IBM Cloud 上的可部署架构

IBM Cloud 上的可部署架构可帮助您加速创新、提高效率、保持安全性与合规性，同时优化成本
可部署架构 寻找最适合的可部署架构，帮助您加速创新、提高效率、保持安全性与合规性，同时优化成本。 DevSecOps 应用程序生命周期管理

利用一组专为持续整合、部署和合规性而设计的预定义 DevSecOps 工具链模板。

 深入了解此架构 IBM® Cloud Essential Security and Observability Services

部署核心安全和其他支持服务，以便管理您帐户中资源的安全合规性。

 深入了解此架构 Ｍaximo Application Suite

在 Red Hat Openshift 集群中部署 IBM Maximo Application Suite 实例。

 深入了解此架构 具有 VPC 着陆区的 Power Virtual Server

根据 IBM Cloud® 的最佳实践和要求，构建 IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) 产品。

 深入了解此架构 Power Virtual Server for SAP HANA

在可部署架构的 Power 基础架构上部署 SAP 系统，以优化 SAP HANA 工作负载的性能。

 深入了解此架构 VPC 着陆区上的 Red Hat OpenShift Container Platform

利用可部署架构在安全的 VPC（虚拟私有云）网络上创建 Red Hat OpenShift 工作负载集群。

 深入了解此架构 检索增强生成 (RAG) 模式

利用支持 IBM Cloud 和 watsonx 服务自动部署 RAG，将您的企业数据嵌入生成式 AI 解决方案。

 深入了解此架构 Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

将  Red Hat OpenShift AI 附加组件部署到配备 GPU 工作节点的 IBM Cloud 簇上的 OpenShift 中。

 深入了解此架构 IBM Cloud 上的 RHEL AI（含模型推理功能）

在基于 GPU 的 VSI 实例上部署 RHEL AI，并通过自动化流程运行微调模型进行推理。

 深入了解此架构 VPC 着陆区

无需额外的计算资源即可部署安全的 VPC 网络，帮助改善云基础设施。

 深入了解此架构 VPC 着陆区上的 VSI

在 VPC 着陆区部署 VSI，搭建安全的基础设施，其中包含虚拟服务器，以便在 VPC 网络上运行工作负载。

 深入了解此架构

成功案例

IBM CIO IBM CIO 利用 IBM Cloud 可部署架构，实现了提升7倍的应用程序部署速度，从而借助 Terraform 加速了 AI 交付。 了解更多！
后续步骤

深入了解IBM Cloud解决方案，以更低的成本构建可扩展的基础架构，即刻部署新的应用程序，并根据需求扩展工作量——所有这些都在一个高度安全的平台内进行。

