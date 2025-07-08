借助 IBM Cloud 上的可部署架构，将应用程序部署速度提高 7 倍，从而加速交付 AI
在当今技术驱动的环境中，AI 整合对于企业的生存和发展至关重要。IBM 已将 AI 融入日常运营的众多方面，包括客户支持、人力资源和销售。它通过实现许多任务的自动化以及优化流程来提高效率。之前，CIO 混合云平台面临着生产 AI 应用程序的严重积压问题。
平台团队致力于运用内部脚本和用户界面组件创建遵循最佳实践的应用程序环境，从而提高 AI 应用程序的生产力。然而，这种复杂性也带来诸多挑战，例如：如何在确保安全性、可扩展性与合规性的同时，紧跟技术快速演进的步伐。鉴于其动态特性，这些应用程序需要频繁更新和修改，以致消耗大量工程资源。
这种情况为 IBM 提供了一个独特的机会，可以设计一个最先进的解决方案，帮助弥合应用程序需求和资源限制之间的差距。IBM 可以优化他们自己的技术的使用，彻底改变应用程序管理和部署流程。
事实证明，IBM® Cloud® 上的可部署架构 (DA) 是解决此问题的绝佳方案。可部署架构是一种云自动化解决方案，可简化设置一致、可扩展且安全的云基础设施的过程。正如预配置自动化蓝图一样，团队可利用可重用模块（为特定基础设施任务设计的独立自动化代码单元）并将其组合，构建全面的可部署架构。
CIO 混合云平台团队基于 Terraform 创建了自定义 DA，以建立和维护应用程序环境。Terraform 可支持基础设施自动化的标准化，同时还能管理部署、维护和停用的完整基础设施生命周期。借助这种方法，平台团队可以采用最佳基础设施和工作流实践来部署应用程序，支持开发人员轻松开展规模化自助服务。生成的 DA 可添加到 CIO 混合云平台企业帐户目录中，以便应用程序团队通过其子帐户查找、配置和部署 DA。随着时间的推移，平台团队可增强 DA 功能，从而将新功能传播到现有应用程序。
例如，基于 IBM 支持的检索增强生成 (RAG) DA 模块中的 DA 包含标准应用程序环境，可部署于 IBM Cloud® 上的 Red Hat® OpenShift® 平台，并接入 IBM 提供的各种服务，例如 IBM watsonx.data®、IBM watsonx.ai®、云密钥管理、云密钥管理器、云对象存储、云日志、云可观测性解决方案等。此外，团队还可利用 IBM Cloud Continuous Delivery 创建持续整合 (CI) 工具链，并囊括 IBM 的 AI 应用程序软件开发最佳实践。
IBM Cloud 上的可部署架构显著加速了 AI 应用程序的上线流程。IBM CIO 观察到，有五个团队在最初四周内成功启用了基本 DA。1大多数应用程序均以现有 DA 为基础。擅长适应应用程序环境的高级应用程序团队能够理解和修改基本 DA。来自团队的积极反馈也促成了重大优化，现有 DA 得以升级至更新版本，使应用程序能够从新功能和修复中获益。这一方法不仅能简化部署，还旨在改善合规状态，从而确保全面成功部署。
总之，IBM CIO 通过重用基本 DA，在首月（8 月）内将平均部署时间从 21 天减少到不到 11 天。2总而言之，与之前的非 DA 部署相比，IBM CIO 使用基本 DA 将应用程序部署速度提高了 7 倍。3这改进了应用程序的部署方式。因此，IBM CIO 在六个月内使用基本 DA 部署了 12 个应用程序。4
IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着内部 IT 策略，同时负责员工、客户和合作伙伴日常工作专用 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。
1基于 IBM CIO 混合云平台于 2024 年 5 月 9 日至 8 月 8 日进行的内部研究。
2基于 IBM CIO 混合云平台团队于 2024 年 8 月进行的内部研究。
3基于 IBM CIO 混合云平台团队于 2024 年 9 月至 2024 年 11 月进行的内部研究。
4基于 IBM CIO 混合云平台团队于 2024 年 7 月至 2024 年 12 月进行的内部研究。
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