随着数字化转型的进程，企业攻击面也在持续扩大。虽然组织已经成功修复了托管组织资产上的已知漏洞，但混合云模型的快速采用和日益转向远程的员工队伍，都让安全团队几乎不可能管理不断扩大的攻击面。当组织在并购 (M&A) 过程中继承未知的攻击面时，网络风险会变得更加复杂。要知晓攻击者将攻击哪里，必须知道他们如何看待您的攻击面。

IBM Security Randori Recon 是一款外部攻击面管理 SaaS，从攻击者的角度提供持续的资产发现和风险优先级划分。这款云原生产品可帮助您的 SecOps 团队持续监控攻击面，以发现暴露给攻击者的资产，并根据对抗性诱惑对其优先级划分。此外，通过与现有安全堆栈无缝协作的双向集成，它也有助于改善您的整体网络安全状况。