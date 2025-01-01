在资产密集型行业中，管理海量库存是一项艰巨的挑战。由于零件目录庞大且需要跟踪数千种独特产品，维持最佳库存水平并满足服务需求令企业不堪重负。这种复杂性往往会导致库存过剩或关键备件短缺，从而增加成本并降低服务水准。

IBM Maximo Inventory Optimization 是一个基于云的解决方案，可用于解决 MRO（维护、维修和运营）库存管理问题。它结合了统计分析、规范性分析、自动化和优化算法，可利用 AI 预测使用情况。该工具可支持企业做出明智的实时决策，以平衡成本和风险并优化 MRO 库存。