Randori Recon 专为企业工作流程而从头构建，能够与整个网络安全生态系统的安全团队赖以完成工作的解决方案进行双向集成。由于无需维护任何 API 或脚本，您可以将 Randori Recon 与现有的工具连接在一起，以确保团队的每个成员都能了解攻击者的视角。



Randori Recon 还提供基于 OpenAPI 3.0 规范的强大双向 API，并支持使用多种语言（例如 Python、Ruby、Go、Curl 和 PHP）生成 API 客户端。它是完全双向的，您通过 Randori Recon Web 用户界面执行的任何操作都可以通过 API 完成。