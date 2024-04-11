主页 安全性 Randori Recon IBM Security Randori Recon
一种攻击面管理解决方案，旨在通过对手的镜头揭露您的暴露情况
试用 Randori 估算定价
描述产品功能和优势的插图：发现影子 IT、减少警报疲劳、管理攻击面、明确风险并划分风险优先级

IBM® Security Randori Recon 是一款攻击面管理 SaaS，用于监控内部和外部攻击面，以发现意外变化、盲点、配置错误和流程故障。它属于 IBM Security 产品系列。

 先于攻击者之前发现攻击面风险

随着数字化转型的进程，企业攻击面也在持续扩大。虽然组织已经成功修复了托管组织资产上的已知漏洞，但混合云模型的快速采用和日益转向远程的员工队伍，都让安全团队几乎不可能管理不断扩大的攻击面。当组织在并购 (M&A) 过程中继承未知的攻击面时，网络风险会变得更加复杂。要知晓攻击者将攻击哪里，必须知道他们如何看待您的攻击面。

IBM Security Randori Recon 是一款外部攻击面管理 SaaS，从攻击者的角度提供持续的资产发现和风险优先级划分。这款云原生产品可帮助您的 SecOps 团队持续监控攻击面，以发现暴露给攻击者的资产，并根据对抗性诱惑对其优先级划分。此外，通过与现有安全堆栈无缝协作的双向集成，它也有助于改善您的整体网络安全状况。
Forrester 评估 IBM Security Verify 的总体经济影响™

使用动态 TEI 计算器估算 IBM Security Randori 可以为您的特定业务环境带来的潜在成本节省和业务收益。

查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和威胁防护建议
为何选择 Randori Forrester Consulting 最近对 IBM Security Randori 进行了 Total Economic Impact™ (TEI) 总体经济影响研究。这项 IBM 于 2023 年委托进行的研究发现了多项好处，包括： 注册参加 Forrester TEI 研究 303%

3 年以上的投资回报率。*

 90%

每年的漏洞扫描时间减少。 *

 85%

减少外部攻击造成的损失。*
优势 明确网络风险

通过使用持续的资产发现和基于风险的优先级划分，来准确了解当前的攻击面，从而做出明智的决策。

 提高项目效率

减少安全团队在漏洞扫描和攻击面暴露分析上耗费的时间和精力。

 精简运维

通过使用与现有安全堆栈协作的双向集成来消除数据孤岛，并提高安全工具的有效性。

 

 

功能

发现 帮助以高精度和低影响的方式识别包括 IPv6 资产在内外部组织暴露风险，同时减少误报以控制信噪比。
发现路径 有助于通过显示特定资产在周边的位置，对新发现的资产采取行动，而无需进行额外研究。
基于风险的优先级划分 借助用我们的模型优先考虑企业的目标，利用确定影响和风险所需的敌对洞察分析，让企业快速步入正轨。
补救指南 有助于利用敌对洞察分析在企业的基础架构中实施补救最佳实践，从而改善企业的网络灾备能力。
漏洞验证 确认您的外部攻击面是否存在常见并且可被利用的漏洞和风险 (CVE)。
安全测试 提供动态控制验证、设备上 MITRE ATT&CK 测试以及漏洞利用，以便持续评估企业防御真实世界内外部威胁的能力。
用例
并购风险管理 在并购过程中，您的公司继承了另一个组织的攻击面，该组织可能存在未知的漏洞和弱点。通过使用 Randori Recon 进行无中断的攻击面审查，您可以识别最关键的风险并划分其优先级。 了解更多
影子 IT 发现 先于攻击者发现组织在本地或云中的未知资产。借助 Randori Recon，您可以从对抗的角度获得洞察分析，确定威胁的优先级并做出明智的风险决策。 了解更多
我们如何提供帮助

IBM Security 拥有能够与业务共同发展的差异化方法。比较 IBM Security 产品和解决方案的入门选项，包括免费试用、服务和合作伙伴。

 自助服务

在实际场景中测试攻击面管理功能。通过 7 天免费试用深入了解 Randori Recon，并熟悉用户界面和自定义选项。

 开始免费试用 与服务/咨询部门合作

IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，可提供咨询、集成和托管安全服务以及攻击和防御功能，并帮助您创建自适应的定制安全计划。

 与合作伙伴合作

深入了解我们广泛的合作伙伴网络，并向专门从事全球安全和托管安全的 IBM 业务合作伙伴寻求帮助。
购买方式

与 IBM 代表联系，了解有关 IBM Security Randori Recon SaaS 产品的定价和包装型号的更多信息。
资源 2024 年 IBM Security X-Force Threat Intelligence 指数

获得切实可行的洞察，以了解威胁参与者如何发起攻击，让您可以主动保护组织免受当今威胁环境的影响。

IBM Security Randori Recon：攻击面管理

像攻击者一样查看攻击面。IBM Security Randori Recon 从攻击者的角度提供持续的资产发现和问题优先级排序。

2023 年数据泄露成本报告

了解数据泄露原因以及增加或减少成本的因素，以便做好更充分的准备。从 550 多家遭遇数据泄露的组织中汲取经验。
相关产品 IBM Security QRadar SIEM

使用智能安全分析，获取切实可行的洞察成果，从容应对各类最严重威胁。

 IBM Security QRadar SOAR

通过自动化和流程标准化加快事件响应速度。

 IBM® X-Force Exchange

利用可操作的威胁情报做出明智的安全决策，并领先最新威胁一步。
采取后续步骤

立即控制您的攻击面。了解 IBM Security Randori Recon 如何帮助您管理数字足迹的扩大并快速实现目标，同时减少误报。

 申请演示 估算定价
脚注

* 《IBM Security Randori 的总体经济影响》是 Forrester Consulting 代表 IBM 进行的一项委托研究，于 2023 年 6 月发布。该研究基于以 4 位受访 IBM 客户为模型的复合型组织的预期结果。实际结果将因客户配置和条件而异，通常无法提供预期的结果。

 