传统上，信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 属于不同的领域。但随着物联网 (IoT) 和高级分析的集成，数字世界通过实时资产跟踪和深度分析，加深了对物理运营世界的理解。这就是智能资产管理工具的用武之地。

借助 IBM® Maximo IT（前称为 IBM Control Desk），您可以在一个平台上集成 ITAM 和 ITSM 功能，并获得单点用户支持，以及 IT/OT 资产和流程的企业服务管理。它现在是 IBM Maximo Application Suite 中的一个工具，将物理资产管理、帮助台和服务台功能结合在一个基于云的环境中。航空、银行、金融和电信等行业的企业一直在使用 Maximo IT，通过标准化的现代化用户界面简化了对最终用户及其基础设施的支持。通过其自助服务、自动化服务管理和基于最佳实践的集成服务台功能，助您降低成本、延长资产生命周期，并提高客户满意度。