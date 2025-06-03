资产生命周期管理软件和解决方案

通过统一的资产生命周期管理解决方案和 AI 最大限度地提高资产价值

MaximoWorld 2025（8 月 4 日至 7 日）

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精简运营流程，提升效能。

通过优化从规划、运营到优化的整个生命周期，提高资产的可用性、可靠性和盈利能力。IBM 资产生命周期管理 解决方案在单一平台中提供资产投资规划、企业资产管理和资产绩效管理功能。

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解锁业务成果

IBM Maximo Application Suite 获得全球企业信赖，其实现切实业务成效的能力已获独立分析机构 IDC 验证。

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47%

计划外停机时间减少幅度1

 26%

技术人员工作效率提升幅度1

 17%

资产平均寿命增加幅度1

 243,000 美元

每年避免的成本（美元）1

满足所有资产生命周期需求

资产投资规划 (AIP)

通过制定平衡风险和成本的数据知情投资决策，并在自动化情景规划的支持下，在整个资产生命周期内推动业务成果。
企业资产管理 (EAM)

通过资产和工作登记、AI 驱动的检查和自动化维护工作流简化维护。简化 MRO 库存，使组织能够建立更安全的工作环境。
资产绩效管理 (APM)

通过监控资产状况和能源消耗、分析资产健康状况以及实现以可靠性为中心的维护，提高资产可靠性、正常运行时间和性能。
现场服务管理 (FSM)

通过远程获取核心资产数据提升技术人员作业效率，提高首次修复成功率。
库存优化

做出明智的实时决策，平衡成本和风险，帮助简化和优化 MRO（维护、维修和运营）库存。

IT 资产生命周期管理

通过自动化服务管理降低成本、延长 IT 资产生命周期并提高用户满意度。

主要产品

IBM 资产全生命周期管理软件以行业领先的产品套件形式交付。
IBM Maximo Application Suite IBM Maximo 房地产和设施 IBM Envizi

真实案例。真实影响。

伦敦交通局

伦敦交通局利用 IBM Maximo 集中进行维护工作，IBM Maximo 是一款强大的资产生命周期管理软件，可以在交通局的整个基础设施中提供先进的预防性维护管理功能。

Downer

Downer 通过可持续升级的企业资产管理解决方案，确保客运服务安全、可靠、舒适地运行，同时提升关键资产数据的处理可靠性。
Sund & Bælt

Sund & Bælt 运用物联网赋能的资产全生命周期管理解决方案，通过实时掌握资产健康状况与预防性维护管理延长关键基础设施的使用寿命。
Melbourne Water

Melbourne Water 发现了减少能源消耗、降低成本和减少排放的机会。
福特

福特正在使用 IBM Maximo 的 AI 技术来改善质量控制，通过手机摄像头为零件拍照，然后根据基于云的资料库进行即时检查，以发现缺陷，并在检测到错误时停止生产。

以研究为后盾，引领市场

Graphic representing decarbonization using windmill image
工厂工程

IDC 指出 IBM 以 11.4% 市场份额领跑资产全生命周期管理 领域。

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Enterprise Asset Management Software light color 4:3
Verdantix - Green Quadrant: Enterprise Asset Management Software (EAM) 2024

IBM 凭借市场领先的人工智能驱动的解决方案套件（整合维护、采购与性能管理）获评 EAM 领导者。

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Verdantix - Green Quadrant：2024 年资产绩效管理解决方案

IBM 凭借其单一平台而被评为领导者，该平台能够提升资产管理、预测性维护、安全性和可靠性。

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Verdantix - Green Quadrant: Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP/IWMS) 2025

IBM 凭借其可配置的 CPIP 解决方案被评为领导者，该解决方案具有强大的资本项目、租赁和数据捕获功能。

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脚注

 1 《IBM Maximo 商业价值白皮书》（IBM 赞助，IDC 文档编号 US52025724，2024 年 5 月）的商业价值