在当今技术驱动的环境中，AI 整合对于企业的生存和发展至关重要。IBM 已将 AI 融入日常运营的众多方面，包括客户支持、人力资源和销售。它通过实现许多任务的自动化以及优化流程来提高效率。之前，CIO 混合云平台面临着生产 AI 应用程序的严重积压问题。

平台团队致力于运用内部脚本和用户界面组件创建遵循最佳实践的应用程序环境，从而提高 AI 应用程序的生产力。然而，这种复杂性也带来诸多挑战，例如：如何在确保安全性、可扩展性与合规性的同时，紧跟技术快速演进的步伐。鉴于其动态特性，这些应用程序需要频繁更新和修改，以致消耗大量工程资源。

这种情况为 IBM 提供了一个独特的机会，可以设计一个最先进的解决方案，帮助弥合应用程序需求和资源限制之间的差距。IBM 可以优化他们自己的技术的使用，彻底改变应用程序管理和部署流程。