尽管是人工生成的，合成数据仍保留了其所基于的原始数据的基本统计特性。因此，合成数据集可以补充甚至取代真实数据集。

合成数据可以充当测试数据的占位符，主要用于训练机器学习模型，作为 AI 模型对高质量真实世界训练数据需求不断增长但供应短缺的可能解决方案。但是，合成数据在金融和医疗保健等领域也越来越受欢迎，在这些领域，由于数据隐私问题和安全要求，数据供应有限、获取耗时或难以访问。事实上，研究公司 Gartner 预测，到 2026 年，75% 的企业将采用生成式 AI 来创建合成客户数据。1