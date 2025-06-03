这一集成化解决方案能优化关键设备及基础设施的维护与可靠性表现。作为唯一在 Verdantix Green Quadrant EAM 与 APM 报告评选中双获领导者殊荣的解决方案，其人工智能驱动的集成资产优化套件具备行业顶尖功能。