Happiest Minds 一直处于帮助企业和技术提供商实现数字化转型的前沿。 该公司致力于为客户提供无缝的客户体验、业务效率和可操作的见解。

为了使客户能够从其核心业务产品中获得更多价值Happiest Minds 希望采用生成式 AI (gen AI) 技术。 对于公司来说，客户能够快速准确地找到信息至关重要。 同样重要的是，客户可以利用这些信息更快地做出决策，以推动其业务增长机会并进入市场。

作为实施基于生成式 AI 的功能的一部分Happiest Minds IP 的数字内容货币化 (DCM) 平台需要从庞大的内容存储库中进行数据挖掘。 内容有多种形式，查询通常只生成与搜索的关键字匹配的段落。