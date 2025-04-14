InstructLab 是什么？

Instruct Lab 由 IBM Research 和 RedHat 共同开发，作为开源项目，其依托全球开发者社区（称为 InstructLab 社区）进行构建与维护。

InstructLab 项目旨在解决制约大型语言模型 (LLM) 开发的核心难题：训练与数据收集的成本及复杂性，以及技能与知识注入的困难。

据《福布斯》报道，InstructLab 不仅提升了 LLM 性能，更解决了传统训练中的多项扩展性挑战，使企业无需再构建和维护多个 LLM。这一成果主要得益于 IBM 研发的 LAB LLM 训练法（全称为聊天机器人大规模对齐技术）。