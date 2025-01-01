MRO 库存优化
使用 AI 驱动的算法和分析，合理调整您的 MRO 库存水平
探索用例
Leadspace 使用 IBM Maximo Application Suite 进行建筑库存优化概述的插图

AI 驱动的 MRO 库存：少停机，多节省

在资产密集型行业中，管理海量库存是一项艰巨的挑战。由于零件目录庞大且需要跟踪数千种独特产品，维持最佳库存水平并满足服务需求令企业不堪重负。这种复杂性往往会导致库存过剩或关键备件短缺，从而增加成本并降低服务水准。

IBM Maximo Inventory Optimization 是一个基于云的解决方案，可用于解决 MRO（维护、维修和运营）库存管理问题。它结合了统计分析、规范性分析、自动化和优化算法，可利用 AI 预测使用情况。该工具可支持企业做出明智的实时决策，以平衡成本和风险并优化 MRO 库存。

 什么是 MRO？ 阅读解决方案简介和关键功能
清晰了解库存

识别缺货、库存过多、滞销和可能过时库存，从而改善采购。
助力正确决策的洞察

查看历史数据模块，根据关键性、交付周期等因素生成切实可行的洞察分析。
降低库存成本

通过使用 AI 驱动的算法不断优化库存水平和重新订购点来减少风险并最大限度地降低成本。
与多个数据源集成

集成企业资产管理和 ERP 应用程序，在推动业务优势的同时提高成本效益。
了解 MRO Inventory Optimization 的工作原理 播放视频 (5:36)

您可以做什么

自动优化库存 消除过剩库存 设置关键备件可用性

深度学习行业应用程序

能源和公用事业 制造业物联网 矿业 石油和天然气行业 运输
SaaS 定价选项 基础版库存优化 MAS SaaS

起价为

6,300 美元/个基础版套餐/年

  • App Points库存优化：225 起
  • 库存优化中的可用应用程序
  • SaaS 部署选项 其他的首选 AWS 区域（美国、德国）选项、其他非生产环境
  • 容量和部署 1 个生产环境 高达 2500 万美元的库存价值或高达 10,000 条库存记录
  • 部署

 

所示价格仅供参考，可能因国家或地区而异，不包括任何适用的税费和关税，与 MAS Saas AppPoints 中的等值价格相对应。如需了解多个 Essentials 版选项，请选择 MAS Saas Real Estate 和 Facilities Standard 版。

 询价 标准版库存优化 MAS SaaS

具有近乎实时的可见性、扩展的分析选项和报告等先进功能。

  • App Points库存优化： 275 起
  • 库存优化中的可用应用程序
  • SaaS 部署选项针对沙盒和生产租户，Inventory Optimization 可提供首选 AWS 区域（美国、德国）选项
  • 容量和部署无限制
  • 部署

 

所示价格仅供参考，可能因国家或地区而异，不包括任何适用的税费和关税，与 MAS Saas AppPoints 中的等值价格相对应。如需了解多个 Essentials 版选项，请选择 MAS Saas Real Estate 和 Facilities Standard 版。

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