使用 IBM Maximo Inventory Optimization Essentials 调整您的 MRO 库存水平

2025 年 5 月 7 日
今天，我们很高兴地宣布，IBM MRO Inventory Optimization 已更名为 IBM Maximo Inventory Optimization，并且现在提供 Essentials 版本。IBM Maximo Inventory Optimization 是一种基于云的解决方案，通过优化维护、维修和运营 (MRO) 库存水平、增强可见性，并最大限度地减少资产密集型行业的计划外停机时间，来简化库存管理。该解决方案能帮助客户显著降低库存持有成本、减少缺货情况并提升服务水平，同时借助先进的人工智能与机器学习算法，实现更精准的需求预测和更透明的供应链可视化。
越来越多库存量较小的客户发现，很难抽出时间来进行重要的库存优化工作。从事更多工作的人比以往任何时候都少，确保在正确的时间、正确的地点提供正确的材料从未像现在这样重要。
IBM 认识到库存对于规模较小的资产密集型运营客户同样重要，因此发布了 Maximo Inventory Optimization Essentials 版本，以使这些客户能够像大型客户一样利用可靠的建议。借助这个入门级软件包，IBM 正在巩固其在行业中的强大影响力，并应对不断增长的客户需求，让更多客户能够使用库存优化功能。
维护、维修和运营 (MRO) 库存难以管理。该库存通常包含种类繁杂的物料，其特性千差万别：从防护眼镜到电动机，从机械密封件到颗粒咖啡，从输送带到断路器，不一而足。MRO 库存的复杂性要求采用智能解决方案来管理重新订购水平。不同的需求特征、关键等级、交货周期及采购方式，均需定制化的管理策略。既要确保库存水平最优，又要权衡特定物料的持有是否真正具有经济效益。
企业或许能完成初始重新订购水平的设定，但长期依赖人工调整显然难以为继。对使用情况、关键性或交货时间的变化做出反应非常耗时，并且有关这些变化的数据可能不容易获得。为确保 Maximo Inventory Optimization 能够帮助尽可能多的客户应对库存挑战，我们决定开发 Essentials 版。
Maximo Inventory Optimization Essentials 允许客户持续（通常每月）重新计算重新订购水平，从而做出更主动的决策。该方案基于 20 余年的行业经验开发，所有优化建议均通过智能筛选条件呈现。这是什么意思？用户无需再从上万条优化建议中人工筛选，系统将直接呈现能为企业创造最大价值的关键执行步骤。该解决方案将提供智能筛选功能，优先呈现高影响力的关键改进项，并同步给出具体优化建议。
Essentials 版本旨在实现快速设置和最少配置，有助于减少前期工作量和成本，以便客户可以更快地开始整理仓库。公司只需上传其数据，Maximo Inventory Optimization Essentials 便可帮助优化重新订购水平。Maximo Inventory Optimization Essentials 提供对建议的洞察分析，允许提前对即将到来的变更的影响进行建模，然后呈现结果，以供主动实施。它提供与 Maximo Inventory Optimization Standard 版本相同的 AI 驱动建议，受到世界上一些最大的采矿、石油和天然气、公用事业和运输公司的信赖。
通过实施该解决方案，组织可以在缓解缺货、库存过剩、不可预见的中断以及维持库存合规性方面获得优势。这项科技不仅通过主动维护延长资产寿命，而且还通过更准确地预测需求和简化采购流程来优化供应链动态。其结果是，运营响应速度更快、更灵活，能够有效抵御意外停机，并推动业务实现可持续增长。
深入了解该软件包如何提供 MRO 库存优化解决方案，以快速创造价值、提供建议洞察分析的可见性并最大限度地降低复杂性。