.com 外部链接）是一家“专注深度思考的 IT 公司”，始终致力于通过提供无缝式客户体验、业务效率和可操作的洞察分析成果，为企业和技术提供商提供数字化转型服务。公司通过应用一系列颠覆性技术实现这一目标，包括 AI、区块链、云、数字流程自动化、物联网、机器人和无人机、安全技术以及虚拟/增强现实等。 Happiest Minds 因其卓越的企业治理实践而获得 Golden Peacock 和 ICSI 的褒奖和认可。Happiest Minds 是一家获得“最佳职场”认证的公司，总部位于印度班加罗尔，业务遍及美国、英国、加拿大、澳大利亚和中东等国家和地区。
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2024 年 3 月制作于美国。
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