IBM Cloud 上的可部署架构

利用一组专为持续整合、部署和合规性而设计的预定义 DevSecOps 工具链模板。
部署核心安全和其他支持服务，以便管理您帐户中资源的安全合规性。
在 Red Hat Openshift 集群中部署 IBM Maximo Application Suite 实例。
根据 IBM Cloud® 的最佳实践和要求，构建 IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) 产品。
在可部署架构的 Power 基础架构上部署 SAP 系统，以优化 SAP HANA 工作负载的性能。
利用可部署架构在安全的 VPC（虚拟私有云）网络上创建 Red Hat OpenShift 工作负载集群。
利用支持 IBM Cloud 和 watsonx 服务自动部署 RAG，将您的企业数据嵌入生成式 AI 解决方案。
将 Red Hat OpenShift AI 附加组件部署到配备 GPU 工作节点的 IBM Cloud 簇上的 OpenShift 中。
在基于 GPU 的 VSI 实例上部署 RHEL AI，并通过自动化流程运行微调模型进行推理。
无需额外的计算资源即可部署安全的 VPC 网络，帮助改善云基础设施。
在 VPC 着陆区部署 VSI，搭建安全的基础设施，其中包含虚拟服务器，以便在 VPC 网络上运行工作负载。
深入了解IBM Cloud解决方案，以更低的成本构建可扩展的基础架构，即刻部署新的应用程序，并根据需求扩展工作量——所有这些都在一个高度安全的平台内进行。