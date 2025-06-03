通过优化从规划、运营到优化的整个生命周期，提高资产的可用性、可靠性和盈利能力。IBM 资产生命周期管理 解决方案在单一平台中提供资产投资规划、企业资产管理和资产绩效管理功能。
IBM Maximo Application Suite 获得全球企业信赖，其实现切实业务成效的能力已获独立分析机构 IDC 验证。
计划外停机时间减少幅度1
技术人员工作效率提升幅度1
资产平均寿命增加幅度1
每年避免的成本（美元）1
IBM 资产全生命周期管理软件以行业领先的产品套件形式交付。
维护和运营效率
这一集成化解决方案能优化关键设备及基础设施的维护与可靠性表现。作为唯一在 Verdantix Green Quadrant EAM 与 APM 报告评选中双获领导者殊荣的解决方案，其人工智能驱动的集成资产优化套件具备行业顶尖功能。
房地产和设施管理
一个全面的解决方案，可简化从资本规划到租赁管理、空间利用、环境和能源管理的工作。因帮助塑造房地产管理的未来而被 Verdantix Green Quadrant Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP) 报告评为领导者。
IDC 指出 IBM 以 11.4% 市场份额领跑资产全生命周期管理 领域。
IBM 凭借市场领先的人工智能驱动的解决方案套件（整合维护、采购与性能管理）获评 EAM 领导者。
IBM 凭借其单一平台而被评为领导者，该平台能够提升资产管理、预测性维护、安全性和可靠性。
IBM 凭借其可配置的 CPIP 解决方案被评为领导者，该解决方案具有强大的资本项目、租赁和数据捕获功能。
1 《IBM Maximo 商业价值白皮书》（IBM 赞助，IDC 文档编号 US52025724，2024 年 5 月）的商业价值