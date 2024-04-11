IBM® Security Randori Recon 是一款攻击面管理 SaaS，用于监控内部和外部攻击面，以发现意外变化、盲点、配置错误和流程故障。它属于 IBM Security 产品系列。
随着数字化转型的进程，企业攻击面也在持续扩大。虽然组织已经成功修复了托管组织资产上的已知漏洞，但混合云模型的快速采用和日益转向远程的员工队伍，都让安全团队几乎不可能管理不断扩大的攻击面。当组织在并购 (M&A) 过程中继承未知的攻击面时，网络风险会变得更加复杂。要知晓攻击者将攻击哪里，必须知道他们如何看待您的攻击面。
IBM Security Randori Recon 是一款外部攻击面管理 SaaS，从攻击者的角度提供持续的资产发现和风险优先级划分。这款云原生产品可帮助您的 SecOps 团队持续监控攻击面，以发现暴露给攻击者的资产，并根据对抗性诱惑对其优先级划分。此外，通过与现有安全堆栈无缝协作的双向集成，它也有助于改善您的整体网络安全状况。
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3 年以上的投资回报率。*
每年的漏洞扫描时间减少。 *
减少外部攻击造成的损失。*
通过使用持续的资产发现和基于风险的优先级划分，来准确了解当前的攻击面，从而做出明智的决策。
减少安全团队在漏洞扫描和攻击面暴露分析上耗费的时间和精力。
通过使用与现有安全堆栈协作的双向集成来消除数据孤岛，并提高安全工具的有效性。
IBM Security 拥有能够与业务共同发展的差异化方法。比较 IBM Security 产品和解决方案的入门选项，包括免费试用、服务和合作伙伴。
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IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，可提供咨询、集成和托管安全服务以及攻击和防御功能，并帮助您创建自适应的定制安全计划。
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像攻击者一样查看攻击面。IBM Security Randori Recon 从攻击者的角度提供持续的资产发现和问题优先级排序。
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* 《IBM Security Randori 的总体经济影响》是 Forrester Consulting 代表 IBM 进行的一项委托研究，于 2023 年 6 月发布。该研究基于以 4 位受访 IBM 客户为模型的复合型组织的预期结果。实际结果将因客户配置和条件而异，通常无法提供预期的结果。