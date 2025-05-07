使用 IBM Maximo Inventory Optimization Essentials 调整您的 MRO 库存水平

Maximo Inventory Optimization Essentials 允许客户持续（通常每月）重新计算重新订购水平，从而做出更主动的决策。该方案基于 20 余年的行业经验开发，所有优化建议均通过智能筛选条件呈现。这是什么意思？用户无需再从上万条优化建议中人工筛选，系统将直接呈现能为企业创造最大价值的关键执行步骤。该解决方案将提供智能筛选功能，优先呈现高影响力的关键改进项，并同步给出具体优化建议。

Essentials 版本旨在实现快速设置和最少配置，有助于减少前期工作量和成本，以便客户可以更快地开始整理仓库。公司只需上传其数据，Maximo Inventory Optimization Essentials 便可帮助优化重新订购水平。Maximo Inventory Optimization Essentials 提供对建议的洞察分析，允许提前对即将到来的变更的影响进行建模，然后呈现结果，以供主动实施。它提供与 Maximo Inventory Optimization Standard 版本相同的 AI 驱动建议，受到世界上一些最大的采矿、石油和天然气、公用事业和运输公司的信赖。

通过实施该解决方案，组织可以在缓解缺货、库存过剩、不可预见的中断以及维持库存合规性方面获得优势。这项科技不仅通过主动维护延长资产寿命，而且还通过更准确地预测需求和简化采购流程来优化供应链动态。其结果是，运营响应速度更快、更灵活，能够有效抵御意外停机，并推动业务实现可持续增长。

深入了解该软件包如何提供 MRO 库存优化解决方案，以快速创造价值、提供建议洞察分析的可见性并最大限度地降低复杂性。

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