主页 资产管理 Maximo 使用 IBM Maximo Application Suite 作为 IT 资产管理软件
探索在单一平台中结合使用 IT 服务管理 (ITSM) 和 IT 资产管理 (ITAM) 的强大功能
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通过 IT/OT 融合改善业务运营

传统上，信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 属于不同的领域。但随着物联网 (IoT) 和高级分析的集成，数字世界通过实时资产跟踪和深度分析，加深了对物理运营世界的理解。这就是智能资产管理工具的用武之地。

借助 IBM® Maximo IT（前称为 IBM Control Desk），您可以在一个平台上集成 ITAM 和 ITSM 功能，并获得单点用户支持，以及 IT/OT 资产和流程的企业服务管理。它现在是 IBM Maximo Application Suite 中的一个工具，将物理资产管理、帮助台和服务台功能结合在一个基于云的环境中。航空、银行、金融和电信等行业的企业一直在使用 Maximo IT，通过标准化的现代化用户界面简化了对最终用户及其基础设施的支持。通过其自助服务、自动化服务管理和基于最佳实践的集成服务台功能，助您降低成本、延长资产生命周期，并提高客户满意度。
优势 巩固关键环境

通过涵盖 IT 团队、员工和客户体验的工作流程集成，提供整体的互联服务体验。

 改善自助服务和用户体验

通过展示可用服务、列出常见问题的解决方案，以及确保实时代理的聊天功能，鼓励使用自助服务，快速解决问题。

 加快首次呼叫的解决速度

通过向服务代理提供工单和解决方案、故障排除指南和自动化脚本等信息，改善客户体验。

 了解 IBM ITSM 如何帮助 Amsterdam Schiphol Airport 划分服务事件的优先级 增强系统防御

通过流程和数据嵌入安全性，为日常运营中增强防御并支持快速恢复，从而为代理和站点可靠性工程师提供帮助。

 轻松集成

在任务、流程和决策中无缝使用集成和工作流程，防止停机。

 增强 IT/OT 协作

提高 IT 和 OT 用户工作流程、流程和基础设施的透明度。
IT 资产管理软件
将硬件、软件等 IT 投资最大化 高效的 IT 资产管理系统可以帮助组织做出更明智的业务决策。使用 Maximo IT 管理、监控和跟踪软件许可证、硬件资产状态、合同等的使用情况。拥有单一可信信息源可以使资产跟踪变得更容易、更高效，并对库存管理和新团队导入产生积极影响。良好的 ITAM 流程应该为您提供有关所有设备状态的实时资产数据，并帮助您提高资产利用率和用户工作效率。
IT 服务管理软件
自动实施和提升最终用户体验 统一 IT 服务管理，通过工单报告问题、请求服务并向最终用户提供聊天支持。将所有适当的 ITSM 信息集中在一个地方，您的服务团队将拥有更好的工单系统、更完善的 IT 服务和配置管理，以及响应更快的事件管理系统。此外，工作流程设计器可自动响应工单、审批变更管理、解决问题，并协助 IT 资产生命周期管理。
采取后续步骤

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