在夏末的两周时间里，近百万人前往纽约法拉盛，观看世界上最优秀的网球运动员在美国网球公开赛上的捉对厮杀。

年复一年，它一直是全球出席观看人数最多的体育赛事之一。



但全球有 1,500 多万网球迷会通过美国网球公开赛的应用程序和网站来关注此赛事。为持续提高该赛事的关注度，美国网球协会 (USTA) 与 IBM Consulting 并肩合作了三十多年，旨在开发和提供卓越的数字体验来不断改进其特性和功能。



“美国网球公开赛的数字化体验对于我们的全球球迷以及我们自己都非常重要，”USTA 首席商务官 Kirsten Corio 表示，“这意味着我们需要不断创新，以满足网球迷的现代需求，进而预测他们的需求，同时也为他们带来意想不到的全新体验。”

为帮助美国网球公开赛持续通过尖端技术提供卓越的客户体验，IBM Consulting 与 USTA 密切合作并开发出生成式 AI 模型，以便将网球数据转化为美国网球公开赛应用程序和网站上提供的洞察分析和原创内容。为此，USTA 使用专为企业打造的 AI 与数据平台 IBM watsonx 以及包括 IBM Granite 基础模型在内的强大 AI 模型来帮助开发关键应用程序功能，例如美国公开赛精彩片段的比赛报告和 AI 解说。