IT 资产管理软件

将硬件、软件等 IT 投资最大化 高效的 IT 资产管理系统可以帮助组织做出更明智的业务决策。使用 Maximo IT 管理、监控和跟踪软件许可证、硬件资产状态、合同等的使用情况。拥有单一可信信息源可以使资产跟踪变得更容易、更高效,并对库存管理和新团队导入产生积极影响。良好的 ITAM 流程应该为您提供有关所有设备状态的实时资产数据,并帮助您提高资产利用率和用户工作效率。