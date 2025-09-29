预测性维护策略的优势包括，有助于预见设备故障，优化时间和资源以降低维护和运营成本，以及提高设备的性能和可靠性。据德勤 2022 年报告称，预测性维护可使设施停机时间减少 5-15%，并提高劳动生产率 5-20%。1 预测性维护还可以最大限度地减少能源使用和浪费，对运营可持续性产生有益影响。

优化资产性能和正常运行时间，有助于降低成本。对潜在故障的预警，有助于减少故障、计划内维护或计划外停机。连续状态可视性的提升，有助于提高设备的全生命周期可靠性和耐用性。AI 的使用可以更准确地预测未来的运营状况。这一优势至关重要，因为当今世界中价格不断上涨，不可预测事件频发（例如流行病和与气候相关的自然灾害），尤其需要提升备件库存和劳动力成本的可预测性，并减少运营对环境的影响。

通过减少低效的维护操作，以智能工作流程和自动化加速问题响应，以及为整个价值链的技术人员、数据科学家和员工提供决策所需的优质数据，最终可以提高生产力 。最终结果将是改善平均故障间隔时间 (MTBF) 和平均修复时间 (MTTR) 等指标，为员工提供更安全的工作条件，并提高收入和盈利能力。