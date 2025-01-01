在资产密集型行业中，管理海量库存是一项艰巨的挑战。由于零件目录庞大且需要跟踪数千种独特产品，维持最佳库存水平并满足服务需求令企业不堪重负。这种复杂性往往会导致库存过剩或关键备件短缺，从而增加成本并降低服务水准。
IBM Maximo Inventory Optimization 是一个基于云的解决方案，可用于解决 MRO（维护、维修和运营）库存管理问题。它结合了统计分析、规范性分析、自动化和优化算法，可利用 AI 预测使用情况。该工具可支持企业做出明智的实时决策，以平衡成本和风险并优化 MRO 库存。
识别缺货、库存过多、滞销和可能过时库存，从而改善采购。
查看历史数据模块，根据关键性、交付周期等因素生成切实可行的洞察分析。
通过使用 AI 驱动的算法不断优化库存水平和重新订购点来减少风险并最大限度地降低成本。
集成企业资产管理和 ERP 应用程序，在推动业务优势的同时提高成本效益。
自动优化库存
通过自动化持续 MRO 供应链库存优化，为您提供有关库存水平的规范性建议，同时充分考虑资产的关键性。
消除过剩库存
确定不必要的库存零部件，减少多余的非关键材料，同时协调供应与需求以及资产性能。
确保关键备件可用性
准确、详细地了解 MRO 库存水平，识别潜在的缺货情况，并通过 AI 预测未来的使用情况，以确保准确提供零部件。
降低采购和管理发电、输电和配电资产备件库存的成本，同时提高可靠性。
通过改善备货决策，管理波动的需求周期，提高可靠性并推动及时的生产线维护和生产计划。
通过减少低流动库存和跨地理区域共享关键备件，降低 MRO 库存成本，以维持采矿作业的全天候运行。
简化供应链库存管理，促进炼油、勘探和生产运营中遵守安全和环境法规。
利用定制的运输 MRO 软件更好地跟踪与资产相关的工单、降低运营成本并简化维护操作。
起价为
6,300 美元/个基础版套餐/年
所示价格仅供参考，可能因国家或地区而异，不包括任何适用的税费和关税，与 MAS Saas AppPoints 中的等值价格相对应。如需了解多个 Essentials 版选项，请选择 MAS Saas Real Estate 和 Facilities Standard 版。
具有近乎实时的可见性、扩展的分析选项和报告等先进功能。
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