IBM X-Force Exchange

IBM Security® X-Force® Research 由一群拥有技能、专业知识和洞察分析的专家组成，可帮助您的公司转变事件响应和情报能力。我们会审视有关漏洞、威胁参与者、恶意软件等的网络安全威胁研究，包括来自最新行业报告的数据以及来自 IBM Security X-Force 专家的情报。

X-Force Threat Intelligence 产品组合支持 5 种产品：

基于 Cloud Pak® for Security 的 IBM Security® QRadar® XDR Connect

X-Force Exchange (XFE)：研究门户

X-Force Exchange Commercial API (C-API)：研究门户 API

Advanced Threat Protection Feed (ATPF)：检测源 API

QRadar® Threat Intelligence 应用程序（TI 应用程序）：QRadar 附加组件

每个产品均以机器生成或人工生成情报的形式提供连续威胁情报，并根据客户需求提供不同的用例。